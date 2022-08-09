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رياضة

أشرف بن شرقي يُوقع مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الجزيرة الإماراتي يوقع مع المغربي بن شرقي watanserb.com
أشرف بن شرقي ينضم إلى الجزيرة الإماراتي
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وطن – وقع النجم المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، لاعب الزمالك السابق، مع نادي الجزيرة الإماراتي بعد رحيله عن الفارس الأبيض نهاية الشهر الماضي.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، رسمياً التعاقد مع المغربي بن شرقي، القادم من نادي الزمالك المصري. عقب انتهاء عقده مع الأخير بالمجان هذا الصيف.

أشرف بن شرقي والجزيرة الإماراتي

وذكر موقع (FootMercato)، انضمام نجم الزمالك السابق أشرف بن شرقي، إلى صفوف الجزيرة الإماراتي على حساب شباب الأهلي، بعقد لمدة موسمين كاملين. وبراتب يصل إلى 3 ملايين دولار سنوياً.

فيما لم يكشف نادي الجزيرة الإماراتي، عن تفاصيل العقد وقيمة انتقال المغربي بن شرقي، إلى صفوف النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كما ويطمح نادي الجزيرة إلى المنافسة على جميع المسابقات المختلفة للموسم الجديد، من خلال تدعيم صفوفه في سوق انتقالات (الميركاتو) بالعديد من الصفقات القوية.

وكان أشرف بن شرقي قد ارتبط اسمه، في الانتقال إلى العديد من الأندية بعد إعلان رحيله عن نادي الزمالك (الفارس الأبيض) مع نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي. من أبرزها الغريم الأهلي المصري والعديد من الأندية في دول الخليج العربي.

ألقاب بن شرقي مع الزمالك

وانتقل المغربي بن شرقي إلى صفوف الزمالك عام 2019، قادماً من نادي الهلال (الزعيم الآسيوي). بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي لانس الفرنسي.

وحقق مع الزمالك العديد من البطولات على الصعيد المحلي والقاري الأفريقي، وهم لقب الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي.

كما وحصد جائزة أفضل لاعب في مصر 2020، وأفضل لاعب في موسم 2020 مع نادي الزمالك المصري.

يذكر بأن نادي الجزيرة الإماراتي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس. من ترتيب الدوري الإمارتي، فيما توج نادي العين بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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