إعفاء إمام مسجد في تونس بسبب آية قرانية تتضمن لفظ انقلاب (فيديو)

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وطن- في واقعة وُصفت بأنها فضيحة من العيار الثقيل، قررت السلطات التونسية، إمام مسجد في إحدى المحافظات، بسبب تلاوته آيات تحوي لفظ “انقلاب”.

جاء ذلك خلال أداء صلاة بمناسبة الاحتفال بالسنة الهجرية، السبت الماضي بحضور وزير الشؤون الدينية.

وقال إمام خمس جامع السلام بمحافظة نابل بشرق البلاد، محمد زين الدين، أنّه قام بتقدّم صلاة المغرب، السبت الماضي، بحضور وزير الشؤون الدينيّة، وتلا الآيتين 26 و144 من سورة آل عمران في الركعتين الأولى والثانية.

وأضاف أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي مزح معه عقب الصلاة حول الآية التي تضمنت لفظة “انقلاب”، كما نقلت عنه “عربي 21”.

وكشف الإمام زين الدين أن الوزير قال له أثناء حديثهما: “يا شيخ.. من الأفضل تجنب هذه الآيات”.

وتابع: “تفاجأ لاحقا باتصال هاتفي من سلطات المحافظة لإعلامه بأنه في عطلة إجبارية لمدة 10 أيام إلى حين النظر في شأنه”.

وصرح كاتب عام نقابة الشؤون الدينية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام العطوي، بأنه سيتم التحقق من أسباب قيام وزير الشؤون الدينية بعزل أحد الأئمة في محافظة نابل.

وأضاف : “في حال ثبوت عزل الإمام.. فلن نسكت ونحن بصدد التنسيق مع اتحاد الشغل وسنتخذ خطوات للرد على نزيف العزل”.

وأشار العطوي إلى أن هناك حالة ذهول بين الأئمة مما حدث.

وكانت وزارة الشؤون الدينية قد نشرت ميثاقا يحدد التزامات أئمة المساجد بما في ذلك ما ينص عليه الدستور وتجنب ما وصفته بـ “التشهير والتجريح”.

هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، ففي أغسطس من العام الماضي، قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية، إعفاء إمام مسجد في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين جنوبي تونس.

جرى عزل ذلك الإمام من مهامه نهائيا بعد أن نعت الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل بـ “الانقلابي”، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ نحو شهر وتجميده اختصاصات البرلمان.

وآنذاك، تم الكشف عن أن إمام مسجد بلال الواقع في منطقة جلال في بن قردان، خضع إلى التحقيق من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية مدنين واعترف بما صدر عنه، قبل أن يصدر قرار بعزله نهائيا.

واستخدم التونسي قيس سعيد المادة 80 بالدستور التي تجيز له إعلان التدابير الاستثنائية، وبات يستهدف خصومه من طل الفئات فيما بات يعرف بالانقلاب على الدستور.