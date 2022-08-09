معارض سعودي يعلن توبته ويطلب العفو بعد ساعات من اعتذار أمير منشق.. ما القصة؟!

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وطن- بعد ساعات من تقديم الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان اعتذارا للملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان، أعلن المعارض السعودي المقيم في كندا هارون أمين أحمد عن “توبته” معلنا الولاء للملك سلمان وولي عهده أيضا.

وقال “أحمد” الذي عرف عنه سابقا هجومه المتواصل على “ابن سلمان” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن” أنه “بعد أكثر من 9 سنوات في هذا الطريق الخاطىء وطريق الضلال.. أبدا هذه ليست طريقة للإصلاح وهذه طريقة خاطئة”.

وأضاف قائلا: “أتوب إلى الله من أي كلمة قلتها وأي حرف كتبته ومن أي مشهد صورته يكون ضد كيان الدولة السعودية”.

وتابع قائلا: “بعد الله أتوجه إلى الحكومة الرشيدة وأطلب منها العفو وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان صاحب القيادة والجرأة وصاحب النقلة الحضارية”.

وأردف قائلا: “أنا اتأمل العفو وآمل خيرا به”، مطالبا عودته لوظيفته السابقة في قنصلية المملكة في الهند.

🇸🇦 ابن الوطن يعود للوطن 🇸🇦 pic.twitter.com/BFS51LqGCB — هارون أمين أحمد (@anaharoon) August 8, 2022

انشقاق هارون أمين أحمد

يشار إلى أن هارون أمين أحمد هو دبلوماسي سعودي أعلن انشقاقه عن القنصلية السعودية في مدينة هيوستن في الولايات الأمريكية المتحدة و أعلن انضمامه إلى المعارضة السعودية في 12 يونيو من عام 2013 عبر مقطع فيديو نشر عبر موقع يوتيوب”.

الأمير المنشق خالد بن فرحان يعتذر للملك سلمان وولي العهد

يشار إلى أنه وسط ترجيح مغردين اغتياله أو اختطافه ومن ثم السيطرة على حسابه في تويتر، فاجأ الأمير السعودي المعارض والمقيم بالخارج، خالد بن فرحان آل سعود، متابعيه الاثنين بتقديم اعتذار للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وتفاجأ متابعو الأمير المعارض بتغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قال فيها:” اعتذار… نظرًا لمروري بفترة عصيبة في حياتي، فقد أساءني ما صدر مني من تصريحات مسيئة في حق مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله”.

وتابع قائلا: ” وأتقدم لهما بخالص اعتذاري واسفي على ما بدر مني من سوء في حقهما. حفظهم الله ورعاهم”.