تطور صادم في مسار رحلة الحبوب القادمة من أوكرانيا إلى لبنان

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وطن- كشفت السفارة الأوكرانية في لبنان، أن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ الغزو الروسي إلى لبنان، لن ترسو اليوم الأحد كما كان متوقعا.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان، في بيان: “نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة”.

وردا على سؤال عن أسباب التأجيل قالت السفارة: “ليس لديها معلومات أخرى حاليا”.

سفينة الحبوب الاوكرانية الأولى منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تغادر اوديسا pic.twitter.com/ZHgN0vBzFa — Faysal Mudhish (@Faisal_Mudhish) August 1, 2022

وغادرت سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الاثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.

ويوم الأربعاء الماضي، تفقد خبراء أتراك وروس السفينة قبالة سواحل إسطنبول.

#شاهد | سفينة "نافي ستار" التي تحمل 33 ألف طن من الحبوب تصل إلى مدخل مضيق #إسطنبول في البحر الأسود pic.twitter.com/9cLqvWbYMV — TRT عربي (@TRTArabi) August 6, 2022

يأتي هذا فيما أكد مصدر رسمي مطلع أنه من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.

وقال المصدر: “الأولوية بالنسبة لصاحب الباخرة، هي أن يجد تاجرا يشتري حمولتها، سواء كان في لبنان أو أي بلد آخر”.

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار في بعض أفقر البلدان .

وينص خصوصا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 – 25 مليون طن من الحبوب.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أفادت مسبقا، بأن قافلة تضم ثلاث شحنات جديدة من الذرة غادرت أوكرانيا الجمعة، وأضافت أن السفن الثلاث ستفرغ شحناتها في كل من أيرلندا وإنكلترا وتركيا.