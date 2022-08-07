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رياضة

برشلونة وجماهيره يكرمون داني ألفيس على طريقتهم الخاصة (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تكريم البرازيلي داني ألفيس من نادي برشلونة watanserb.com
تكريم البرازيلي داني ألفيس من نادي برشلونة
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وطن – كرم نادي برشلونة الإسباني وجماهيره البرازيلي داني ألفيس 39 عاماً، قبيل بدء مباراة الفريق الكتالوني وبوماس المكسيكي على كأس جوان غامبر داخل ملعب (الكامب نو).

ونشر البرسا مقطع الفيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حمل البرازيلي ألفيس من قبل زملاء فريقه السابق وسط هتافات وتصفيق الجماهير المتواجدة في المدرجات.

برشلونة وتكريم داني ألفيس

كما وكرمت إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، نجمه السابق داني ألفيس الذي حقق مع الفريق الكتالوني العديد من الإنجازات والألقاب الفردية والجماعية على الصعيد المحلي والقاري.

وشهدت هتاف والتحية من قبل جماهير البرسا للاعب السابق داني ألفيس الذي انضم خلال سوق الميركاتو الصيفي إلى فريق بوماس المكسيكي.

مباراة برشلونة وبوماس

وحقق فريق برشلونة الفوز العريض على منافسه الضيف بوماس المكسيكي بسداسية نظيفة دون رد، على كأس جوان غامبر الودية قبيل بدء الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال3 على بداية اللقاء، كما وأحرز بيدي هدفين بعد تمريرات رائعة من ليفاندوفسكي في الدقيقة ال5 وال19.

وفي الدقيقة ال10 وقع الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الرابع لصالح فريق برشلونة، كما وسجل أوباميانج الهدف الخامس في الدقيقة ال49.

كما وختم الهولندي فرينكي دي يونج بتوقيع الهدف الخامس للفريق الكتالوني في الدقيقة ال84.

كأس جوان غامبر

وشهدت مباراة برشلونة وبوماس، التفوق الواضح لصاحب الأرض البرسا على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 21 تسديدة والاستحواذ بنسبة 71%.

على عكس فريق بوماس المكسيكي الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 29%.

وحازة البولندي روبرت ليفاندوفسكي على جائزة رجل المباراة، بعد تسجيله هدفاً في المباراة والمساهمة. في صناعة هدفين لزميله الإسباني الشاب بيدري.

ويستعد فريق برشلونة للمواجهة الأولى في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد، أمام رايو فاليكانو، مطلع الأسبوع المقبل.

المصدروطن + صفحة نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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