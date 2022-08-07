تقرير بريطاني عن السمنة يثير غضب العراقيين بعد استخدام صورة إيناس طالب! (شاهد)

وطن– تعرضت الفنانة العراقية إيناس طالب، لموقف لا تُحسد عليه، حين وضعت مجلة بريطانية صورتها، على تقرير حول السمنة في العالم العربي تحت عنوان “لماذا النساء أسمن من الرجال في العالم العربي؟”.

اعتذار

وطالب ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة “ذي إيكونوميست” بتقديم اعتذار وتغيير الصورة التي ما زالت رئيسية ضمن هذا التقرير.

فيما لم يصدر أي تصريح عن الفنانة العراقية ايناس طالب بشأن الصورة الرئيسية للموضوع. و اذا ما كان نشر الصورة بعلمها أو من دونه.

وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة ذي إيكونوميست” التي تصدر في لندن، واستخدمت صورة إيناس طالب كصورة رئيسية: “في جميع أنحاء العالم ، النساء سمينات أكثر من الرجال. فالسمنة مشكلة بالنسبة لـ 15٪ من النساء و 11٪ من الرجال. مما يعني أن مؤشر كتلة الجسم لديهم ( bmi ) يبلغ 30 أو أعلى ، لكن فجوة السمنة تختلف في جميع أنحاء العالم”.

نساء مصابات بالسمنة

وتابع التقرير: “يوجد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر تفاوتات بين الجنسين وأكثرها ثباتًا. (العديد من البلدان في جنوب إفريقيا بها فجوات كبيرة أيضًا)، في الشرق الأوسط ، 26٪ من النساء مصابات بالسمنة مقابل 16٪ من الرجال، وهذا يمكن أن يكون خطيرا”.

والتقطت صورة إيناس طالب التي وضعتها المجلة كصورة رئيسية، في موسم مهرجان بابل الذي أقيم خلال العامين الماضيين.

ولم يستنكر كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان “Human Rights Watch” استخدام صورة الفنانة العراقية للتقرير. واكتفى بالتعليق: “القيود الاجتماعية العديدة المفروضة على المرأة في العالم العربي تساهم في تفاقم مشكلة السمنة وتقويض صحتها”.

من هي إيناس طالب؟

يذكر أن إيناس بدأت مشوارها الفني عام 1995، حين شاركت مهرجان مسرحي، حصلت فيه على جائزة أفضل ممثلة واعدة.

وفي نفس العام رشحها المخرج عماد بهجت لتلعب دور كُلثم في مسلسل عمر بن أبي ربيعة. وكان معه الفنان رياض شهيد والمخرج حامد المالكي.

و أول مرة وقفت فيها إيناس امام الكاميرا كانت مع المخرجة رجاء كاظم في مسلسل بدوي بعنوان «اللهيب» من إنتاج عراقي وهي في سن السادسة عشرة.

وبعدها شاركت إيناس في مسلسل «الهرب إلى الوهم» للمخرج جلال كامل والذي أدت فيه دور فتاة عمياء.

و أهم أعمالها كانت في مسلسل مناوي باشا التي عدت فيه دور «سعاد خاتون» بنت بهجت افندي. وقدمت أدوار البطولة في «رجال الظل» و«أرجوحة النار» والتي كانت أول أعمال بطولة مطلقة لها مع المخرج جمال عبد جاسم.