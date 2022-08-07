استشهاد خالد منصور.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لكيفية قتل القيادي البارز في سرايا القدس

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وطن- نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو يوضح كيفية قتل عضو ‏المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في “سرايا القدس” خالد منصور، في ‏غارة إسرائيلية على منزل سكني في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة‎.‎

وقال متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة أرفقها مع نشر الفيديو: “هكذا تم القضاء على القيادي البارز في الجهاد الإسلامي المدعو خالد منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال”.

وأضاف زاعما: “كما يبدو تم القضاء بالعملية على ناشطيْن إرهابييْن بارزيْن أخرييْن وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد”.

#فيديو هكذا تم القضاء على القيادي البارز في #الجهاد_الإسلامي المدعو #خالد_منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال. كما يبدو تم القضاء بالعملية على ناشطيْن إرهابييْن بارزيْن أخرييْن وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد #الفجر_الصادق pic.twitter.com/QRoaz42tbL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

وكتب متحدث جيش الاحتلال سلسلة تغريدات أخرى عن الشهيد خالد منصور قائلًأ: “عمد المدعو خالد منصور في الأيام الأخيرة على تنفيذ عمليات إرهابية تتمثل بإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية نحو إسرائيل وكان المخطط والمسؤول المركزي للعملية التخريبية على الحدود والتي أحبطها جيش الدفاع في الأيام الأخيرة”.

فقد عمد المدعو #خالد_منصور في الأيام الأخيرة على تنفيذ عمليات إرهابية تتمثل بإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية نحو إسرائيل وكان المخطط والمسؤول المركزي للعملية التخريبية على الحدود والتي أحبطها جيش الدفاع في الأيام الأخيرة pic.twitter.com/NSrvS3a10v — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

وأضاف: “كما قاد المدعو خالد منصور عشرات عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل بدءً من قذائف الهاون وحتى وسائل قتالية صاروخية متقدمة. في عملية حارس الأسوار كان مسؤولًا عن إطلاق قذائف صاروخية مكثفة خاصة نحو مدينتي أشدود وأشكالون وحاول تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين”.

كما قاد المدعو #خالد_منصور عشرات عمليات إطلاق الصواريخ تجاه #إسرائيل بدءً من قذائف الهاون وحتى وسائل قتالية صاروخية متقدمة. في عملية حارس الأسوار كان مسؤولًا عن إطلاق قذائف صاروخية مكثفة خاصة نحو مدينتي أشدود وأشكالون وحاول تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين pic.twitter.com/MTgfVUDTKG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

واستشهد خالد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد اللواء الجنوبي في سرايا القدس، بغارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في مدينة رفح، وقد زفت سرايا القدس شهيدها القائد الكبير بعد ارتقائه.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء السبت، إنه تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس وأحد أبرز قادتها في عملية نوعية ومشتركة بين الجيش وجهاز “الشاباك”.

وصرح رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك: “لقد قضينا على التسلسل القيادي للذراع العسكري للجهاد الإسلامي”.

قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الشهيد خالد منصور: نحن جزء أصيل من محور المقاومة وبإذن الله سنحقق الأهداف التي ستحرر المنطقة كلها من هذا الكيان.#غزة_تقاوم #وحدة_الساحات #سرايا_القدس #الخنادق pic.twitter.com/humh6nPdQb — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) August 7, 2022

وخالد منصور بدأ مشواره مع حركة الجهاد الإسلامي في المرحلة الإعدادية، وتدرج في العمل التنظيمي حتى التحق بأول جهاز عسكري لها “كتائب سيف الإسلام” ثم جهاز “قسم”.

وفي بداية انتفاضة الأقصى شارك في تأسيس سرايا القدس واستلم مسؤوليات مختلفة بينها قيادة منطقة رفح.

وبعد سنوات، استلم الشهيد منصور مسؤولية المنطقة الجنوبية في السرايا وأصبح عضوا في المجلس العسكري فيها، وشارك في بناء البنية التحتية العسكرية فيها.

حاولت #إسرائيل اغتياله ليلة السبت.. المسؤول البارز والمشارك بتأسيس "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي خالد منصور يتحدث في مقابلة نادرة مع قناة #الجزيرة سُجلت عام 2006#من_ذاكرة_الجزيرة pic.twitter.com/NQ9TvjZ5xn — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 6, 2022

ويتهم الاحتلال القائد منصور بالمسؤولية عن عدة عمليات عسكرية، وفي 2019 اتهمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن قصف مدينة عسقلان المحتلة.

وسبق أن أجرى مقابلة مع قناة “الجزيرة”، قال فيها: “حملت السلاح من أجل الثكالى وأيتام الشهداء والظلم وأن يأتوا بأذناب الأرض إلى مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم.. والهدف من مسيرة النضال إما النصر أو الشهادة”.