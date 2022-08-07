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منها الهاتف…أشياء عليك تجنب لمسها في الفنادق

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أشياء عليك تجنب لمسها في الفنادق watanserb.com
غالبًا ما تحتوي مصابيح السرير على مستويات عالية من التلوث البكتيري.
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وطنتعيش الجراثيم في كل مكان. فيمكن أن نجدها على سبيل المثال في غرف الفنادق أو في مقابض الأبواب وحتى هواتفنا.

وقبل أن تذهب في عطلة في المرة القادمة، تابع قراءة هذا التقرير الذي نشرته مجلة bestlifeonline” وتعرف على الأماكن التي ينصح بتجنب لمسها في الفنادق.

ساعات التنبيه

في دراسة أجريت عام 2006، وجد الباحثون أن ساعات التنبيه الموجودة في الفنادق هي واحدة من الأماكن التي تكثر فيها الجراثيم والفيروسات. وخاصة فيروسات الأنف التي تسبب نزلات البرد.

اللحاف

وفقًا لأحد التقارير، يتم تنظيف لحاف الفنادق بضع مرات فقط في السنة.

ويؤكد الخبراء أنه لا يتم غسلها كثيرا، لذا يجب أن يتوقع الزوار وجود ميكروبات بما في ذلك تلك التي قد تسبب مشاكل جلدية.

أجهزة التحكم عن بعد

في دراسة أجريت عام 2012، وجد الباحثون أن جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون هو أحد أكثر الأشياء التي تتكاثر عليه الجراثيم في غرف الفنادق.

السجادة

على الرغم من أنه يقع تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية، إلا أنه في الواقع لا يتم تعقيمها.

آلات القهوة

أشارت دراسة نشرت عام 2015 إلى أن آلات القهوة تحتوي على سلالات بكتيرية مختلفة بداخلها، بما في ذلك البكتيريا المسببة للأمراض والعدوى.

الهواتف

وجدت دراسة حللت عينات بكتيريا من تسعة فنادق مختلفة، أن هواتف الفنادق تحتوي على حوالي 4300 وحدة من وحدات تشكيل مستعمرة (CFU) من البكتيريا والفطريات لكل بوصة مربعة.

مصابيح السرير

وفقًا لدراسة نشرت عام  2012، غالبًا ما تحتوي مصابيح السرير على مستويات عالية من التلوث البكتيري.

مغاسل الحمامات

وفقًا لدراسة أجريت عام 2012، فإن مغاسل الحمامت الموجودة في الفنادق تعتبر من الأماكن التي تذهب إليها جميع الجراثيم، وما لم يقع تنظيفها بإسفنجة بشكل صحيح، فإن هذه الجراثيم ستلتصق فيها في النهاية.

حوض المرحاض

وجد بحث عام 2012 من جامعة أريزونا أن هاتفك أقذر بعشر مرات من معظم مقاعد المراحيض.

ولكن عندما يتعلق الأمر بغرف الفنادق، فهي قصة مختلفة.

يقول الخبراء إنه لا يقع عادة تنظيف الجزء الداخلي من المرحاض.

أرضيات الحمام

قد تبدو أرضية الحمام نظيفة، لكنها في الواقع واحدة من أكثر المناطق جرثومية في غرفة الفندق.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 نُشرت في المجلة الدولية للصحة والصحة البيئية، فإنه من المحتمل أن تكون أرضية الحمام هي الأسطح الأكثر جرثومة التي ستلمسها.

المصدرباست لايف، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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