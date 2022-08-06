سرايا القدس تطلق عملية “وحدة الساحات” ردا على العدوان الإسرائيلي وتعلن قصف تل أبيب

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وطن- لليوم الثاني على التوالي، واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع تابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وفي آخر تطور ميداني، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد الشاب تميم حجازي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس بعد استهدافه برفقة آخرين بواسطة طائرات تابعة للاحتلال، في حين أُعلن في وقت لاحق على استشهاد أسامة الصوري 28 عاما متأثرا باصابته جراء استهداف دراجة نارية في خانيونس ليرتفع عدد الشهداء منذ أمس إلى 12.

تغطية صحفية: "لحظة قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شملخ في مدينة #غزة". pic.twitter.com/ZHeDgikvWz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2022

وفي ردها على العدوان المستمر، واصلت سرايا القدس، إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات ما يعرف بـ”غلاف غزة”.

ودوت صفارات الإنذار أكثر من مرة خلال الساعات الأخيرة في عدد من مستوطنات الغلاف، وسُمع أيضاً صوت إطلاق القبة الحديدية صواريخها الاعتراضية للصواريخ الفلسطينية.

تغطية صحفية: لحظة قصف منزل لعائلة خلفية غرب مدينة غزة.#غزة #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/7yMHy65oOJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2022

وادى القصف الصاروخي من غزة إلى إلى اندلاع حريق في مصنع في مستوطنة أشكول.

تغطية صحفية: "اندلاع حريق في مصنع في مستوطنة أشكول إثر قــصف صــاروخي من المـــقاومة بغزة". pic.twitter.com/YHiGw7TxzZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2022

سرايا القدس تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون

وأعلنت “سرايا القدس”، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي، عن قصفها لمدينة تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخاً.

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾

رشقة صاروخية من قلب ارض الجهاد الي قلب اراضينا المحتلة..💚🔥 pic.twitter.com/kBQ6IfWf8w — Misara Aldahdouh (@AldahdouhMisara) August 6, 2022

وأطلقت “سرايا القدس” عملية “وحدة الساحات” ردا على عملية الاحتلال الإسرائيلي التي أطلق عليها اسم “الفجر الصادق”.

وقالت “سرايا القدس” في بيان لها “نؤكد استمرار القتال رداً على العدوان، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن معنويات مقاتلينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا فب الميدان بإذن الله”.

الجهاد الإسلامي تنفي توجه وفد منها للقاهرة

وعلى الصعيد السياسي، نفى مسؤول المكتب الإعلامي لحركة “الجهاد الإسلامي”، داود شهاب، اليوم السبت، أن يكون وفد من حركته في طريقه إلى القاهرة لبحث ملف التهدئة مع الوسيط المصري، وذلك بعد أنباء راجت عن توجه وفد من الحركة إلى مصر، لبحث الملف في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الحركة.

وخوفا من تصعيد القصف من قبل سرايا القدس، كشفت مصادر طبية عبرية، اليوم السبت، أنه تم نقل المرضى في عدد من المستشفيات الإسرائيلية إلى مناطق محصنة؛ بسبب الصواريخ التي تصل إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية 12 عن الدكتور شلومي كوديش مدير مستشفى سوروكا قوله: ”نقلنا جميع المرضى إلى مساحات محصنة، وتجري الاستعدادات لمعالجة المصابين نتيجة التصعيد مع غزة“.

وفي مستشفى برزيلاي، تم نقل أقسام طب الأطفال والباطنة والأعصاب والطب النفسي وغسيل الكلى وأمراض القلب إلى مساحات محصنة، بحسب القناة العبرية.

#عاجل القناة 12 العبرية:

الدكتور شلومي كوديش مدير مستشفى سوروكا: نقلنا جميع المرضى إلى مساحات محصنة، وتجري الاستعدادات لمعالجة المصابين نتيجة التصعيد مع غزة pic.twitter.com/2yoXXH0eLa — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) August 6, 2022

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه نتيجة للوضع الأمني تم إلغاء مباراة كرة القدم بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس على ملعب بلومفيلد بتل أبيب.

إذاعة الجيش:

إثر الوضع الأمني: ألغيت مباراة كرة القدم بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس على ملعب بلومفيلد — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) August 6, 2022

وفي نفس السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن المقاتلات الإسرائيلية، والطائرات بدون طيار، قصفت قطاع غزة بـ16 طناً من الذخيرة، فيما تجددت الضربات الجوية على القطاع صباح السبت.

الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن الخطة الهجومية لجيش الاحتلال على غزة، تضمنت استهداف 26 هدفاً لحركة “الجهاد” الإسلامي، وأضافت أن مقاتلات وطائرات مسيّرة ألقت ما يصل إلى 16 طناً من الذخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يستخدم عشرات الطائرات المسيرة في هجومه على غزة، وقالت إن هناك طائرات مقاتلة أيضاً مهمتها مطاردة عناصر تابعين لحركة “الجهاد”.

وجاء هذا الهجوم المكثف على غزة بعدما أعلنت إسرائيل، الجمعة، عن اغتيالها للقائد الكبير في حركة “الجهاد”، تيسير الجعبري، عقب استهداف منزله في غزة.