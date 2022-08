أنا باقية هنا.. رشيد طليب تقهر “إيباك” وتتغلب على منافسيها في الانتخابات التمهيدية

وطن- رغم الأموال الضخمة التي خصصها اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لإفشال ترشحها، أعلنت النائبة من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، عن فوزها بسهولة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان.

وحظيت “طليب” على 66,5 % من الأصوات متفوقة على ثلاثة منافسين رئيسيين.

وقالت طليب في تغريدات لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ديمقراطيتنا هي ديمقراطيتنا وقد أظهرنا للناس بالأمس أن ما يقرب من مليون دولار من الإعلانات الهجومية لن توقف حركتنا المتنامية.”

Our democracy is ours and yesterday we showed folks that close to a million dollars in attack ads wasn't going to stop our growing movement. pic.twitter.com/Erk5y6GfA9

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 3, 2022