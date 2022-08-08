رغم ارتباطها.. نادين الراسي في أحضان طليقها بفستان أخضر مثير(شاهد)!

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وطن- شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، متابعيها بصور جريئة لها تجمعها بطليقها الأول، ونجلها في إحدى المناسبات.

فستان جريء

وظهرت نادين الراسي مع طليقها حاتم حدشيتي وهو والد ابنها البكر مارك حدشيتي، و هي ترتدي فستاناً أخضر اللون طويلا من دون أكمام ويتميز بفتحة طويلة عند الجانب تكشف ساقها بشكل مثير.

واعتمدت نادين تسريحة الشعر الشينيون مع مكياج برونزي يناسب بشرتها.

هذا وقد تصدر مؤخراً مقطع فيديو لنادين الراسي، وأصبح حديث المتابعين بعد أن ظهرت فيه وهي تتناول كمية كبير من الادوية محاولة انهاء حياتها، وسط صراخ وبكاء وانهيار بسبب حبيبها.

بيروت 303

وتبين أن الفيديو لأحد مشاهد نادين من مسلسل “بيروت 303” الذي تشارك في بطولته الى جانب نخبة من اهم نجوم لبنان وسوريا.

View this post on Instagram A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)

حيث عمدت نادين الى نشره على حسابها عبر انستغرام، بعد عرضه في الحلقة. وارفقته بالتعليق التالي: “ما في شي بيرجّعلنا شي !!الوجع كان قوي والدوا غلبا.. هيدا وجع الرّوح ، مش كلمة منكتبا”، مضيفة: “رزان، بيروت 303.. حُبِّك غَلَبِك وانشالله كون عطيتِك شويّ حقِّك”.

وفي سياق آخر، نفى طليق نادين الراسي الثاني، جيسكار أبي نادر، الأنباء المتداولة حول حرمان طليقته الممثلة اللبنانيّة ​ من رؤية ولديها.

زيجات نادين الراسي

ورد جيسكار على​ سؤال أحد متابعيه عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابه الخاص في “انستجرام”. وكتب: ” “انا ولا يمكن احرم ولد من “ام”. عادةً ما بحبّ احكي بموضوع بيتعلّق باولادي بس بقدر قلّك انو هي يلي ما عم تشوفهم. مع انو معها قرار تكون معهم ايام السبت بس ما عم تجي الها اشهر وبإرادتها”.

يُذكر أنَّ نادين عاشت فشل علاقاتها الزوجية مرتين. الأولى كانت بزواجها من حاتم حدشيتي في عام 1996. والذي أنجبت منه ابنها مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب. لتتزوج ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001. والذي أنجبنت منه ابنيها مارسيل وكارل، وانفصلت عنه عام 2016.

ودائماً ما تثير الفنانة الجدل بفيديوهاتها الجريئة والحميمية مع خطيبها مجد دعبول، الذي عاشت معه قصة حب في 2019، تكللت بالخطوبة رغم فارق السن.