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استشهاد خالد منصور.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لكيفية قتل القيادي البارز في سرايا القدس

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
استشهاد خالد منصور watanserb.com
استشهاد خالد منصور
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وطن- نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو يوضح كيفية قتل عضو ‏المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في “سرايا القدس” خالد منصور، في ‏غارة إسرائيلية على منزل سكني في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة‎.‎

وقال متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة أرفقها مع نشر الفيديو: “هكذا تم القضاء على القيادي البارز في الجهاد الإسلامي المدعو خالد منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال”.

وأضاف زاعما: “كما يبدو تم القضاء بالعملية على ناشطيْن إرهابييْن بارزيْن أخرييْن وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد”.

وكتب متحدث جيش الاحتلال سلسلة تغريدات أخرى عن الشهيد خالد منصور قائلًأ: “عمد المدعو خالد منصور في الأيام الأخيرة على تنفيذ عمليات إرهابية تتمثل بإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية نحو إسرائيل وكان المخطط والمسؤول المركزي للعملية التخريبية على الحدود والتي أحبطها جيش الدفاع في الأيام الأخيرة”.

وأضاف: “كما قاد المدعو خالد منصور عشرات عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل بدءً من قذائف الهاون وحتى وسائل قتالية صاروخية متقدمة. في عملية حارس الأسوار كان مسؤولًا عن إطلاق قذائف صاروخية مكثفة خاصة نحو مدينتي أشدود وأشكالون وحاول تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين”.

واستشهد خالد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد اللواء الجنوبي في سرايا القدس، بغارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في مدينة رفح، وقد زفت سرايا القدس شهيدها القائد الكبير بعد ارتقائه.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء السبت، إنه تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس وأحد أبرز قادتها في عملية نوعية ومشتركة بين الجيش وجهاز “الشاباك”.

وصرح رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك: “لقد قضينا على التسلسل القيادي للذراع العسكري للجهاد الإسلامي”.

وخالد منصور بدأ مشواره مع حركة الجهاد الإسلامي في المرحلة الإعدادية، وتدرج في العمل التنظيمي حتى التحق بأول جهاز عسكري لها “كتائب سيف الإسلام” ثم جهاز “قسم”.

وفي بداية انتفاضة الأقصى شارك في تأسيس سرايا القدس واستلم مسؤوليات مختلفة بينها قيادة منطقة رفح.

وبعد سنوات، استلم الشهيد منصور مسؤولية المنطقة الجنوبية في السرايا وأصبح عضوا في المجلس العسكري فيها، وشارك في بناء البنية التحتية العسكرية فيها.

ويتهم الاحتلال القائد منصور بالمسؤولية عن عدة عمليات عسكرية، وفي 2019 اتهمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن قصف مدينة عسقلان المحتلة.

وسبق أن أجرى مقابلة مع قناة “الجزيرة”، قال فيها: “حملت السلاح من أجل الثكالى وأيتام الشهداء والظلم وأن يأتوا بأذناب الأرض إلى مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم.. والهدف من مسيرة النضال إما النصر أو الشهادة”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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