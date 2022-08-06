إعلامي جزائري يحرج فيصل القاسم بعد سخريته من تيار المقاومة!

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وطن- أحرج الإعلامي والكاتب الصحفي الجزائري قادة بن عمار، الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم، عقب سخريته من تصريحات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني حول دعم المقاومة.

وأعاد “القاسم” نشر تصريحات “قاني” التي قال فيها ونقلتها وكالات الانباء وقناة “الجزيرة” إن” حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب”.

عاجل | قائد فيلق القدس: حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب pic.twitter.com/eJMyDtY82t — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 6, 2022

وعلق “القاسم” على التصريحات ساخرا بالقول:” رجاء ممنوع الضحك”.

رجاء ممنوع الضحك pic.twitter.com/E1zmTGAIKX — فيصل القاسم (@kasimf) August 6, 2022

ليرد عليه “بن عمار” بالقول:” إطلاق مثل هذه التصريحات امر تنقصه المسؤولية والواقعية”.

وأضاف قائلا:”صحيح، انا معك!! لكن الترويج له بالطريقة التي تفعل هنا، يُراد به وللاسف الشديد تحويل المقاومة ككل إلى نكتة والى “مسخرة”!!”.

وأكد “بن عمار” على أن “هذا ليس وقتا لتصفية الحسابات يا دكتور!! وتسفيه المقاومة قد يكون أقبح من العدوان في حد ذاته!!”.

إطلاق مثل هذه التصريحات امر تنقصه المسؤولية والواقعية..صحيح، انا معك!! لكن الترويج له بالطريقة التي تفعل هنا، يُراد به وللاسف الشديد تحويل المقاومة ككل إلى نكتة والى "مسخرة"!! هذا ليس وقتا لتصفية الحسابات يا دكتور!! وتسفيه المقاومة قد يكون أقبح من العدوان في حد ذاته!! — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) August 6, 2022

قاني يهدد بمسح إسرائيل من على الخريطة

وكان قائد فيلق “القدس” بالحرس الثوري الإسلامي العميد اسماعيل قاني قد صرح ان مستوى الامن للكيان الصهيوني آخذ بالانحسار، مشددا على انه سيتم الرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الامريكي والكيان الصهيوني ضد بلاده.

وقال “قاني”، في تصريح له وفق ما اشارت وكالة الانباء الايرانية “ارنا” خلال حشد جماهيري بمدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران : “على أعداء الجمهورية الاسلامية ، وخاصة امريكا والكيان الصهيوني ، أن يعلموا أننا لن نتوقف عن جهودنا في مجال المقاومة وسنواصل السير في طريق المقاومة.”

وأضاف: “لن نتجاهل أبداً الاعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني بحق شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية وغيره من المظلومين في العالم أينما كانوا.”

واعتبر أن هذين النظامين الغادرين والقاتلين سيتلقيان الرد على اي جريمة يرتكبانها في أقصر وقت ممكن ، وأضاف: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطط للتعامل مع جميع الجرائم التي ترتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب وسترد على ممارساتهما في الوقت المناسب.”

أمن الكيان آخذ في الانحسار

واكد قاني “بأن مستوى الأمن في الكيان الصهيوني آخذ في الانحسار وأبناء حزب الله (ابناء جبهة المقاومة) يخططون لتوجيه الضربة الأخيرة للكيان الصهيوني في الوقت المناسب” .

وقال: ان “ابناء حزب الله بقضائهم على هذا الكيان المزيف سيحققون امل الامام الخميني الا وهو محو “اسرائيل” من الخريطة والكرة الأرضية.”

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية داعمة لحزب الله لبنان على الدوام، وقال إن جمهورية إيران الإسلامية تدعم قوات حزب الله بقدر ما تستطيع ، رغم انهم حققوا تقدمًا جيدًا وفقًا لقدراتهم الحالية التي توفر جميع احتياجاتهم داخليا.