المقاومة الفلسطينية ترد برشقات صاروخية مكثفة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل (شاهد)

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وطن- أطلقت المقاومة الفلسطينية مساء الجمعة رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات عسكرة في سرايا القدس.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن رشقات صاروخية كبيرة انطلقت من كل مناطق قطاع غزة، مؤكدة سماع صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد القصف الصاروخي للمقاومة

من جانبه، اكد موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة لخيش قرب عسقلان وفي البلدات الإسرائيلية في جميع أنحاء الجنوب.

وقال إنه شوهدت عدة صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية تطلق صواريخ قادمة فوق جنوب إسرائيل في وابلتين منفصلتين على الأقل من غزة.

وأشار انه لا يوجد تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي حول عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة وما إذا تم اعتراضها.

ويأتي الهجوم الصاروخي على ما يبدو بعد ساعات من إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية الفجر الصادق ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

Several Iron Dome interceptor missiles seen engaging incoming rockets over southern Israel. pic.twitter.com/kMoXu7fwEU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022

المقومة تتوعد بالرد

وكانت المقاومة الفلسطينية، قد توعدت الجمعة، بالرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته تسعة شهداء، بينهم القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، طالت شقة سكنية وسيارة ومراصد ومواقع لحركة الجهاد الإسلامي.

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أنها في حالة انعقاد منذ لحظة اغتيال قادة سرايا القدس.

وأوضحت في بيان: “بدأ عدونا الجبان عدوانا يستهدف فلسطين، كل فلسطين، انطلاقا من باحات المسجد الأقصى، مرورا بجنين، واليوم يغتال قائداً وطنياً كبيراً وثلة من المجاهدين والمدنيين في عدوانٍ على شعبنا”.

وتابعت: “وإننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، إذ ننعى الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس/ تيسير الجعبري (أبو محمود) وإخوانه الشهداء، فإننا نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية كاملة عن هذا العدوان، فهو بفعله هذا يخطئ التقدير، ونؤكد على أنّ هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأنّ رد المقاومة قادم، وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة”.

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان مشترك، إن “جريمة اغتيال الجعبري لن تمر دون عقاب”.

وتابعت: “ستبقى المقاومة الموحدة هي من تشكل رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية”.

وأكدت أن “الاحتلال هو الذي بدأ العدوان على شعبنا، لذلك فهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، وفصائل المقاومة قادرة على إرباك كل الحسابات الصهيونية، وفرض قواعد الاشتباك”.