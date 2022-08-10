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رياضة

ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الأوروبي للمرة ال5 في تاريخه (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي 2022 watanserb.com
ريال مدريد يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي 2022
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وطن – توج فريق ريال مدريد ملك الأرقام القياسية ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة ال5 في تاريخ مسيرته، بعد الفوز على منافسه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين دون رد.

وسجل هدف ريال مدريد الأول النجم النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة ال37 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي كاسيميرو.

كما وسجل الفرنسي كريم بنزيما المعروف بلقب (الحكومة)، الهدف الثاني في الدقيقة ال56، من تسديدة قوية سكنت داخل شباك مرمى الخصم فرانكفورت.

مباراة ريال مدريد وفرانكفورت

وشهدت مباراة النهائية بين ريال مدريد وفرانكفورت، الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الملكي في المباراة إلى 13 تسديدة واستحواذ بنسبة 58%.

بينما وصل عدد تسديدات آينتراخت فرانكفورت إلى 6 تسديدات فقط بتجاه مرمى فريق ريال مدريد، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 42%.

ريال مدريد ومعادلة ألقاب ميلان وبرشلونة

وعادل فريق ريال مدريد (الميرينغي)، عدد ألقاب ميلان وبرشلونة الأكثر تتويجاً بهذه البطولة خلال مسيرتها، برصيد 5 ألقاب.

كما وحقق المدرب الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي الإسباني، التتويج باللقب الرابع بلقب كأس السوبر الأوروبي، خلال مشواره التدريبي مع ريال مدريد وميلان.

أرقام بنزيما الجديدة

واعتلى قائد فريق ريال مدريد بنزيما، في وصافة الهدافين التاريخيين في النادي الملكي خلف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، متخطياً بذلك رقم راؤول برصيد 424 هدفاً. إلى جانب تتويجه باللقب ال23 مع الفريق الإسباني.

كما ويعد الحكومة بنزيما أول قائد في تاريخ نادي ريال مدريد، يحمل البطولة وهو في سن ال34 عاماً من عمره. ولا يزال مارسيلو الأكثر تتويجاً للألقاب مع الملكي برصيد 25 لقباً على الصعيد المحلي والقاري.

الكرة الذهبية 

وبات الفرنسي بنزيما أكثر اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بعد حصد الألقاب الكثيرة الموسم الماضي على الصعيد الفردي والجماعي.

وحصد بنزيما مع رفاقه أربع ألقاب، وهم لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا. وآخرها كأس السوبر الأوروبي.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض أولى مبارياته الأسبوع القادم، أمام ألمرية الصاعد الجديد للدوري الممتاز(الليغا) لهذا الموسم من أجل الدفاع عن لقبه.

المصدروطن + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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