آمبر هيرد في أحضان مصارع مشهور والأخير يعلق

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وطن– خرج المصارع المشهور و عضو قاعة مشاهير WWE (ألعاب المصارعة الحرة) كيفن ناش، عن صمته إثر تداول صورة قديمة له معنقا آمبر هيرد.

وقال موقع “sportskeeda” إن الثنائي عملا معا في فيلم XXL Magic Mike الذي صدر سنة 2016 وقاما بإلتقاط مجموعة من الصور معا في ذلك الوقت تقريبًا.

وفي بودكاست حصري، وعندما سئل المصارع ناش، عما إذا كانت أمبر قد التقطت أي صور أخرى في تلك الليلة، قال ناش مازحا إنها “لم تستطيع”.



ثم سُئل ناش عما إذا كان قد تلقى أي نوع من ردود فعل جراء الصورة، أجاب انه لم يتلقى.

كما قال أنه التقط صورة مع جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث، التي لعبت دور البطولة في الفيلم أيضًا.

ذكر ناش أيضًا أنه لم يتواصل معه جوني ديب ولا آمبر هيرد بعد محاكمة التشهير.

في 2018، شارك المصارع صورة عل تويتر تجمعه بآمبر، التي أصبحت تجمعه معها علاقة ودية، بعد الإنتهاء من تصوير الفيلم، وغرد قائلا “[email protected] أتمنى أن تكوني بخير. افتقد روحك. بصراحة، أنت واحدة من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم أصالة.”

يمكن القول إن ناش هو أحد أشهر المصارعين في تاريخ دبليو دبليو إي واكتسب خاصة شعبية هائلة في منتصف التسعينيات.

