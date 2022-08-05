الرئيسيةالهدهدالمقاومة الفلسطينية ترد برشقات صاروخية مكثفة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل (شاهد)
الهدهد

المقاومة الفلسطينية ترد برشقات صاروخية مكثفة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رشقات صاروخية مكثفة watanserb.com
رشقات صاروخية مكثفة
- Advertisement -

وطن- أطلقت المقاومة الفلسطينية مساء الجمعة رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات عسكرة في سرايا القدس.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن رشقات صاروخية كبيرة انطلقت من كل مناطق قطاع غزة، مؤكدة سماع صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد القصف الصاروخي للمقاومة

من جانبه، اكد موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة لخيش قرب عسقلان وفي البلدات الإسرائيلية في جميع أنحاء الجنوب.

وقال إنه شوهدت عدة صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية تطلق صواريخ قادمة فوق جنوب إسرائيل في وابلتين منفصلتين على الأقل من غزة.

وأشار انه لا يوجد تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي حول عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة وما إذا تم اعتراضها.

ويأتي الهجوم الصاروخي على ما يبدو بعد ساعات من إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية الفجر الصادق ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

المقومة تتوعد بالرد

وكانت المقاومة الفلسطينية، قد توعدت الجمعة، بالرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته تسعة شهداء، بينهم القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، طالت شقة سكنية وسيارة ومراصد ومواقع لحركة الجهاد الإسلامي.

بالفيديو والصور.. الاحتلال يطلق عملية “الفجر الصادق” ضد غزة ويغتال قائد سرايا القدس تيسير الجعبري

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أنها في حالة انعقاد منذ لحظة اغتيال قادة سرايا القدس.

وأوضحت في بيان: “بدأ عدونا الجبان عدوانا يستهدف فلسطين، كل فلسطين، انطلاقا من باحات المسجد الأقصى، مرورا بجنين، واليوم يغتال قائداً وطنياً كبيراً وثلة من المجاهدين والمدنيين في عدوانٍ على شعبنا”.

وتابعت: “وإننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، إذ ننعى الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس/ تيسير الجعبري (أبو محمود) وإخوانه الشهداء، فإننا نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية كاملة عن هذا العدوان، فهو بفعله هذا يخطئ التقدير، ونؤكد على أنّ هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأنّ رد المقاومة قادم، وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة”.

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان مشترك، إن “جريمة اغتيال الجعبري لن تمر دون عقاب”.

وتابعت: “ستبقى المقاومة الموحدة هي من تشكل رأس الحربة في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته الإجرامية”.

وأكدت أن “الاحتلال هو الذي بدأ العدوان على شعبنا، لذلك فهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة، وفصائل المقاومة قادرة على إرباك كل الحسابات الصهيونية، وفرض قواعد الاشتباك”.

فيديوهات صادمة.. لحظة اغتيال طائرات الاحتلال لقيادات سرايا القدس في قطاع غزة

المصدرتويتر، موقع تايمز أوف إسرائيل، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفتي سلطنة عمان يناصر إمام الحرم صالح بن حميد بعد الهجوم الإسرائيلي عليه..ماذا قال؟!

الهدهد

تقرير عبري يكشف.. كيف نجحت قيادات من حماس والجهاد في الإفلات بأعجوبة من مداهمة إسرائيلية؟

الهدهد

برعاية أمير المؤمنين محمد السادس.. إسرائيل تعلن عن بناء سفارتها بالمغرب (شاهد)

الهدهد

شاهد.. البحرين تجبر جميع الفنادق في البلاد على إضافة قناة”i24″ الإسرائيلية

الهدهد

غزة على صفيحٍ ساخن .. رعب اسرائيلي من ردّ فلسطيني على اعتقال بسام السعدي (شاهد)

الهدهد

ماذا يفعل قائد الشرطة الإسرائيلية في المغرب رفقة رئيس شعبة المخابرات؟

الهدهد

رسالة لإسرائيل .. حزب الله ينشر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة

الهدهد

هل سيعلق حفيظ دراجي على مباراة باريس سان جيرمان ونانت المقرر إقامتها غدا في تل أبيب؟

الهدهد

إحالة وزير المالية الكويتية للتحقيق بسبب موظف مرتبط بإسرائيل.. ما القصة؟

الهدهد

أول تعليق إماراتي رسمي على فضيحة إنشاء ملعب في إسرائيل

الهدهد

الكشف عن طلب قدمه ملك الأردن لرئيس الوزراء الإسرائيلي وقوبل بالرفض

الهدهد

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يزعم: سلطنة عمان مرشحة رئيسية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن غلاف غزة بـ100 صاروخ في ردها الاولي وتتوعد الاحتلال

ليليان شعيتو.. فيديو مؤثر لأول لقاء لطفل لبناني بوالدته في المستشفى منذ انفجار بيروت

السودان.. ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء وتوقعات بارتفاعات متتالية

اعتقال مدير برنامج الصواريخ فرط الصوتية الروسية بتهمة الخيانة!

فيديو لحريق برجين في تل أبيب وتفحم جثث ساكنيها يشعل مواقع التواصل

فيديوهات صادمة.. لحظة اغتيال طائرات الاحتلال لقيادات سرايا القدس في قطاع غزة

موقع بريطاني ينشر تقريرا صادما عن علاقة “ابن راشد” ببناته والأميرة “هيا” وطرد ملكة بريطانيا له

كيف تحافظ الملكة إليزابيث على صحتها؟ إليك ما تأكله من الفطور إلى العشاء

لا خطوط حمراء..اغتيال 3 من قيادات سرايا القدس والجهاد الإسلامي تعلن النفير للرد على العدوان

بالفيديو والصور.. الاحتلال يطلق عملية “الفجر الصادق” ضد غزة ويغتال قائد سرايا القدس تيسير الجعبري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا