برشلونة وجماهيره يكرمون داني ألفيس على طريقتهم الخاصة (شاهد)

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وطن – كرم نادي برشلونة الإسباني وجماهيره البرازيلي داني ألفيس 39 عاماً، قبيل بدء مباراة الفريق الكتالوني وبوماس المكسيكي على كأس جوان غامبر داخل ملعب (الكامب نو).

ونشر البرسا مقطع الفيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حمل البرازيلي ألفيس من قبل زملاء فريقه السابق وسط هتافات وتصفيق الجماهير المتواجدة في المدرجات.

برشلونة وتكريم داني ألفيس

كما وكرمت إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، نجمه السابق داني ألفيس الذي حقق مع الفريق الكتالوني العديد من الإنجازات والألقاب الفردية والجماعية على الصعيد المحلي والقاري.

🎶🎵🔥 عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا، نولع الدنيا… والليلة نفرح كلنا 😍 pic.twitter.com/DUggJwHH61 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

وشهدت هتاف والتحية من قبل جماهير البرسا للاعب السابق داني ألفيس الذي انضم خلال سوق الميركاتو الصيفي إلى فريق بوماس المكسيكي.

💙❤️ لو اجتمعت كل عبارات الشكر فلن توفيك حقك 🙌 @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/KcXxsC59Dq — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

مباراة برشلونة وبوماس

وحقق فريق برشلونة الفوز العريض على منافسه الضيف بوماس المكسيكي بسداسية نظيفة دون رد، على كأس جوان غامبر الودية قبيل بدء الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال3 على بداية اللقاء، كما وأحرز بيدي هدفين بعد تمريرات رائعة من ليفاندوفسكي في الدقيقة ال5 وال19.

وفي الدقيقة ال10 وقع الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الرابع لصالح فريق برشلونة، كما وسجل أوباميانج الهدف الخامس في الدقيقة ال49.

😱 الأسيست يا جماعة… الأسيست 😱 pic.twitter.com/4SaIMT91gt — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

كما وختم الهولندي فرينكي دي يونج بتوقيع الهدف الخامس للفريق الكتالوني في الدقيقة ال84.

كأس جوان غامبر

وشهدت مباراة برشلونة وبوماس، التفوق الواضح لصاحب الأرض البرسا على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 21 تسديدة والاستحواذ بنسبة 71%.

😎 أوبا أوبا أوبا أوبا با با با با با با با با با با (5-0) 🔥 pic.twitter.com/XH6Yos9Yq5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

على عكس فريق بوماس المكسيكي الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 29%.

😎 على الرايق يا رايق pic.twitter.com/kp8Tb8xgZw — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

وحازة البولندي روبرت ليفاندوفسكي على جائزة رجل المباراة، بعد تسجيله هدفاً في المباراة والمساهمة. في صناعة هدفين لزميله الإسباني الشاب بيدري.

ويستعد فريق برشلونة للمواجهة الأولى في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد، أمام رايو فاليكانو، مطلع الأسبوع المقبل.