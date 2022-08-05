الجمعة, أغسطس 5, 2022
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اقتصاد

السودان.. ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء وتوقعات بارتفاعات متتالية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
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وطن- شهدت أسعار الدولار داخل السوق الموزاية (السوداء) بالسودان، الجمعة 5 أغسطس 2022، ارتفاعا ملحوظا عن سعر أمس الخميس.

سـعر الـدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء أحدث سعر للدولار اليوم داخل السوق السوداء في السودان، بحسب متعاملين فيها عند 569 جنيهاً للشراء، و571 جنيهاً للبيع مقابل 568 جنيهاً للشراء، و570 جنيهاً للبيع أمس الخميس.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 580 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 690 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

ارتفاع كبير.. توقعات سعر الدولار في السودان الأسبوع المقبل بالسوق السوداء

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1502.35 جنيها.

توقعات بارتفاعات جديدة

وبالنسبة لأسعار الدولار المتوقعة في السودان، مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل يرى محللون أن سعر الدولار سيشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة.

وأرجع المحللون هذا بسبب ارتباك المشهد الاقتصادي وشح العملة الصعبة في البلاد، مع تزايد الطلب عليها.
وهو ما يجعل سعرها يرتفع بشكل جنوني في السوق السوداء حيث يسعى البعض من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، للحصول على الدولار بأي سعر لتسيير أعمالهم الخاصة بالاستيراد.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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