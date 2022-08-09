الشاب الخليجي الذي أغضب الأردنيين بإلقاء النقود في الشارع.. يعتذر ويوضح جنسيته ويكشف سبب فعلته

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وطن- اعتذر شاب خليجي، للشعبين الأردني والكويتي، بعدما ظهر في مقطع فيديو سابق وهو يلقي النقود بشارع عام، في واقعة أثارت الكثير من الجدل.

وكان هذا الشاب قد أثار جدلا كبيرا بعدما ظهر وهو يعتلي سيارة، تحمل لوحة أرقام كويتية، ويلقي النقود في شارع عام.

أثار هذا التصرف، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، حيث اعتبروا ما أقدم عليه هذا الشخص “امتهانا للكرامة”.

واستهجن البعض الطريقة التي احتفل بها بمناسبة تخرجه والتي اعتبرها البعض مبالغاً فيها جدا.

بينما رأى البعض أن الفرح سيطر على الشاب ولم يدرك ما يفعله .

وأثيرت معلومات في هذا الشأن، تقول إن الشاب كويتي الجنسية، وأقدم على فعلته الغريبة في شارع رئيسي بمدينة إربد شمالي الأردن.

إلا أن الشاب ظهر في مقطع فيديو جديد، اعتذر فيه للأردنيين والكويتيين، وأوضح أنه يحمل الجنسية البحرينية وليست الكويتية.

الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، قال: “أنا الطالب البحريني، إللي أمس طلع في الفيديو في السيارة الكويتية بحفل تخرج”.

وأضاف الشاب: “أقدم اعتذاري للشعبين الأردني والكويتي، وكل شي بدر مني من تصرف غير لائق من غير قصد”.

وتابع: “كل ما هنالك، عبرنا عن فرحتنا.. احتفلنا وسوينا”.

وتطرق الشاب إلى السيارة الكويتية، التي يبدو أنها كانت السبب في ظن ناشطين أنه يحمل الجنسية الكويتية، حيث قال: “كانت سيارة رفيجي عندي، وهو ما عنده علم بالموضوع أن سيارته عندي”.

وختم قائلا: “اليوم أطلب من الجميع قبول اعتذاري وشكرا”.

وكان الشاب قد نفذ تلك الواقعة في شارع الدفاع المدني بمحافظة إربد، وبدأ برمي النقود على المارة.

وأغلقت سيارة هذا الشاب شارعا رئيسيا في إربد، ما تسبب بإعاقة حركة المركبات، فيما تدافع الشباب أمام المركبات لالتقاط النقود التي رمى بها الشاب في الهواء.

يُشار إلى أن قانون السير الأردني يعاقب على مثل هذه الأفعال، ومن ضمن العقوبات حجز المركبة وتحويل السائق الى المحكمة بتهمة تعريض الآخرين للخطر وإرباك حركة المرور والوقوف على مركبة في وسط شارع عام.