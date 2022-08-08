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آمبر هيرد في أحضان مصارع مشهور والأخير يعلق

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
آمبر هيرد في أحضان مصارع مشهور والأخير يعلق watanserb.com
آمبر هيرد وكيفن ناش
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وطن– خرج المصارع المشهور و عضو قاعة مشاهير WWEلعاب المصارعة الحرة) كيفن ناش، عن صمته إثر تداول صورة قديمة له معنقا آمبر هيرد.

وقال موقع “sportskeeda” إن الثنائي عملا معا في فيلم  XXL Magic Mike الذي صدر سنة 2016 وقاما بإلتقاط مجموعة من الصور معا في ذلك الوقت تقريبًا.

آمبر هيرد في فيلم “Magic Mike”

وفي بودكاست حصري،  وعندما سئل المصارع ناش، عما إذا كانت أمبر قد التقطت أي صور أخرى في تلك الليلة، قال ناش مازحا إنها “لم تستطيع”.

ثم سُئل ناش عما إذا كان قد تلقى أي نوع من ردود فعل جراء الصورة، أجاب انه  لم يتلقى.

كما قال أنه التقط صورة مع جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث، التي لعبت دور البطولة في الفيلم أيضًا.

ذكر ناش أيضًا أنه لم يتواصل معه جوني ديب ولا آمبر هيرد بعد محاكمة التشهير.

في 2018، شارك المصارع صورة عل تويتر تجمعه بآمبر، التي أصبحت تجمعه معها علاقة ودية، بعد الإنتهاء من تصوير الفيلم، وغرد قائلا “[email protected] أتمنى أن تكوني بخير. افتقد روحك. بصراحة، أنت واحدة من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم أصالة.”

يمكن القول إن ناش هو أحد أشهر المصارعين في تاريخ دبليو دبليو إي واكتسب خاصة شعبية هائلة في منتصف التسعينيات.

 

المصدرموقع "sportskeeda"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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