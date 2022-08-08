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فيديو.. أفعى خطيرة تظهر في ظفار العمانية وتثير فزعا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أفعى خطيرة watanserb.com
أفعى خطيرة
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الخطير”، يوثق وجود أفعى شديدة الخطورة في إحدى المناطق بمحافظة ظفار العمانية، ما أثار فزع ورعب المواطنين.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه المصور مسلم المعشني، الأفعى على فرع شجرة كبيرة في المنطقة.

وكانت دراسة طبية، قد أكدت أن معظم ضحايا لدغات الأفاعي من الذكور البالغين، ومعظم الحوادث الواقعة في المزارع خلال أشهر الصيف، وتبلغ ذروته في شهر أغسطس.

وتتميز سلطنة عمان بتنوع في الحياة البرية والتضاريس المكونة من صحارى شاسعة، وجبال، وتلال صخرية وأودية، وهناك أكثر من 20 نوعًا من الثعابين في سلطنة عمان، 9 منها تعد ثعابين سامة.

ومطلع الصيف الحالي، وارتباطه بظهور الأفاعي، نشرت مجلة عُمان الطبية التابعة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية دراسة بعنوان «تقييم عوامل الخطر لسم الأفعى وما يرتبط بها من مضاعفات المعروضة على اثنين من أقسام الطوارئ في عمان».

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واستعرضت هذه الدراسة القائمة على ملاحظة متعددة المراكز بأثر رجعي لجميع الحالات التي ظهرت عليها أعراض لدغات الأفاعي، وزارت أقسام الطوارئ في مستشفى جامعة السلطان قابوس من مارس 2016 حتى أغسطس 2017، ومستشفى الرستاق من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2017.

وأظهرت النتائج أن 212 حالة حققت معايير الاشتمال من أصل 236، حيث لوحظ تجلط الدم في 82 مريضًا (38.7٪)، و14 مريضًا ونسبتهم (6.6٪) لديهم إصابة حادة في الكلى، و(5) مرضى ونسبتهم (2.4٪) لديهم نزيف خارجي.

يُشار إلى أن مدينة ظفار الواقعة جنوب عمان، توجد بها شجرة اللبان الأسطورية وهي المعروفة باسم بوريفليا ساكرا، وقد حُكي كثيرا عن الطقوس الخاصة التي مورست حولها.

ويُقال إن هناك ثعابين مجنحة تحرس الشجرة الصلبة، وتحميها من الطامعين، وقد كتب المؤرخ الإغريقي هيرودوتس ( 484- 430 ق.م): “تنبت شجرة اللبان في جنوب شبه الجزيرة العربية، وكانت الثعابين السامة والخطرة تعيش بين جذوعها، فيقوم الناس بحرق لبانها كي تبتعد بعيداً”.

بينما تقول أسطورة ثانية إن الشجرة الباكية ما هي في الأصل إلا فتاة من الجن ثارت وتمردت على قوانين القبيلة، وعوقبت بتحويلها لشجرة بخارية وحيدة، في منطقة نائية وجافة، مرت السنون وهي تبكي بدموع صمغية، رغم مرها تفوح منها روائح العشق.

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المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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