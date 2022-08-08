مستشار السيسي للشؤون الدينية: فرعون ليس مصريا.. ويكشف عن أصله (فيديو)

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وطن – زعم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، بأن “فرعون” الذي حكم مصر قديما وأغرقه الله في اليم، لم يكن “مصريا أصيلا”.

أسامة الأزهري: فرعون ليس مصريا

جاء ذلك خلال حديث للأزهري عبر إذاعة “راديو 9090” فى برنامج “حامل المسك”، وكان يتحدث فيه عن “يوم عاشوراء”، اليوم الذي نجى فيه سيدنا موسى وقومه من بطش فرعون.

وخلال حديثه قال أسامة الأزهري، إن هناك بحثا تاريخيا يقول بأن فرعون لم يكن مصريا أصيلا.

وتابع كاشفا عن أصله بالقول: “بل كان من طائفة الهكسوس، الذين وفدوا إلى مصر.”

ورجح “الأزهري” أن يكون هذا هو النسب الأدق لفرعون، مرجعا السبب” لأن المصريين عبر التاريخ كان في دمائهم معنى تعظيم مقام الألوهية وتعظيم الغيب عميق، وفرعون لم يكن به هذه الصفات.”

وتابع موضحا ومدافعا عن روايته: “المصري لا يصل إلى هذا الحد في البعد عن الله في حال من الأحوال ـ يقصد ما فعله فرعون-“.

واستطرد: “فلما نجا الله موسى من فرعون وأهلك فرعون ووضع له خط النهاية ، فكان هذا بابا من أبواب النعم، وواظب اليهود على صيام هذا اليوم الذي نجا الله فيه موسى من فرعون، حتى البعثة النبوية.”

يوم عاشوراء

وفي سياق آخر أكد أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر ومستشار السيسي للشؤون الدينية، أن صيام يوم عاشوراء من أفضل الأعمال المستحبة، مشيرا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه يكفر ذنوب سنة ماضية.

وحث “الأزهري” المواطنين على عقد النية لصيام يوم عاشوراء ـ الذي وافق اليوم الإثنين، موضحا أنه مهما كانت الذنوب فإن الله ـ سبحانه ـ يغفرها لعبد الصائم فى هذا اليوم، فهو منحة إلهية عظيمة، يجب أن نغتنمها.

وبين العالم الأزهري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، صام يوم عاشوراء، وقال إن عشت العام القادم، سأصوم يومًا قبله.

موضحا: “فلا مشكلة أبدًا فى أن نصوم اليوم منفردا، وإن تمكنت من الصيام قبله فلا مشكلة أيضا، وفى الحالتين يكتب الأجر كاملا.”

ويشار إلى أنه ورد ذكر اسم “فرعون” في القرآن الكريم 74 مرة في 27 سورة، حيث روت الآيات قصته مع سيدنا موسى عليه السلام.