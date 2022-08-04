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اقتصاد

وظائف في أنطاليا .. والراتب 15 ألف ليرة تركية

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وظائف براتب 15 ألف ليرة تركية في أنطاليا watanserb.com
وظائف براتب 15 ألف ليرة تركية في أنطاليا
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وطن – تعتبر أنطاليا، المدينة السياحية، واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للسياح المحليين والأجانب في تركيا، حيث تستضيف ملايين الزوار كل عام.

أنطاليا
أنطاليا

وتشير الإحصائيات إلى أنّ المدينة، حطمت الرقم القياسي على الإطلاق بــِ15 مليونًا و 644 ألفًا 108 سائحًا في عام 2019.

وفقاً لتقرير صحفي، فإنّ المنشآت السياحية، التي أغلقت خلال فترة الوباء، تعاني نقص في القوى العاملة المؤهلة هذه الأيام؛ بسبب عمل موظفيها في قطاعات مختلفة.

خلال الجائحة، كانت هناك خسائر فادحة في المكاتب الأمامية ومكاتب المنزل إضافة إلى موظفي الخدمة العاملين في الفنادق.كما أورد موقع “تركيا عاجل

وبحسب التقرير، لا يوجد موظفين للعمل مقابل 8 ، 10 ، 15 ألف ليرة تركية.

فنادق أنطاليا
فنادق أنطاليا

ونظراً لعدم عودة موظفي الفنادق الذين بدأوا العمل في أعمال جديدة، فإن المدراء يسعون للعثور على موظفين جدد، حيث يقدمون الإقامة والوجبات والتأمين والمزايا الإضافية وراتب يتراوح بين 8 و 15 ألف ليرة، للموظفين خلال عملية التوظيف.

“قطاع موسمي”

ونقل عن مستشار السياحة في بلدية أنطاليا الحضرية والرئيس السابق لاتحاد الفندقيين التركي، عثمان أيك، قوله إنّ أن الموظفين ينظرون إلى قطاع السياحة على أنه قطاع موسمي.

وقال: “تسبب الوباء حتى الآن في خسارة جميع المدخرات التي تحققت في قطاع السياحة. الصناعة بحاجة إلى القيام باستثمارات جادة في هذا الصدد مرة أخرى”.

وأضاف “أيك”: “أكبر ميزة في صناعتنا هي أننا نخدم الناس. الموظفون المدربون هم أغلى ما لدينا. يجب أن نعمل على حمايتهم”.

ولفت إلى وجوب إجراء الدراسات في اللوائح القانونية، مضيفاً: “هناك فجوة كبيرة في الموظفين المتوسطين. القطاع يواجه الكثير من المتاعب. لا يمكنك العثور على طهاة مساعدين، أو خادمات، أو غسالات أطباق، أو عمال نظافة، أو نوادل ، أو حتى بستانيين”.

المصدرتركيا عاجل - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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