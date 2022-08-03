مغربي ومصري وفلسطيني.. الأسماء المرشحة لخلافة أيمن الظواهري في زعامة تنظيم القاعدة

- Advertisement -

وطن- أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تحليل لها إن أيمن الظواهري الذي أعلنت الولايات المتحدة عن مقتله في غارة أمريكية في أفغانستان السبت، كان زعيما متواضعا ولكنه فعال في تنظيم القاعدة، مؤكدة بأن موته سيؤدي إلى حدوث اضطراب قصير الأمد في المنظمة الإرهابية، ولكن من غير المرجح أن يسبب أي مشاكل كبيرة على المدى الطويل.

وقال التحليل إنه قبل عقد من الزمن، كان قتل “الظواهري” سيحدث فرقا كبيرا، إلا أنه الآن وعلى الرغم من أن طبيعة وفاته توضح قدرة الولايات المتحدة المستمرة على ضرب أعداء فرديين حتى في البيئات المعادية وتثير تساؤلات حول علاقة طالبان بالجماعات المتطرفة، فمن غير المرجح أن تضعف القاعدة بشكل كبير.

ولفت التحليل إلى أن “الظواهري” البالغ من العمر 71 عامًا، كان مريضًا بشكل خطير، ومن المرجح أن يكون قد تم التعامل مع العديد من المهام الرئيسية من قبل آخرين لعدة سنوات، حيث سيتولى أحد هؤلاء الشباب الآن دور القيادة، موضحا انه على الرغم من التناقص الكبير في السنوات الأخيرة للخلفاء المحتملين، هناك العديد من المرشحين الأكفاء.

الخلفاء المحتملين لـ أيمن الظواهري

وقالت الصحيفة في تحليلها إن المرشح المفضل لتولي المنصب هو محمد صلاح الدين زيدان ، المعروف باسم سيف العدل ، البالغ من العمر 60 عامًا ، وهو مصري المولد من المخضرمين في التطرف الإسلامي، والذي اعتبرته أجهزة الأمن الغربية منذ فترة طويلة منظمًا قادرًا. ومع ذلك ، فهو موجود في إيران ولا يستطيع السفر وتتم مراقبة اتصالاته.

ومن بين الذين وصفوا بأنهم خلفاء محتملون عبد الرحمن المغربي، مدير الحملات الإعلامية للقاعدة ، وأبو الوليد الفلسطيني ، وهو منظّر بارز مقيم في سوريا ، والعديد من قادة المنظمات المحلية المنتسبة ، مثل يزيد مبراك أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأحمد دريعي من القاعدة في شرق إفريقيا.

الواء للفرد وليس للتنظيم

ولفت التحليل إلى انه أيا كان من يتولى المنصب ، فإن قراراته الإستراتيجية ستكون مهمة. على الرغم من أن تنظيم القاعدة كان معروفًا بتمكينه المبتكر للخلايا المحلية ، إلا أن الرجل في أعلى الهرم يتمتع بسلطة حقيقية، حيث يقسم قسم الولاء ليس للمجموعة، ولكن للفرد.

واعتبر التحليل أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت أسامة بن لادن ، مؤسس القاعدة وزعيمها ، قادراً على نقض كبار مساعديه الذين اعترضوا على استراتيجيته التي اختارها لضرب “العدو الأقصى” ، الغرب.

ولفت التحليل إلى انه إذا لم يكن قد فعل ذلك، لما كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي قتل فيها ما يقرب من 3000 شخص قد وقعت.

وقال التحليل إنه عندما أصبح الظواهري زعيمًا بعد مقتل بن لادن في غارة للقوات الأمريكية الخاصة في باكستان عام 2011 ، أبعد القاعدة عن الهجمات المذهلة طويلة المدى ، معتقدًا أنها تأتي بنتائج عكسية.

“الظواهري” ألغى أساليب “بن لادن” في عمليات التنظيم

وأشار التحليل إلى انه في أيامه الأخيرة ، وجه بن لادن ضربات طموحة مخططة بدقة ضد ناقلات النفط ، معتقدًا أن هذه الضربات ستشل الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن الظواهري الغى هذه الظاهرة، وبدلاً من ذلك ، تم تعزيز الروابط مع المجموعات في جميع أنحاء العالم وبُذلت الجهود للتوسع من خلال كسب الدعم تدريجياً من المجتمعات على الأرض.

وبحسب التحليل فقد عانى تنظيم القاعدة من نكسات كبيرة في العراق وسوريا خلال 11 عامًا حين كان الظواهري في السلطة، حيث أدى صعود خصم في تنظيم الدولة الإسلامية ، الذي اجتاح هذين البلدين وأقام “خلافة” جديدة ، إلى فقدان الصورة والنفوذ في منطقة رئيسية وكذلك المنافسة في أماكن أخرى.

القاعدة في مواجة داعش

واعتبر التحليل انه على المدى الطويل ، يبدو أن سلحفاة الظواهري مستعدة للتغلب على أرنب داعش ، وقد تمكنت القاعدة من الحفاظ على وجودها أو زيادته عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، في أجزاء من جنوب آسيا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن قرار الظواهري الشخصي بتعزيز العلاقات مع حركة الشباب المتطرفة في الصومال ، قد حقق أرباحًا مع الجماعة بشكل آمن لدرجة أنها تساهم الآن بملايين الدولارات في الخزانة المركزية للقاعدة، وفقًا لتقارير استخباراتية حديثة.