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رياضة

مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في نهائي كأس السوبر الأوروبي (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي watanserb.com
مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي
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وطن – ساعاتٌ تفصلنا عن مباراة ريال مدريد وفرانكفورت، الأربعاء، في القمة النهائية والحاسمة ببطولة كأس السوبر الأوروبي لعام 2022، داخل ميدان ملعب (هلنسكي الأولمبي).

وستنطلق المباراة النهائية بين ريال مدريد (الملكي) أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، أما بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

بث مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي

وستبث مباراة ريال مدريد وفرانكفورت كالعادة عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لنهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي 2022.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) روابط البث المباشر للمباراة بجودة عالية، على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

معلق مباراة ريال مدريد وفرانكفورت

كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، في نهائي البطولة الأوروبية القارية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ريال مدريد ومعادلة ألقاب ميلان وبرشلونة

ويطمح فريق ريال مدريد الإسباني في الأمسية الكروية النارية، أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت الألماني، من أجل نيل اللقب ال5 في هذه البطولة. من أجل معادلة عدد ألقاب ميلان وبرشلونة الأكثر تتويجاً بها.

ويدخل الفريق الملكي المباراة بكل أسلحته وبدون غياب من اللاعبين. أمام فرانكفورت، كما ومن أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إيدين هازارد. وكذلك البرازيليين رودريجو وفينيسويس جونيور وغيرهم.

كما ويتطلع المدرب الإيطالي أنشيلوتي إلى الفوز في المباراة على منافسه الخصم فرانكفورت، من أجل مواصلة تحقيق الأرقام القياسية في مشواره التدريبي مع الفريق الملكي.

ومن الجدير بالذكر، بأن بطل الدوري الإسباني ريال مدريد سيبدأ موسمه الجديد للدفاع عن لقبه ال35. في تاريخ مسيرته، أمام الصاعد الجديد ألمرية الأسبوع المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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