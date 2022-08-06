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الهدهد

إعلامي جزائري يحرج فيصل القاسم بعد سخريته من تيار المقاومة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فيصل القاسم watanserb.com
فيصل القاسم
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وطن- أحرج الإعلامي والكاتب الصحفي الجزائري قادة بن عمار، الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم، عقب سخريته من تصريحات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني حول دعم المقاومة.

وأعاد “القاسم” نشر تصريحات “قاني” التي قال فيها ونقلتها وكالات الانباء وقناة “الجزيرة” إن” حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب”.

وعلق “القاسم” على التصريحات ساخرا بالقول:” رجاء ممنوع الضحك”.

ليرد عليه “بن عمار” بالقول:” إطلاق مثل هذه التصريحات امر تنقصه المسؤولية والواقعية”.
وأضاف قائلا:”صحيح، انا معك!! لكن الترويج له بالطريقة التي تفعل هنا، يُراد به وللاسف الشديد تحويل المقاومة ككل إلى نكتة والى “مسخرة”!!”.

وأكد “بن عمار” على أن “هذا ليس وقتا لتصفية الحسابات يا دكتور!! وتسفيه المقاومة قد يكون أقبح من العدوان في حد ذاته!!”.

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قاني يهدد بمسح إسرائيل من على الخريطة

وكان قائد فيلق “القدس” بالحرس الثوري الإسلامي العميد اسماعيل قاني قد صرح ان مستوى الامن للكيان الصهيوني آخذ بالانحسار، مشددا على انه سيتم الرد سريعا على اي جريمة يرتكبها النظام الامريكي والكيان الصهيوني ضد بلاده.

وقال “قاني”، في تصريح له وفق ما اشارت وكالة الانباء الايرانية “ارنا” خلال حشد جماهيري بمدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران : “على أعداء الجمهورية الاسلامية ، وخاصة امريكا والكيان الصهيوني ، أن يعلموا أننا لن نتوقف عن جهودنا في مجال المقاومة وسنواصل السير في طريق المقاومة.”

وأضاف: “لن نتجاهل أبداً الاعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني بحق شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية وغيره من المظلومين في العالم أينما كانوا.”

واعتبر أن هذين النظامين الغادرين والقاتلين سيتلقيان الرد على اي جريمة يرتكبانها في أقصر وقت ممكن ، وأضاف: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطط للتعامل مع جميع الجرائم التي ترتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب وسترد على ممارساتهما في الوقت المناسب.”

أمن الكيان آخذ في الانحسار

واكد قاني “بأن مستوى الأمن في الكيان الصهيوني آخذ في الانحسار وأبناء حزب الله (ابناء جبهة المقاومة) يخططون لتوجيه الضربة الأخيرة للكيان الصهيوني في الوقت المناسب” .

وقال: ان “ابناء حزب الله بقضائهم على هذا الكيان المزيف سيحققون امل الامام الخميني الا وهو محو “اسرائيل” من الخريطة والكرة الأرضية.”

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية داعمة لحزب الله لبنان على الدوام، وقال إن جمهورية إيران الإسلامية تدعم قوات حزب الله بقدر ما تستطيع ، رغم انهم حققوا تقدمًا جيدًا وفقًا لقدراتهم الحالية التي توفر جميع احتياجاتهم داخليا.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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