هذا ما وجد بصناديق ترامب السرية وضاحي خلفان يدخل على الخط من دبي

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وطن- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه رفض الإجابة على أسئلة كجزء من تحقيق نيويورك في الممارسات التجارية لعائلته.

تفتيش منزل ترامب والصناديق السرية

وداهمت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل أيام مقر إقامة “ترامب”، في منزله بفلوريدا “مار ايه لاغو”، كجزء من تحقيق منفصل يقال إنه مرتبط بإخفائه وثائق ومواد رسمية سرية.

وكان ترامب قد وصل إلى مكتب المدعي العام في نيويورك، الأربعاء.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس“، فإنه بعد حوالي ساعة من وصوله إلى مكاتب المدعي العام “ليتيتيا جيمس” في مانهاتن ، أعلن ترامب أنه “رفض الإجابة على الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب دستور الولايات المتحدة”.

وقضى ترامب أكثر من 6 ساعات داخل مكتب المدعي العام، وغادر موكب الرئيس السابق قبل الساعة 3:30 مساءً بقليل ، متجاوزًا عشرات المتفرجين الذين تجمعوا خلف حواجز الشرطة.

وفي حين أن تحقيق المدعي العام هو تحقيق مدني، إلا أن تحقيقا موازيا يجري حاليا من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن مما قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية له.

ويشير محللون قانونيون إلى أن ترامب ربما رفض الإجابة على الأسئلة، لأنه كان من الممكن استخدام إجاباته ضده في التحقيق الجنائي الآخر.

واستند الرئيس السابق إلى التعديل الخامس، الذي يحمي الناس من إجبارهم على أن يكونوا شاهدين ضد أنفسهم في قضية جنائية.

وقال مكتب المدعية العامة إن الإفادات “الاستجواب”- وهو مصطلح قانوني يعني الإدلاء بشهادة في مكان غير المحكمة – كانت من بين آخر إجراءات التحقيق المتبقية التي يتعين تنفيذها.

وبمجرد انتهاء التحقيق، يمكن للمدعية العامة بعد ذلك أن تقرر رفع دعوى قضائية لاستصدار حكم بعقوبات مالية ضد ترامب أو شركته.

وثائق مهمة في الصناديق

من جانبها كشفت الكاتبة الصحفية المصرية هبة القدسي، تفاصيل مهمة حول مداهمة مقر ترامب.

وفي مداخلة على قناة ” الحياة”، قالت “القدسي” إن 30 عميلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي قاموا بمداهمة مقر دونالد ترامب”.

وأضافت :” تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي لمداهمة منزل دونالد ترامب يعني أن المكتب يملك أدلة كثيرة ضد ترامب “.

وتابعت هبة القدسي:” هناك اتهامات موجهة لـ ترامب تفيد بأنه قام بنقل 15 صندوقا مليئا بالمستندات والوثائق الخاصة بالبيت الأبيض وخطابات من رئيس كوريا الشمالية، إلى منزله في ولاية فلوريدا “.

ولفتت هبة القدسي إلى أن ترامب اكد انه سوف يرشح نفسه لـ الرئاسة في 2024″، مضيفة:” مداهمة منزل ترامب تحمل تهما جنائية وقد تصل العقوبة إلى حبسه حال إدانته”.

ضاحي خلفان متضامن مع “أبو إيفانكا”

هذا وعبر نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، عن تضامنه مع دونالد ترامب، وعبر عن ذلك بعدة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر.

هناك احتمال ان ما في الصنايق التي نقلت من منزل ترامب ما يدين الديمقراطيين لذلك احتفظ بها في منزله وهم يريدون انتزاعها منه.!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 10, 2022

وقال “خلفان” إن “هناك احتمالا أن ما في الصنايق التي نقلت من منزل ترامب ما يدين الديمقراطيين.. لذلك احتفظ بها في منزله وهم يريدون انتزاعها منه” حسب زعمه.

وأكد أنه “شخصيا متعاطف جدا مع ترامب”، مضيفا أن يرى فيه رجل الأعمال الناجح الذي ليس همه الحروب، بل همه صناعة النمو الاقتصادي والسلام.

شخصيا متعاطف جدا مع ترامب..ارى فيه رجل الأعمال الناجح…هذا ليس همه الحروب ..همه صناعة النمو الاقتصادي والسلام. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 10, 2022

وتساءل المسؤول الأمني الإماراتي السابق:”ماذا تتوقعون التهمة المسندة الى ترامب حتى يفتش منزله…الخيانة العظمى للولايات المتحدة..او التهرب الضريبي؟ ام هناك تهمة اخرى؟”

كما عبر خلفان عن استغرابه من “أن يفتش منزل رئيس دولة سابق دون توجيه تهمه له قبيل بدء التفتيش.”

فتش منزل ترامب كما يقول بنفسه دون حضور احد من أهل المنزل للتواجد مع المفتشين أثناء عملية التفتيش…ما بني على باطل فهو باطل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 10, 2022

وفي تغريدة أخرى قال ضاحي خلفان، مدافعا عن الرئيس السابق لأمريكا:”فتش منزل ترامب كما يقول بنفسه دون حضور احد من أهل المنزل للتواجد مع المفتشين أثناء عملية التفتيش…ما بني على باطل فهو باطل.”

وجدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب، فيما يقال إنه بشأن تعامله مع السجلات السرية.

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