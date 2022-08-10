 كاظم الساهر يرتعب بسبب تصرف امرأة أثناء غنائه في دار الأوبرا المصرية ثم يلبي طلبها بهدوء! (فيديو)

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وطن– تفاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر، بتصرف إحدى معجباته خلال حفله في دار الأوبرا في مصر أمس الثلاثاء.

لبى طلبها بهدوء

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مباغتة معجبة لكاظم الساهر أثناء غناءه على المسرح، واحتضنته من الخلف.

وبينما بدت ملامح الخوف واضحةً على كاظم الساهر، إلا أنه لبى طلبها بالتقاط صورة معه بكل هدوء. بل وقام بإيصالها إلى السلم حين نزلت عن المسرح

وطلبت المعجبة من كاظم الساهر التقاط صور معه، وبالفعل لبى طلبها في هدوء، وأوصلها إلى السلم حيث نزلت من المسرح.

سر حب النساء للقيصر

وفي هذا السياق، فسر الناقد طارق الشناوي كون كاظم الساهر المطرب العربي المفضل للجنس الناعم.

وقال طارق الشناوي في تصريح لصحيفة “مصراوي”: “لاشك أن صعود نجومية كاظم الساهر، تأثرت إلى حد كبير بالعنصر النسائي، علما بأن ذلك سبق وحدث أيضا مع العندليب عبدالحليم حافظ، إذ ارتبط نجاحه بكونه فتى أحلام الفتيات”.

وأضاف: “الفارق ان عبد الحليم، توفي وعمره 47 عاما، وكاظم تقريبا تجاوز الـ 65 عاما. ومازال لديه الحضور الطاغي لدى جمهوره من الجنس الناعم، ونجح هو في دعم تلك الصورة من خلال تقديم أغاني تقدمه في صورة الداعم المساند للمرأة. إلى جانب غزلياته. وتجد ذلك في عناوين أغاني مثل (كوني إمراة)، و(دلع النساء)، و(أحلى النساء) وغيرها”.

وتابع الشناوي: ” نجح كاظم أيضا في وضع يده ولمساته على قصائد بعينها للشاعر الكبير نزار قباني. وهو المعروف بكونه مناصرا للنساء، وهذا على مستوى الأغاني”.

وأردف: “هناك أيضا نقطة هامة، تخص تأثير طبقات الصوت. وكاظم منحه الله أحبال صوتية ساعدته على التعبير عن المشاعر الرومانسية بالأسلوب الساحر الذي يدخل القلوب، وخاصة من السيدات، فصدقوه وتفاعلوا معه، وخاصة مع كونه أثبت لهم وجود توافق بين ما يقدمه ومواقف وآراء له”.

حفلات كاظم الساهر في مصر

وأحيا الفنان العراقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية أمس حفلا جماهيريا هو الثاني له في مصر خلال أسبوع.

وكان القيصر قد أحيا حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي والذى شهد عودته إلى السهرات الموسيقية في مصر بعد غياب 13 عامًا.

وشهد حفل الساهر اهتماما وتجهيزات خاصة من دار الأوبرا المصرية. من إضاءة وشاشات ضخمة غير مسبوقة احتفاءً بعودة القيصر إلى الساحة الغنائية المصرية.