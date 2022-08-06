سفارة روسيا في مصر تُحرج الغرب: ماذا عن قتل إسرائيل للفلسطينيين؟

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وطن- أحرجت السفارة الروسية في مصر، الغرب في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر قارنت فيها بين الأوضاع في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين الآن وحرب جيش الاحتلال على قطاع غزة.

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على قصف غزة

واستنكرت السفارة الروسية في القاهرة، إدانة التدخل الروسي في أوكرانيا من قبل الدول الأوروبية وإعرابها عن قلقها، بينما تغمض عينيها عما يحدث من قتل للفلسطينيين في غزة الآن.

🇺🇦🇵🇸 ان الغرب يقلق للغاية من الوضع في #أوكرانيا ويعرض قلقه عن طريق محاولات شيطنة #روسيا بينما يراقب بلا مبالاة على الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين ويدمرون قطاع #غزة.#دعاية_غربية pic.twitter.com/V7s1SUCBjs — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) August 6, 2022

وقال السفارة بحسب ما رصدت (وطن):”إن الغرب يقلق للغاية من الوضع في أوكرانيا ويعرض قلقه عن طريق محاولات شيطنة روسيا.”

وتابعت:”بينما يراقب بلا مبالاة الإسرائيليين وهم يقتلون الفلسطينيين ويدمرون قطاع غزة.”

ويشار إلى أن إسرائيل تواصل حاليا شن ضربات جوية على قطاع غزة.

وردت المقاومة وحركة الجهاد بوابل من الصواريخ أطلقتها على تل أبيب والأراضي المحتلة.

محاولات للتهدئة في قطاع غزة

وتحاول مصر التوسط لتهدئة التوتر في القطاع والتوصل إلى توافق، من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.

وبحسب وسائل إعلام عبرية يتوقع جيش الاحتلال، أن يواصل قصف قطاع غزة من الجو لمدة أسبوع.

وأشار، السبت، إلى عدم وجود أي محادثات حاليا بشأن وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.

وأطلق من قطاع غزة على الأراضي المحتلة إلى الآن، أكثر من 180 صاروخا.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة هروب المستوطنين الإسرائيليين، إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار خوفا من صورايخ المقاومة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 15 شهيدا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن 160 صاروخا انطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وفي منطقة الوسط.

وقال جيش الاحتلال، إنه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا في القطاع بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.

وقررت جامعات غزة تعليق الدارسة فيها نظرا للتوتر الأمني.