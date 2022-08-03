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من سوريا.. أغرب حفل زواج ممكن أن تراه بحياتك وجدل واسع (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حفل زواج في سوريا watanserb.com
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وطن – انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، يوثق عقد قران لشاب وشابة سوريين من أعضاء الحزب القومي السوري الاجتماعي.

حفل زواج يثير الجدل في سوريا

وعلى خلاف الزواج المتّبع اجتماعيا في البلاد وهو إما بالغالب زواجا دينيا أو مدنيا، جاءت طقوس “الزواج القومي”، لتحاكي مفاهيم وتعاليم الحزب الذي كان محظوراً في سوريا لسنوات طويلة.

“انتبه” “تهيّأ”

ويسمع صوت عاقد الزواج وهو يتوجّه للعروسين بكلمات يرددها “الرفاق” لبعضهم البعض “انتبه” و”تهيّأ”.

ثم يطلب من العروسين والحضور بنبرة عسكرية رفع اليد اليمنى إلى الأعلى ، ويردد عاقد الزواج فيما الحضور مستمرين برفع ايديهم اليمنى إلى الأعلى: “باسم سوريا وسعادة –أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري الإجتماعي نفتتح جلسة تعارف.”

صيغة الزواج

ويتوجه من يعقد القرآن إلى العريس الرفيق “يوسف أبو محمد خلف” قائلاً: “هل أنت مستعد بملء إرادتك للزواج من الرفيقة رحاب حسن ريشة”.

وبالمثل يتوجه للعروس مكرراً نفس العبارات، ثم يتوجه للعروسين طالباً منهما أن يكونا متعاهدين في الحب الذي هو اتحاد نفسي لعقيدتهم وعواطفهم. متخذين من المبادىء السورية القومية الاجتماعية إيمانا لهم ولعقيدتهم -حسب قوله-.

ويختم المزوِّج حديثه:”باسم سوريا والرفيق سعادة، أعلنكما زوجين سوريين قوميين اجتماعيين”، ليتعالى تصفيق الحاضرين من حوله.

ماهو الحزب السوري القومي الاجتماعي؟

و”الحزب السوري القومي الاجتماعي” الذي أسسه “أنطون سعادة” في بيروت عام 1932، هو حزب سياسي قومي يعمل في لبنان وسوريا كحزب رسمي مُسجل، وهو يدعو إلى إقامة دولة “الأمة السورية”.

وكان الحزب الذي يتخذ “الزوبعة” شعاراً له منظماً خلال التاريخ السياسي للبلاد لأكثر من 80 عاماً، وحتى الآونة الأخيرة حينما أصبح مجموعة رئيسية في تحالف 8 آذار.

ويتهم ناشطون منتسبي الحزب بارتكاب جرائم بحق السوريين في الساحل السوري ومنطقة “وادي النصارى” بريف حمص الغربي، أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري.

المصدروطن - رصد فيسبوك
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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