ميسي برشلونة يعود إلى التألق مع باريس سان جيرمان (شاهد)

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وطن- تألق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، في المباراة الافتتاحية لفريق باريس سان جيرمان أمام كلير مونت في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

وعاد الأرجنتيني ميسي إلى مكينته التهديفية من جديد بعد 27 مباراة خاضها مع النادي الباريسي بطل الدوري الممتاز الموسم المنصرم، منذ قدومه في صيف العام الماضي 2021. قادماً من صفوف نادي برشلونة الإسباني.

أهداف ميسي مع باريس سان جيرمان

وسجل نجم باريس سان جيرمان ( البي أس جي) ليونيل ميسي، هدفين في أولى المباريات مع فريق باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجديد.

وأحرز زميله البرازيلي نيمار جونيور الهدف الأول في الدقيقة ال9، كما وسجل المغربي أشرف حكيمي ثاني الأهداف في الدقيقة ال26.

هدف الاسطورة ميسي 😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/G8OigwucuZ — ميسي | Golden (@Gold10_Messi) August 6, 2022

وفي الدقيقة ال38 سجل البرازيلي ماركينيوس الهدف الثالث لصالح فريق الفريق الباريسي، كما وختم ليونيل ميسي أهداف الفريق داخل شباك الخصم كلير مونت في الدقيقة ال80 وال86.

وكان ميسي قد سجل 6 أهداف فقط الموسم الماضي مع النادي الباريسي، بعد الانتقال إلى صفوفه في أسوء مواسمه بعد الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني. حيث سينتهي عقده في صيف 2023 مع خيار التمديد لموسم آخر.

مباراة باريس سان جيرمان وكلير مونت

ونجح باريس سان جيرمان بتحقيق الفوز العريض والنظيف على نظيره كلير مونت بخماسية نظيفة دون رد في الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

⌚️ 86' الهدف الخامس: تحفة فنية من توقيع الفنان ليو ✍🏼⚽️#𝗖𝗙𝟲𝟯𝗣𝗦𝗚 I 0-5 pic.twitter.com/0rxlVEHg3s — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 6, 2022

كما وشهدت المباراة التفوق الواضح لبطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي باريس سان جيرمان، على منافسه صاحب الأرض كلير مونت على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدات والاستحواذ بنسبة 62%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس كليرمونت برصيد 7 تسديدات، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة. داخل أرضية الملعب بنسبة 38%.

📹 – اسيست الأسطورة ميسي في هدف نيمار بعرض بطيء 😍😍😰

pic.twitter.com/fCQWTEUWKU — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 6, 2022

الدوري الفرنسي

ويستعد النادي الباريسي مطلع الأسبوع المقبل، للمواجهة القوية أمام نظيره مونبلييه، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تمريرة ميسي لا يمكن تدريسها… فقط التأمل فيها 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/g0Ve3lM1Pd — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) August 6, 2022

ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب السابق بشكل مؤقت صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع موناكو وأولمبيك ليون لهذا الموسم.