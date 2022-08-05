سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

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وطن – سجل سعر الليرة السورية أمام العملات الأحنبية، اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، تراجعا في البنوك.

وبلغ سعر الدولار 4210 ليرات للبيع، و4250 ليرة للشراء.

وسجل سعر اليورو 4300 ليرة للبيع، و4346 ليرة للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 5099 ليرة للبيع، 5158 ليرة للشراء.

أما سعر الليرة التركية فقد بلغ 230 ليرة سورية للبيع و237 ليرة للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي 1119 ليرة للبيع، و1132 ليرة للشراء.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 1143 ليرة للبيع، و1157 ليرة للشراء.

وسجل سعر الجنيه المصري 218 ليرة للبيع، و222 ليرة للشراء.

في حين سجل الدينار الأردني 5951 ليرة للبيع، و6016 ليرة للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي 13724 ليرة للبيع، و13880 ليرة للشراء.

يُشار إلى أنه خلال الأشهر الأولى من العام الحالي حافظت قيمة الليرة السورية على ثبات جزئي أمام الدولار، تراوحت بين 3500 و 3600 ليرة للدولار الواحد. وفق ما أورد موقع “أورينت“.

وبدأ سعر العملة السورية في الانخفاض تدريجيًا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، إلى جانب ما يعيشه الاقتصاد السوري من صعوبات، لتتجاوز أربعة آلاف ليرة سورية للدولار الواحد منذ مطلع يوليو الماضي.

ويقول محللون إن ارتفاع الأسعار المتكرر والكبير الذي شهدته المواد الأساسية في مناطق سيطرة النظام، خلال الأشهر الماضية، وبقاء سعر الصرف على حاله في ظل كل ذلك، يعتبر مؤشرًا على أن سعر صرف العملات الأجنبية غير مضبوط اقتصاديًا، وأنه غير حقيقي. ومن الطبيعي أن ينتج عنه انخفاض في قيمة الليرة.

وتشير التوقعات إلى أن مستقبل الليرة السورية القريب قد يشهد أرقامًا أعلى من ذلك، لأن النظام فقد القدرة على السيطرة على سعر الصرف تمامًا، إلا من خلال بعض الأدوات الأمنية التي يمارسها على المواطنين.