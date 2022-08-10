تصرف صادم من زوج الفنانة التونسية ريم الرياحي بعد القبض عليها في أحضان عشيقها

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وطن – كشف إذاعة “موزييك” التونسية تفاصيل جديدة عن واقعة إلقاء القبض على فنانة تونسية شهيرة مع عشيقها في شقة الزوجية، وتعاطي المخدرات.

ونقلت الإذاعة عن مصادر قولها إن زوج الممثلة قرر التنازل عن الحق الشخصي وأنه أعد كتاب إسقاط للتتبع الجزئي في حقها سيقدمه اليوم الأربعاء للنيابة العمومية لتقرر هي ما تراه مناسبا.

ووفقا للمصادر، فإن الفنانة ستبقى تحت مفعول بطاقة الاحتفاظ حتى تاريخ إحالتها على أنظار النيابة العمومية باعتبار أنّ مفعول بطاقة الاحتفاظ يدوم 48 ساعة انطلاقا الاثنين.

كما أوضحت المصادر أنّ المادة البنية اللون التي تم حجزها داخل الشقة الكائنة بحي النصر تبيّن أنها مادة” سائلة” وتم حجزها داخل قاروتين صغيرتي الحجم وليست ” قنب هندي” .

ولم تذكر إذاعة “موزاييك” ريم الرياحي بالاسم لكن الأوساط التونسية باتت كلها مجمعة على أن ريم الرياحي هي المعنية بهذه القضية.

وأثارت القضية ضجة واسعة في تونس عقب الإعلان عن توقيف ممثلة مشهورة إثر القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية.

وذهبت بعض صفحات التواصل الاجتماعي إلى أن الممثلة المعنية بهذه القضية هي ريم الرياحي، خاصة أن السلطات الأمنية التونسية قالت إن زوج الممثلة الذي أوقعها في كمين أعده لكشفها، مخرج تونسي يسكن في فرنسا، وزوج ريم الرياحي هو المخرج التونسي مديح بلعيد ويسكن في فرنسا.

وقال الكاتب والناشر التونسي المعروف كارم شريف في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” منتقدا عدم ذكر وسائل الإعلام اسم الفنانة:” مشهورة جداااااا… الممثلة هي ريم الرياحي وزوجها المخرج مديح بلعيد … أنا لن ارحم المنحطات والمنحطين ….ما فهمتش علاش الي نشروا الخبر ما سماوهمش.”.