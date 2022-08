مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في نهائي كأس السوبر الأوروبي (بث مباشر)

وطن – ساعاتٌ تفصلنا عن مباراة ريال مدريد وفرانكفورت، الأربعاء، في القمة النهائية والحاسمة ببطولة كأس السوبر الأوروبي لعام 2022، داخل ميدان ملعب (هلنسكي الأولمبي).

وستنطلق المباراة النهائية بين ريال مدريد (الملكي) أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، أما بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة التاسعة مساءً.

European champions meet in Helsinki 🇫🇮🏆

Real Madrid 🆚 Frankfurt. Who will secure the UEFA Super Cup tonight? #SuperCup pic.twitter.com/kfZa9pdGBm

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2022