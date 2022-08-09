الرئيسيةالهدهدمعارض سعودي يعلن توبته ويطلب العفو بعد ساعات من اعتذار أمير منشق.....
الهدهد

معارض سعودي يعلن توبته ويطلب العفو بعد ساعات من اعتذار أمير منشق.. ما القصة؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هارون امين احمد watanserb.com
هارون امين احمد
- Advertisement -

وطن- بعد ساعات من تقديم الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان اعتذارا للملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان، أعلن المعارض السعودي المقيم في كندا هارون أمين أحمد عن “توبته” معلنا الولاء للملك سلمان وولي عهده أيضا.

وقال “أحمد” الذي عرف عنه سابقا هجومه المتواصل على “ابن سلمان” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن” أنه “بعد أكثر من 9 سنوات في هذا الطريق الخاطىء وطريق الضلال.. أبدا هذه ليست طريقة للإصلاح وهذه طريقة خاطئة”.

وأضاف قائلا: “أتوب إلى الله من أي كلمة قلتها وأي حرف كتبته ومن أي مشهد صورته يكون ضد كيان الدولة السعودية”.

وتابع قائلا: “بعد الله أتوجه إلى الحكومة الرشيدة وأطلب منها العفو وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان صاحب القيادة والجرأة وصاحب النقلة الحضارية”.

وأردف قائلا: “أنا اتأمل العفو وآمل خيرا به”، مطالبا عودته لوظيفته السابقة في قنصلية المملكة في الهند.

انشقاق هارون أمين أحمد

يشار إلى أن هارون أمين أحمد هو دبلوماسي سعودي أعلن انشقاقه عن القنصلية السعودية في مدينة هيوستن في الولايات الأمريكية المتحدة و أعلن انضمامه إلى المعارضة السعودية في 12 يونيو من عام 2013 عبر مقطع فيديو نشر عبر موقع يوتيوب”.

الأمير المنشق خالد بن فرحان يعتذر للملك سلمان وولي العهد

يشار إلى أنه وسط ترجيح مغردين اغتياله أو اختطافه ومن ثم السيطرة على حسابه في تويتر، فاجأ الأمير السعودي المعارض والمقيم بالخارج، خالد بن فرحان آل سعود، متابعيه الاثنين بتقديم اعتذار للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وتفاجأ متابعو الأمير المعارض بتغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قال فيها:” اعتذار… نظرًا لمروري بفترة عصيبة في حياتي، فقد أساءني ما صدر مني من تصريحات مسيئة في حق مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله”.

وتابع قائلا: ” وأتقدم لهما بخالص اعتذاري واسفي على ما بدر مني من سوء في حقهما. حفظهم الله ورعاهم”.

أمير سعودي منشق يفاجىء متابعيه باعتذار للملك سلمان وولي العهد وتوقعات باختطافه..ماذا قال؟!

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
تقارير

أمير سعودي منشق يفاجىء متابعيه باعتذار للملك سلمان وولي العهد وتوقعات باختطافه..ماذا قال؟!

الهدهد

معلومات خطيرة.. كيف عزل محمد بن سلمان والده عن العالم وزوجته وأبنائه؟

الهدهد

سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود ابن أخ الملك سلمان

الهدهد

هل أصيب الملك سلمان بكورونا؟.. تحذيرات بعد مصافحته بايدن

الهدهد

أنباء متداولة: وضع الملك سلمان الصحي حرج جدا ووفاته قد تُعلن في أي لحظة

تقارير

“ابن سلمان” يؤجل جولته الخارجية لأسباب داخلية طارئة..هل مات الملك “سلمان”؟

تقارير

الملك سلمان يغادر المستشفى .. يمشي بصعوبة وعلامات المرض واضحة على وجهه

تقارير

مجتهد: ارتباك في دائرة محمد بن سلمان وتوتر بسبب تدهور صحة الملك سلمان

الهدهد

هل توفي الملك سلمان وتكتم ولي العهد على الخبر لحين ترتيب أمر الحكم؟!

الهدهد

محمد بن سلمان لن يكون ملكا! .. حسب تحليل بروفيسور إسرائيلي

تقارير

خبراء: الملك سلمان قد يموت في غضون أسبوعين وفرص بقائه حياً أقل من 10%

تقارير

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: خصوم “ابن سلمان” العنيدون في الداخل سيقوضون حكمه!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

موقف محرج جدا للرئيس الأمريكي بسبب “الجاكيت والنظارة”.. وهذا ما فعلته زوجته (فيديو)

كيف تقرأ رسائل الإنستغرام بدون علم المرسل؟ إليك طريقتان

جمال العدل يسيء للفن الخليجي ثم يبرر.. وهذا ما قاله عن ابن سلمان والإمارات!

ليس بوابة دمشق أو المطعم الإيراني..تعرف على أكبر مطعم دوّار في العالم؟

الشاب الخليجي الذي أغضب الأردنيين بإلقاء النقود في الشارع.. يعتذر ويوضح جنسيته ويكشف سبب فعلته

بعد حديثه عن غزو الجزائر.. أنطونيو توريل يعتذر ويوضح!

وفاة الفنانة رجاء حسين بعد صراع مع المرض

المئات احتشدوا لحمله.. لحظة إخراج المقاوم إبراهيم النابلسي من منزله بعد قصفه من قوات الاحتلال

فايز المالكي يضيق ذرعاً بتصرفات “المحتاجين”.. ما يحدث أمام بيته لا يصدق!

تقرير إسرائيلي: سلطنة عُمان تعطل تقصير الرحلات الجوية الإسرائيلية شرقا في انتظار مكافأة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا