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ياسمين صبري تتحول إلى كيم كارداشيان في هذه الصور (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري تتحول إلى كيم كارداشيان في هذه الصور (شاهد) watanserb.com
ياسمين صبري وكيم كارداشيان
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وطن– فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها، بإطلالة جديدة لم تعتمدها من قبل.

ونشرت ياسمين صبري مجموعة صور عبر حسابها على “انستجرام”، وقد اعتمدت تسريحة الضفيرة الطويلة وارتدت فستاناً باللون الأبيض.

واستكملت الفنانة المصرية إطلالتها باكسسوارات ومساحيق تجميل ثقيلة.

ياسمين صبري ياسمين صبري

كيم كارداشيان

وتخطت صورة ياسمين صبري الـ6 آلاف إعجاب في أقل من دقائق.

ياسمين صبري

واتهم المتابعون ياسمين صبري بمحاولة تقليد نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، والتي تشتهر بهذه التسريحة.

بينما ركز آخرون على فستان ياسمين من  “دولتشي آند غابانا“، وكشفوا أن سعره 32 ألف جنيه.

أما الحقيبة التي تحملها ياسمين في يدها، فهي من تصميم BOTTEGA VENETA ويبلغ سعرها 35 ألف جنيه مصري.

خاتم خطوبة

وفي سياق آخر، أثارت ياسمين جدلاً قبل أيام بين جمهورها بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر “انستقرام”، وهي تضع خاتم زواج في إصبعها. وذلك بعد انقضاء عدّتها عقب طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وتساءل متابعون ما إذا كانت ياسمين قد ارتبطت بالفعل بشخص آخر، أم أنها عادت إلى أبو هشيمة، خاصة بعد انتشار أخبار عن ظهورهما معاً في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

وانتشرت أنباء تفيد بعودة ياسمين لزوجها السابق، بعد ظهورهما معًا في حفل الفنان عمرو دياب الذي أقيم في مراسي بالساحل الشمالي.

شائعات

لكن مصادر مقربة من الطرفين أكدت أن أنباء عودتهما شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الطرفين لا يفكرا في العودة مرة أخرى.

ونفى المصدر التقاء ياسمين صبري بـ”أبو هشيمة” خلال حفل عمرو دياب بحسب “ارم

في حين أبدى تعجّبه من الشائعات التي أشارت إلى لقاء ياسمين بطليقها رغم أنه لا توجد صورة تجمع بينهما، خاصة أن الحفل كان مليئا بالصحفيين، ولو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات، بحسب تعبيره.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة في هدوء تام بعد زواج دام عامين.

وألغت الفنانة ياسمين صبري، متابعة طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد دقائق من إعلان انفصالهما.

كما حذفت جميع الصور التي جمعتهما من حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

الأمر ذاته فعله أحمد أبوهشيمة، وحذف كل الصور التي تجمعه مع ياسمين من على حسابه في انستغرام.

هل حلقت ياسمين صبري شعرها؟! وهكذا ردّت على متابع طلب صور رجليها! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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