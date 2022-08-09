جريمة تهز مكة المكرمة .. هذا ما فعله شاب بوالدته المسنة وخادمتها!

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وطن– شهدت السعودية جريمة مروعة، حين أقدم شاب على قتل والدته المُسنة وخادمتها في مدينة مكة المكرمة.

أبلغ بنفسه

وأقدم الشاب البالغ من العمر 38 عاماً، على قتل والدته وخادمتها بمنزلهما في حي الشوقية في مكة، بحسب ما أوردت صحيفة “سبق” المحلية.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الجاني فوراً، بينما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات وأسباب الجريمة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” أن البداية كانت حين تلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بلاغا من القاتل نفسه. يفيد بتنفيذه جريمته في إحدى الشقق السكنية بحي الشوقية.

وجرى القبض على القاتل في مسرح الجريمة دون مقاومة ونقله إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

اعتداءات متكررة

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الشاب يعاني من اعتلالات نفسية وتم تدوين عدة محاضر سابقة عليه لقيامه بالعقوق والاعتداء المتكرر على والدته.

هذا وقد تم العثور على الأم التي تجاوزت الثمانين من عمرها مهشمة الرأس في غرفة نومها. وكذلك تم العثور على الخادمة مهشمة الرأس أيضا في المطبخ.

إذ كشفت الاستدلالات الأولية إلى قيامه بقتلهما بواسطة مطرقة حديدية.

رؤيا جعلته يقتل والدته وشقيقته

وسبق أن كشفت الشرطة السعودية تفاصيل واحدة من الجرائم التي هزت المجتمع السعودي قبل أعوام. حيث أقدم شاب على والدته وشقيقته وطفليها بآلة حادة خلال نومهم بإحدى القرى التابعة للمدينة المنورة.

وقالت الشرطة في حينها، إن الشاب الثلاثيني اعترف أنه قتل والدته وشقيقته وطفليها وهم نيام. بعد أن “رأى رؤيا بأنه يدخلهم الجنة”.

وأشارت الشرطة في بيان رسمي إلى أن الشاب ثبت أنه يعاني اعتلالات نفسية وتنتابه حالات هلوسة بسبب تعاطيه عقارا مخدرا.

وأوضحت أن القاتل قام بإبلاغ الشرطة بأنه عثر على والدته الثمانينية وشقيقته الأربعينية وطفليها 4 و2 سنوات متوفين داخل المنزل بعد عودته من الخارج وفقا لما نقلته صحف سعودية.

وأضافت الشرطة أن الارتباك كان باديا على الشاب خلال تبليغه عن الواقعة ولذلك جرى توقيفه على الفور.