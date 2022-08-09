الرئيسيةحياتناالشاب الخليجي الذي أغضب الأردنيين بإلقاء النقود في الشارع.. يعتذر ويوضح جنسيته...
حياتنا

الشاب الخليجي الذي أغضب الأردنيين بإلقاء النقود في الشارع.. يعتذر ويوضح جنسيته ويكشف سبب فعلته

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الشاب الخليجي watanserb.com
الشاب الخليجي
- Advertisement -

وطن- اعتذر شاب خليجي، للشعبين الأردني والكويتي، بعدما ظهر في مقطع فيديو سابق وهو يلقي النقود بشارع عام، في واقعة أثارت الكثير من الجدل.

وكان هذا الشاب قد أثار جدلا كبيرا بعدما ظهر وهو يعتلي سيارة، تحمل لوحة أرقام كويتية، ويلقي النقود في شارع عام.

أثار هذا التصرف، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، حيث اعتبروا ما أقدم عليه هذا الشخص “امتهانا للكرامة”.

واستهجن البعض الطريقة التي احتفل بها بمناسبة تخرجه والتي اعتبرها البعض مبالغاً فيها جدا.

بينما رأى البعض أن الفرح سيطر على الشاب ولم يدرك ما يفعله .

وأثيرت معلومات في هذا الشأن، تقول إن الشاب كويتي الجنسية، وأقدم على فعلته الغريبة في شارع رئيسي بمدينة إربد شمالي الأردن.

إلا أن الشاب ظهر في مقطع فيديو جديد، اعتذر فيه للأردنيين والكويتيين، وأوضح أنه يحمل الجنسية البحرينية وليست الكويتية.

الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، قال: “أنا الطالب البحريني، إللي أمس طلع في الفيديو في السيارة الكويتية بحفل تخرج”.

وأضاف الشاب: “أقدم اعتذاري للشعبين الأردني والكويتي، وكل شي بدر مني من تصرف غير لائق من غير قصد”.

وتابع: “كل ما هنالك، عبرنا عن فرحتنا.. احتفلنا وسوينا”.

وتطرق الشاب إلى السيارة الكويتية، التي يبدو أنها كانت السبب في ظن ناشطين أنه يحمل الجنسية الكويتية، حيث قال: “كانت سيارة رفيجي عندي، وهو ما عنده علم بالموضوع أن سيارته عندي”.

وختم قائلا: “اليوم أطلب من الجميع قبول اعتذاري وشكرا”.

وكان الشاب قد نفذ تلك الواقعة في شارع الدفاع المدني بمحافظة إربد، وبدأ برمي النقود على المارة.

وأغلقت سيارة هذا الشاب شارعا رئيسيا في إربد، ما تسبب بإعاقة حركة المركبات، فيما تدافع الشباب أمام المركبات لالتقاط النقود التي رمى بها الشاب في الهواء.

يُشار إلى أن قانون السير الأردني يعاقب على مثل هذه الأفعال، ومن ضمن العقوبات حجز المركبة وتحويل السائق الى المحكمة بتهمة تعريض الآخرين للخطر وإرباك حركة المرور والوقوف على مركبة في وسط شارع عام.

كويتي يهين الأردنيين بتصرف صادم في شارع عام في إربد (فيديو)

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“الأمن أفرج عنه قبل أيام”.. تفاصيل مقتل أردنية على يد زوجها

حياتنا

فيديو لطالب كويتي يحتفل بتخرجه يثير غضب الأردنيين بعد قيامه بهذا التصرف المهين!

الهدهد

أول رد أردني رسمي على أنباء اعتقال ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري

حياتنا

كويتي يهين الأردنيين بتصرف صادم في شارع عام في إربد (فيديو)

الهدهد

الـ13 في 6 أشهر.. جولة غامضة للملك عبد الله تثير غضب الأردنيين

حياتنا

هل يُمكن إعادة “كلية” ضحية مستشفى الزرقاء بعد استئصالها بالخطأ؟ شقيقها يكشف تفاصيل جديدة

تقارير

اعتقال ماهر الأسد على الحدود السورية – الأردنية .. هل قبض الجيش الأردني عليه؟!

حياتنا

الأردن: مشهد صادم لمواطن يسير عارياً وسط المارة وهذا ما فعلوه به

الهدهد

200 دينار بدل محروقات لنواب الأردن تثير غضبا.. ودعوات لـ”احتلال المجلس”

الهدهد

استئصال “كُلية” أردنية بالخطأ.. شقيق ضحية مستشفى الزرقاء يكشف ما حدث (فيديو)

الهدهد

زيد العتوم.. ما السبب الحقيقي وراء ذهاب النائب الأردني للمجلس على “سكوتر”؟

الهدهد

ابن عم “ميسر الدهاشمة” يكشف مفاجأة بشأن بطلة الأردن التي انتصرت لفلسطين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا