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كارثة.. انتشار “الإيدز” في قرية “دمرو” بكفر الشيخ يرعب المصريين (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
انتشار الإيدز بكفر الشيخ watanserb.com
انتشار الإيدز بكفر الشيخ
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وطن- كشف الإعلامي المصري محمد الباز عن كارثة تهدد مصر بعد اكتشاف انتشار عدوى فيروس الإيدز داخل إحدى قرية “دمرو” التابعة لمحافظة كفر الشيخ .

وخلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، عبر “الباز” عن استيائه الشديد إزاء صمت وزارة الصحة، عما يثار حول انتشار الإيدز في قرية دمرو بكفر الشيخ.

وأضاف في برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”: “لما تواصلنا مع وزارة الصحة كان ردها غريب جدًا وقالت ما فيش حاجة مثارة بهذا الشأن!”.

ووجه حديثه للقائمين على الوزارة قائلًا له: “ده مثار في نطاق جغرافي ضيق والناس هناك بتردد الكلام ده.. وبعد أسبوع من دلوقتي هتلاقي مصر كلها بتتكلم عن اللي بيحصل في “دمرو” ولو دلوقتي بنتكلم في 8 حالات هنتكلم بعدين في 80 حالة ولموا بقى!”.

وأضاف الباز في حديثه للمشاهدين: “إحنا دلوقتي بنكشف واقعة ومحتاجين قول فصل فيها وما ينفعش نسيب ملف دون حل حتى ينفجر في وجهنا.. إحنا مستنيين بيان من وزارة الصحة تحسم من خلاله الجدل”.

حالات بـ الإيدز في كفر الشيخ

وأوضح “الباز”، ان مستشفى كفر الشيخ قد استقبلت حالات بالفعل مصابة العدوى ، وبالتدقيق والتواصل مع الفريق الطبي بالمستشفى أشار إلى ان هناك سيدة حاملة للمرض ، أقامت علاقات غير شرعية مع بعض الشباب ، ونقلت لهم العدوى .

من جانبه، قال مدير مستشفى كفر الشيخ ، أنه لو تم استقبال 7 حالات مؤكد اصابتها بالايدز ، فمن بينهم 6 من قرية دمرو التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

إصابات بالإيدز

وأضاف ان هناك لجنة طبية ، من الصحة ، قد توجهت إلى المستشفى لفحص المصابين ، بعد ظهور حالات مصابة بالفيروس، إلى جانب ما اكده الأهالي عن انشار العدوى بين الشباب ، بسبب حقن تعاطي الإدمان والمخدرات ، علاوة على السيدة الحاملة للمرض .

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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