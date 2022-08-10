مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في نهائي كأس السوبر الأوروبي (بث مباشر)

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وطن – ساعاتٌ تفصلنا عن مباراة ريال مدريد وفرانكفورت، الأربعاء، في القمة النهائية والحاسمة ببطولة كأس السوبر الأوروبي لعام 2022، داخل ميدان ملعب (هلنسكي الأولمبي).

وستنطلق المباراة النهائية بين ريال مدريد (الملكي) أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، أما بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة التاسعة مساءً.

European champions meet in Helsinki 🇫🇮🏆 Real Madrid 🆚 Frankfurt. Who will secure the UEFA Super Cup tonight? #SuperCup pic.twitter.com/kfZa9pdGBm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2022

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

بث مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي

وستبث مباراة ريال مدريد وفرانكفورت كالعادة عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لنهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي 2022.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) روابط البث المباشر للمباراة بجودة عالية، على النحو الآتي:

معلق مباراة ريال مدريد وفرانكفورت

كما وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين، في نهائي البطولة الأوروبية القارية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ريال مدريد ومعادلة ألقاب ميلان وبرشلونة

ويطمح فريق ريال مدريد الإسباني في الأمسية الكروية النارية، أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت الألماني، من أجل نيل اللقب ال5 في هذه البطولة. من أجل معادلة عدد ألقاب ميلان وبرشلونة الأكثر تتويجاً بها.

➡ من داخل التدريبات ⬅

👊 جاهزون لكأس السوبر الإسباني! 👊#SuperCup pic.twitter.com/6zVxbRGmPf — ريال مدريد (@realmadridarab) August 10, 2022

ويدخل الفريق الملكي المباراة بكل أسلحته وبدون غياب من اللاعبين. أمام فرانكفورت، كما ومن أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إيدين هازارد. وكذلك البرازيليين رودريجو وفينيسويس جونيور وغيرهم.

كما ويتطلع المدرب الإيطالي أنشيلوتي إلى الفوز في المباراة على منافسه الخصم فرانكفورت، من أجل مواصلة تحقيق الأرقام القياسية في مشواره التدريبي مع الفريق الملكي.

ومن الجدير بالذكر، بأن بطل الدوري الإسباني ريال مدريد سيبدأ موسمه الجديد للدفاع عن لقبه ال35. في تاريخ مسيرته، أمام الصاعد الجديد ألمرية الأسبوع المقبل.