عقوبة صارمة على حمد الله بسبب شكوى النصر السعودي

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وطن – أصدرت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة صارمة على النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله 31 عاماً، وناديه اتحاد جدة بعد شكوى نادي النصر السعودي.

وأعلنت لجنة الاحتراف في بيان رسمي لها، الثلاثاء، إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة السعودي، لمدة 4 شهور عن ممارسة لعب كرة القدم. اعتباراً من تاريخ صدور قرار العقوبة في ال2 من شهر أغسطس/ آب الجاري، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية ب300 ألف ريال سعودي.

إيقاف عبد الرزاق حمد الله

كما وقررت اللجنة إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي حامد البلوي، عن العمل لمدة 6 شهور. وفرض غرامة مالية تقدر ب 300 ألف ريال سعودي.

🇸🇦 لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عاقبت مهاجم نادي الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله بالإيقاف لأربعة أشهر. 🇲🇦 تابع أهم تطورات القضية مع الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد من الرياض#عبدالرزاق_حمدالله #الاتحاد_السعودي pic.twitter.com/ZJh35tptcC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 3, 2022

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وأضافت، ” إيقاف مدير الكرة في نادي الاتحاد السعودي مشعل السعيد، لمدة 3 شهور كاملة”.

وانتقل المغربي حمد الله إلى صفوف اتحاد جدة، في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي الماضي، بعد فسخ التعاقد مع اللاعب من طرف واحد.

حرمان اتحاد جدة من التسجيل

كما وحرم نادي اتحاد جدة السعودي، من تسجيل أي من اللاعبين الجدد في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على النمور بمبلغ قدر ب500 ألف ريال سعودي.

وبينت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن قرارات العقوبة. بحق النادي قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

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ورفع نادي النصر السعودي، شكوى ضد نادي اتحاد جدة ولاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله، بشأن عدم مشروعية انتقال اللاعب إلى صفوف العميد أو النمور. وكذلك بما يعرف قضية التسجيلات والتفاوض مع المغربي حمد الله.

عاجل🚨| بشكل رسمي لجنة الاحتراف تقرر مايلي:

-إيقاف لاعب #الاتحاد عبدالرزاق حمدالله 4 أشهر وغرامة مالية 300 الف.

-إيقاف البلوي 6 أشهر وغرامة 300 الف.

-إيقاف السعيد 3 أشهر.

-حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية القادمة وغرامة 500 الف. • كنت أتوقع قرارات أكثر صرامة !! pic.twitter.com/JmeDpfHAcZ — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) August 2, 2022

وكان نادي الاتحاد قد فشل في التتويج بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، لينجح حامل اللقب الهلال من الحفاظ على لقبه والتتويج به للمرة ال18 في تاريخ مسيرته.

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