أول فيديو لذبح سائح خليجي في تونس.. نفت الدوحة أنه قطري (شاهد)

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وطن – تداول وسائل إعلام تونسية مقطعا مصورا وثق جريمة ذبح السائح الخليجي في تونس ببنزرت، عقب حدوثها حيث حضرت قوات الأمن على الفور لمكان الحادث وعاينت جثة القتيل.

فيديو ذبح السائح الخليجي في بنزرت بتونس

وكانت سفارة قطر في تونس نفت بشكل قاطع، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام التونسية من مزاعم بأن السائح القتيل الذي ذبحه شاب تونسي بدافع الشرف، يحمل الجنسية القطرية.

والليلة الماضية شهد مدخل بنزرت في العتيقة جريمة مروعة نشرت الذعر بين المواطنين، حيث أقدم شابا (40 عاما) على ذبح قتل سائح خليجي (59 عاما) ذبحا بالسكين.

ويوثق الفيديو المتداول جثة القتيل على الأرض مدرج في دمائه، وعناصر الشرطة يطوقون المكان ويجمعون الأدلة ويعاينون الجثة.

قطر: السائح المذبوح في بنزرت ليس قطريا

وفي مفاجأة جديدة بشأن حادث ذبح سائح خليجي في تونس وتحديدا في بنزرت بالعتيقة، نفت قطر على لسان سفارتها في تونس ما نشرته وسائل الإعلام بشأن جنسية القتيل وأنه قطري.

تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه. — سفارة قطر – تونس (@QatarEmb_Tunis) August 11, 2022

وجاء في بيان السفارة الذي رصدته (وطن) على حسابها الرسمي بتويتر:”تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية.”

كما تقدمت سفارة قطر بعزائها لأسرة الضحية وذويه.

وبتتبع (وطن) لتفاصيل هذا الخبر في الإعلام التونسي، اتضح أن السائح المقتول هو من مواليد 1963 وقدم إلى تونس قبل أسبوعين.

والقاتل هو شاب تونسي تعقب الضحية، حتى تمكن منه وذبحه أمام المارة على مدخل مدينة “العتيقة”.

وبحسب معومات متوفرة فقد أقدم الشاب التونسي على جريمته بدافع الشرف، حيث علم أن شقيقته على علاقة بالسائح المشار إليه، فرتب لجريمته وأقدم على قتله بدافع الانتقام و”غسل العار”.

هذا وتمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على الشاب القاتل، فور حدوث الجريمة وتم ضبطه واصطحابه لمركز الشرطة وبدء التحقيق معه.

وبينما أمرت النيابة العامة في تونس برفع الجثة ونقلها للمستشفى لأجل لتشريحها، تم التحفظ على الشاب التونسي القاتل ذمة التحقيقات لحين إحالته للنيابة العامة.

وانتقل وقع الجريمة إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالتعليقات المستنكرة لجريمة قتل السائح القطري والتنديد بها

وتسببت هذه الجريمة بحالة هلع ورعب بين سكان “بنزرت” وهي مدينة تونسية معروفة بهدوئها، وإقبال السياح عليها.