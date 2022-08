المقاومة الفلسطينية ترد برشقات صاروخية مكثفة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل (شاهد)

وطن- أطلقت المقاومة الفلسطينية مساء الجمعة رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات عسكرة في سرايا القدس.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن رشقات صاروخية كبيرة انطلقت من كل مناطق قطاع غزة، مؤكدة سماع صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

من جانبه، اكد موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة لخيش قرب عسقلان وفي البلدات الإسرائيلية في جميع أنحاء الجنوب.

وقال إنه شوهدت عدة صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية تطلق صواريخ قادمة فوق جنوب إسرائيل في وابلتين منفصلتين على الأقل من غزة.

وأشار انه لا يوجد تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي حول عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة وما إذا تم اعتراضها.

ويأتي الهجوم الصاروخي على ما يبدو بعد ساعات من إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية الفجر الصادق ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

Several Iron Dome interceptor missiles seen engaging incoming rockets over southern Israel. pic.twitter.com/kMoXu7fwEU

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022