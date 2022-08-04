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أنا باقية هنا.. رشيد طليب تقهر “إيباك” وتتغلب على منافسيها في الانتخابات التمهيدية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فوز رشيدة طليب في الانتخابات التمهيدية watanserb.com
فوز رشيدة طليب في الانتخابات التمهيدية
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وطن- رغم الأموال الضخمة التي خصصها اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لإفشال ترشحها، أعلنت النائبة من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، عن فوزها بسهولة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان.

وحظيت “طليب” على 66,5 % من الأصوات متفوقة على ثلاثة منافسين رئيسيين.
وقالت طليب في تغريدات لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ديمقراطيتنا هي ديمقراطيتنا وقد أظهرنا للناس بالأمس أن ما يقرب من مليون دولار من الإعلانات الهجومية لن توقف حركتنا المتنامية.”

وقالت في تغريدة أخرى مشيرة للتحدي الذي تخوضه:”هذه الفتاة من جنوب غرب ديترويت لن تذهب إلى أي مكان..أنا على وشك البدء”.

طليب تغلبت على مرشحة مدعومة من “إيباك”

وتغلبت طليب على جانيس وينفري، كاتبة مدينة ديترويت، التي حصلت على 18.4 من الأصوات وكيلي جاريت، عمدة قرية لاتروب، الذي حصل على 10.2 ونائبة الولاية السابقة شانيل جاكسون، التي حصلت على 4.9 في المئة من الأصوات.

ويأتي هذا الفوز الهام في وقت تواجه فيه النائبة رشيدة طليب محاولات لإزاحتها خارج الكونغرس عن طريق هزيمتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة 12 بولاية ميشيغان والتي جرت الثلاثاء وظهرت نتيجتها مساء الأربعاء.

وكانت المرشحة جانيس وينفري قد نالت دعم منظمة “أيباك” (AIPAC)، أكبر منظمات اللوبي اليهودي في أميركا وأقواها، في محاولة لهزيمة طليب.

“إيباك” تكثف جهودها لهزيمة رشيدة طليب

وكانت منظمة أيباك قد كثفت جهودها خلال الأشهر الأخيرة سعيا لهزيمة منتقدي إسرائيل في الكونغرس، وعلى رأسهم النائبة رشيدة طليب وزميلتها من ولاية مينيسوتا النائبة إلهان عمر ذات الأصول الصومالية.

التجديد النصفي لمجلس النواب

ويجري التجديد لأعضاء مجلس النواب الأمريكي عبر انتخابات تجري كل عامين، ويفسح الفوز في الانتخابات التمهيدية الطريق أمام إلهان عمر ورشيدة طليب لخوضهما السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم في مواجهة مرشحي الحزب الجمهوري للحفاظ على مقعديهما في مجلس النواب.

وقد فازت طليب في انتخابات الكونغرس لأول مرة في الكونغرس في عام 2018، لتصبح أول امرأة فلسطينية أمريكية في الكونغرس، ومع النائبة إلهان عمر، كانت واحدة من أول امرأتين مسلمتين في مجلس النواب الأمريكي.

اعتقال 17 عضوا بالكونجرس الأمريكي بينهم إلهان عمر ورشيدة طليب.. والسبب؟!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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