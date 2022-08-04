أنا باقية هنا.. رشيد طليب تقهر “إيباك” وتتغلب على منافسيها في الانتخابات التمهيدية

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وطن- رغم الأموال الضخمة التي خصصها اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لإفشال ترشحها، أعلنت النائبة من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، عن فوزها بسهولة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان.

وحظيت “طليب” على 66,5 % من الأصوات متفوقة على ثلاثة منافسين رئيسيين.

وقالت طليب في تغريدات لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ديمقراطيتنا هي ديمقراطيتنا وقد أظهرنا للناس بالأمس أن ما يقرب من مليون دولار من الإعلانات الهجومية لن توقف حركتنا المتنامية.”

Our democracy is ours and yesterday we showed folks that close to a million dollars in attack ads wasn't going to stop our growing movement. pic.twitter.com/Erk5y6GfA9 — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 3, 2022

وقالت في تغريدة أخرى مشيرة للتحدي الذي تخوضه:”هذه الفتاة من جنوب غرب ديترويت لن تذهب إلى أي مكان..أنا على وشك البدء”.

This girl from #southwestDetroit isn't going anywhere. I’m just getting started. pic.twitter.com/DYXYBcWEFg — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 3, 2022

طليب تغلبت على مرشحة مدعومة من “إيباك”

وتغلبت طليب على جانيس وينفري، كاتبة مدينة ديترويت، التي حصلت على 18.4 من الأصوات وكيلي جاريت، عمدة قرية لاتروب، الذي حصل على 10.2 ونائبة الولاية السابقة شانيل جاكسون، التي حصلت على 4.9 في المئة من الأصوات.

ويأتي هذا الفوز الهام في وقت تواجه فيه النائبة رشيدة طليب محاولات لإزاحتها خارج الكونغرس عن طريق هزيمتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة 12 بولاية ميشيغان والتي جرت الثلاثاء وظهرت نتيجتها مساء الأربعاء.

وكانت المرشحة جانيس وينفري قد نالت دعم منظمة “أيباك” (AIPAC)، أكبر منظمات اللوبي اليهودي في أميركا وأقواها، في محاولة لهزيمة طليب.

“إيباك” تكثف جهودها لهزيمة رشيدة طليب

وكانت منظمة أيباك قد كثفت جهودها خلال الأشهر الأخيرة سعيا لهزيمة منتقدي إسرائيل في الكونغرس، وعلى رأسهم النائبة رشيدة طليب وزميلتها من ولاية مينيسوتا النائبة إلهان عمر ذات الأصول الصومالية.

التجديد النصفي لمجلس النواب

ويجري التجديد لأعضاء مجلس النواب الأمريكي عبر انتخابات تجري كل عامين، ويفسح الفوز في الانتخابات التمهيدية الطريق أمام إلهان عمر ورشيدة طليب لخوضهما السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم في مواجهة مرشحي الحزب الجمهوري للحفاظ على مقعديهما في مجلس النواب.

وقد فازت طليب في انتخابات الكونغرس لأول مرة في الكونغرس في عام 2018، لتصبح أول امرأة فلسطينية أمريكية في الكونغرس، ومع النائبة إلهان عمر، كانت واحدة من أول امرأتين مسلمتين في مجلس النواب الأمريكي.