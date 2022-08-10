سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 11 أغسطس 2022.. انخفاض طفيف

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وطن- سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الخميس 11 أغسطس 2022، انخفاضا طفيفا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.11 ريالا للجرام، ما يعادل 57.43 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.27 ريال للجرام ما يعادل 52.65 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.35 ريال بما يعادل 50.25 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.58 ريالا، أي ما يعادل 43.07 دولار.

وبلغ سـعر عيار 14 لأسعـار الـذهب في سلطنة عمان، 12.90 ريال بما يعادل 33.50 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.06 ريالا بما يعادل 28.72 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الخميس 687.64 ريال بما يعادل 1,786 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 154.78 ريال بما يعادل 402.03 دولار.

أما ســعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,111 ريالًا بما يعادل 57,431 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب عن مكاسبها وتحولت للهبوط، أمس الأربعاء، بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت الآمال في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في أعقاب بيانات أظهرت انحسارا في ضغوط التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1790.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.

جاء ذلك بعد أن كان قفز لأعلى مستوى منذ الخامس من يوليو الماضي، عقب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وشهدت أسواق الذهب العالمية خلال النصف الثاني من 2022، خسائر حادة بخاصة مع بداية شهر يوليو، حيث واصلت أسعار الذهب انخفاضها بالقرب من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر لتتداول بشكل متقلب عند مستويات ما بين 1730 إلي 1740 دولار للأونصة.

جاء ذلك تأثرا بالارتفاعات القياسية للدولار الأمريكي وتحركات البنوك المركزية عالميًا لتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة وعلي رأسها بنك الفيدرالي الأمريكي، الذي تكثر الرهانات بشأن قيامه بزيادة قريبة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية علي التوالي بهذا المعدل والمرة الرابعة منذ بدأ دورة التشديد.

وكانت عقود الذهب قد سجلت تراجعًا 2.2% خلال شهر يونيو المنصرف، مع تحقيق خسائر بنحو 7.7% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 1.6% منذ بداية العام.

أما في النصف الأول من 2022 فقد سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.6% فقط بحسب ما أظهرته بيانات مجلس الذهب العالمي.