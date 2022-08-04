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رياضة

عقوبة صارمة على حمد الله بسبب شكوى النصر السعودي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إيقاف عبد الرزاق حمد الله بسبب شكوى النصر السعودي watanserb.com
المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة
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وطن – أصدرت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة صارمة على النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله 31 عاماً، وناديه اتحاد جدة بعد شكوى نادي النصر السعودي.

وأعلنت لجنة الاحتراف في بيان رسمي لها، الثلاثاء، إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة السعودي، لمدة 4 شهور عن ممارسة لعب كرة القدم. اعتباراً من تاريخ صدور قرار العقوبة في ال2 من شهر أغسطس/ آب الجاري، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية ب300 ألف ريال سعودي.

إيقاف عبد الرزاق حمد الله

كما وقررت اللجنة إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي حامد البلوي، عن العمل لمدة 6 شهور. وفرض غرامة مالية تقدر ب 300 ألف ريال سعودي.

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وأضافت، ” إيقاف مدير الكرة في نادي الاتحاد السعودي مشعل السعيد، لمدة 3 شهور كاملة”.

وانتقل المغربي حمد الله إلى صفوف اتحاد جدة، في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي الماضي، بعد فسخ التعاقد مع اللاعب من طرف واحد.

حرمان اتحاد جدة من التسجيل

كما وحرم نادي اتحاد جدة السعودي، من تسجيل أي من اللاعبين الجدد في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على النمور بمبلغ قدر ب500 ألف ريال سعودي.

وبينت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن قرارات العقوبة. بحق النادي قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

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ورفع نادي النصر السعودي، شكوى ضد نادي اتحاد جدة ولاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله، بشأن عدم مشروعية انتقال اللاعب إلى صفوف العميد أو النمور. وكذلك بما يعرف قضية التسجيلات والتفاوض مع المغربي حمد الله.

وكان نادي الاتحاد قد فشل في التتويج بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، لينجح حامل اللقب الهلال من الحفاظ على لقبه والتتويج به للمرة ال18 في تاريخ مسيرته.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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