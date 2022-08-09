فيديو مقتل سلمى الشوادفي فتاة الشرقية وجريمة نيرة أشرف تتكرر بحذافيرها

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وطن – بعد أسابيع قليلة على مقتل الطالبة الجامعية المصرية نيرة أشرف في مدينة المنصورة، تكرر سيناريو جريمتها بحذافيرها حيث لقيت شابة مصرية أخرى تدعى “سلمى الشوادفي” في محافظة الشرقية مصرعها، الثلاثاء، طعناً بالسكين على يد زميل لها.

مقتل فتاة الشرقية سلمى الشوادفي.. نيرة اشرف جديدة

وأشارت مصادر محلية نقلت عنها وسائل إعلام مصرية، إلى أن أصابع الاتهام وجهت لشاب بقتل “سلمى الشوادفي” الطالبة في كلية الإعلام.

حادث نيرة أشرف يتكرر مرة أخرى.. شاب مصري يقتل طالبة جامعية تُدعى سلمى أمام المارة بـ15 طعنة في جسدها، بمحافظة الشرقية. pic.twitter.com/6NkeidUzUa — مصدر (@MSDAR_NEWS) August 9, 2022

وبحسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم“، من محضر التحقيقات فقد وجه الشاب الذي رمزت له باسم “إسلام.م”، 15 طعنة نافذة لضحيته في أنحاء متفرقة من جسدها، عند مدخل بناية محجوب بالقرب من حيط محكمة جنايات الزقازيق.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنيًا حول موقع الجريمة، وتم ضبط الشاب المتهم، بعد دقائق من ارتكاب جريمته، وجرى التحفظ عليه في قسم شرطة الزقازيق، بعاصمة المحافظة.

وتشهد المنطقة في هذه الأثناء تواجدا أمنيا مكثفًا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في قسم شرطة أول الزقازيق.

مشادة تحولت لجريمة قتل

وقال نشطاء إن الضحية تدعى “سلمى الشوادفي” 20 عاماً وكانت مقيمة في مركز أبو حماد وتدرس بكلية الإعلام في جامعة الشروق.

والقاتل زميلها “إسلام” 22 عاماً في الفرقة الثالثة إعلام، ومقيم بالزراعة الزقازيق وله محل إقامة آخر بالشروق.

وبحسب المصدر فإن مشادة كلامية وقعت بينهما وتطورت إلى مشاجرة وفوجئ المارة بالقرب من محيط محكمة الزقازيق، في نطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بشاب ممسكاً بفتاة، يسدد لها الطعنات في مدخل عمارة «محجوب» بجوار محكمة الزقازيق.

وعبر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من لحادثة وهي الثانية من نوعها خلال أسابيع قليلة.

وطالب البعض بإنزال أقصى العقوبات بالقاتل، كي لا يحصل كما حصل مع قاتل “نيرة أشرف “.

وتسائلت آية: “انا مش فاهمة الناس مالها بجد، كمية جحود وقسوة مش طبيعية”.

في الزقازيق في شاب قت*ل بنت عندها ٢٠ سنة اسمها سلمي جوا مدخل عمارة وعملها ١٥ طعنه وكل ده حصل في مكان قريب من محكمة الزقازيق … انا مش فاهم الناس مالها بجد ، كمية جحود وقسوة مش طبيعية pic.twitter.com/Ik3BGUp3Qb — 🍓🍓eya (@eyosh9) August 9, 2022

وقال “خالد منتصر” مستذكراً قصة نيرة أشرف وتذبذب القضاء المصري في شأن الحكم على القاتل: “حادثة نيرة تتكرر ياترى فيه حد حيدافع عن القاتل زي مادافعوا عن محمد عادل قبل كده “.

واحد طعن طالبة اعلام ف الشرقية ١٥ طعنه

حادثة نيرة تتكرر

ياترى فيه حد حيدافع عن القاتل زي مادافعوا عن محمد عادل قبل كده ؟؟! — Khaled Montaser (@khaledmontaser) August 9, 2022

وفي السياق ذاته قال “محمد القاضي”: “يارب الناس الا كانت متعاطفة مع قاتل نيرة تكون مبسوطة النهارده”.

واضاف: “نفس الجريمة بتتكرروبنت بتنقتل بـ ١٥ طعنة احنا تقريبا ربنا غضبان علينا لدرجة اننا فقدنا نعمة الاحساس لدرجة اننا بقينا نتعاطف مع قاتل والله ربنا يرحمنا بجد”.

يارب الناس الا كانت متعاطفة مع قاتل نيرة تكون مبسوطة النهارده نفس الجريمة بتتكرر وبنت بتقتل ب ١٥ طعنة احنا تقريبا ربنا غضبان علينا لدرجة اننا فقدنا نعمة الاحساس لدرجة اننا بقينا نتعاطف مع قاتل والله ربنا يرحمنا بجد #نيره_اشرف — mohamed elkady (@mohamed811142) August 9, 2022

وبدورها عقبت “إيمان مجدي نصر” قائلة: “حادثة تانية متقلش بشاعة عن حادثة نيرة ،الناس خلاص بقت بتعتبر القتل حاجة سهلة وبسيطة، حسبي الله ونعم الوكيل في أي بني آدم يستحل دم بني آدم تاني ، اعدموا الحيوانات دي بأسرع وقت وخلصوا البشرية منهم ومن اجرامهم.”.

أقل من شهرين وفتاه تانية بيتم طعنها ١٥ طعنة ، حادثة تانية متقلش بشاعة عن حادثة نيرة ،الناس خلاص بقت بتعتبر القتل حاجة سهلة وبسيطة، حسبي الله ونعم الوكيل في أي بني آدم يستحل دم بني آدم تاني ، اعدموا الحيوانات دي بأسرع وقت وخلصوا البشرية منهم ومن اجرامهم.. #الزقازيق#نيرة_أشرف — Eman Magdy Nasr🇪🇬👷🏻‍♀️🦺 (@eman70113623) August 9, 2022

وعبر”أحمد” عن اعتقاده بأن التهاون في سرعة تنفيذ الإعدام على القاتل وتعاطف الناس معه حوله من قاتل حقير لقدوة الناس تقلده.

التهاون في سرعة تنفيذ الإعدام على القاتل وتعاطف الناس معاه حوله من قاتل حقير لقدوة الناس تقلده، النهاردة بنت اتقتلت ١٥ طعنه من واحد ابن وسخه ومهما كانت الأسباب القتل مش حل لحاجه — أحمـــد (@Ahmed_Yasser97) August 9, 2022

ولا يزال الشارع المصري يترقب حكم تنفيذ الإعدام بمحمد عادل، قاتل نيرة أشرف، حيث أقر المفتي حكم الإعدام، لتأتي هذه القضية فجأة ويتكرر نفس سيناريو نيرة أشرف وسط صدمة كبيرة في الشارع المصري.