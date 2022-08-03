شيماء البقمي .. قصة شابة سعودية اختفت بعد تعذيب أسرتها لها!

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وطن – نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريراً عن الشاب السعودية شيماء البقمي التي فرّت من عائلتها خوفا على حياتها بعد تعرضها للإيذاء الجسدي والنفسي من قبل أشقائها وأبيها، وحبسها في المنزل لسنوات.بحسب أصدقائها وجماعات حقوق الإنسان

في عيد ميلادها في ديسمبر الماضي، قدم لها أصدقاؤها كعكة، لكنها قالت إنها لا تحتاجها. وقالت لهم إن القدرة على التجول بحرية كانت بمثابة احتفال كافٍ.

وقال أحد أصدقائها للموقع: “قالت إن أفضل شيء فعلته في حياتها هو الهروب”. وبعد أربعة أشهر، اختفت.

شيماء البقمي اخفيت قسراً على يد رئاسة أمن الدولة

يعتقد أصدقاء شيماء البقمي والجماعات الحقوقية أنها اختفت قسرا في أبريل / نيسان على يد رئاسة أمن الدولة بعد أن أفادت عائلتها بأنها هربت. والآن، يطالبون السلطات السعودية بالكشف عن موقعها.

في محاولة للحصول على إجابات، قدمت منظمة “منا” غير الحكومية للدفاع القانوني ومقرها جنيف، قضيتها إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الشهر الماضي.

ستكون قضية شيماء البقمي أحدث حالة اختفاء على يد رئاسة أمن الدولة، وهي قوة تم إنشاؤها بموجب مرسوم ملكي في يونيو 2017، قبل شهر من استبدال محمد بن سلمان ابن عمه الأمير محمد بن نايف كولي للعهد.

وقد تولى “برنامج الأمن الاجتماعي” المسؤولية عن عدة هيئات كانت تقدم تقارير سابقة إلى وزارة الداخلية. بما في ذلك المباحث، وهي قوة شرطة سرية.

اعتقل “برنامج الأمن الاجتماعي” أكثر من 100 شخص منذ عام 2017، بما في ذلك علماء الدين ونشطاء حقوق المرأة والصحفيين. وهي قوة تقول الجماعات الحقوقية إنها تعمل بالتنسيق مع مكتب النائب العام في المملكة والمحكمة الجزائية المتخصصة لتجريم المعارضة.

لكن على ما يبدو، تعمل القوة أيضًا على تضخيم ولاية الرجل من خلال ملاحقة النساء المعتدى عليهن الساعين إلى الاستقلال.

قصة شيماء البقمي هي تذكير بالوضع الصعب الذي تواجهه الفتيات والنساء السعوديات المعتدى عليهن، على الرغم من الإصلاحات التي تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة.

وصف النشطاء والباحثون ملاجئ العنف المنزلي التي تديرها الدولة، حيث يمكن لنساء مثل شيماء البقمي، ظاهريًا، طلب اللجوء، على أنها سجون تتعرض فيها النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للإساءة إلى مزيد من الانتهاكات ويتعين عليهن انتظار ولي أمرهن الذكر – غالبًا المعتدي عليهن – للسماح لهن بالمغادرة.

“كانوا خائفين من أنها قد تسبب لهم العار”

قالت صديقة لشيماء البقمي، التي تواصلت معها على الإنترنت لأول مرة والتقت لاحقًا شخصيًا في المملكة العربية السعودية قبل مغادرتها إلى المملكة المتحدة، لموقع Middle East Eye إن الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا قد عانت سنوات من سوء المعاملة من عائلتها بدءًا من سن مبكرة.

وقالت: “كانوا دائما خائفين من أنها قد تسبب لهم العار لأنها لن تخضع أبدا لأوامرهم أو طلباتهم. كانت دائما ترد على الحديث. كانت دائما تدافع عن نفسها”.

وأضافت انه في محاولة “لكسرها” ، تم إخراج شيماء من المدرسة عدة مرات. تخرجت في وقت متأخر من المدرسة الثانوية ولم يسمح لها بدراسة الشريعة إلا في الجامعة. مع القليل من الاهتمام ، تركت الدراسة في النهاية. واستمر الاعتداء عليها.

في مناسبتين منفصلتين عندما شعرت بالخطر بشكل خاص، قدمت شيماء شكاوى ضد أفراد عائلتها لدى السلطات المحلية. بما في ذلك مرة واحدة بعد أن كسر والدها أنفها وأسنانها، على حد قول صديقتها.

والد شيماء البقمي عضو سابق بـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”

والدها، وفقًا لمنظمة “منا”، هو عضو سابق في كل من إدارة الشؤون الدينية العسكرية والشرطة الدينية، المعروفة رسميًا باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي حلّها محمد بن سلمان.

في كلتا المرتين اللتين أثارت فيها شيماء مخاوفها مع السلطات، التي أحالتها إلى الشرطة المحلية، أُسقطت قضيتها بسبب تأثير عائلتها في قريتهم، على حد قول صديقتها.

أحد الضباط العاملين في القضية كان من أقارب شيماء.

وقال صديقتها: “شعرت شيماء أنها لا تتمتع بأي حماية على الإطلاق”.

حاول موقع ميدل إيست آي التواصل مع أسرة شيماء البقمي للتعليق على مزاعم الانتهاكا ، بما في ذلك من خلال الحكومة السعودية، لكنها لم تنجح.

أصبحت شيماء البقمي يائسة حتى أنها فكرت في الذهاب إلى دار الرعاية، أحد الملاجئ التي تديرها الدولة.

قالت صديقة شيماء: “هكذا كان الوضع سيئًا في منزل عائلتها. لم تمانع حتى دخول السجن لمجرد الهروب من تلك البيئة المسيئة”.

“يريدون التخلص منها”

ثم في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عندما سمعت أقاربها يقولون إنهم يريدون التخلص منها ورأت مسدسًا، شعرت أنه ليس أمامها خيار سوى الهرب، على حد قول صديقتها.

لمدة ستة أشهر بنت شيماء حياة جديدة. لقد تجنبت تكوين معارف جديدة حتى لا تسبب لهم أي ضرر، لكنها أخبرت أصدقاءها أنها “في الواقع تشعر بأنها على قيد الحياة”. في النهاية، حصلت على وظيفة لا تتطلب مؤهلات، حتى تتمكن من كسب لقمة العيش دون الكشف عن نفسها.

قالت صديقتها: “كانت مقتنعة بأنه إذا كانت هذه هي نهاية حياتها، فقد عاشت هذه الأشهر الستة على الأقل”.

لا معلومات عن شيماء البقمي منذ أبريل

عندما لم يعد الأصدقاء يجدون أنفسهم قادرين على الوصول إلى شيماء في أبريل، أدركوا أن هناك شيئاً ما قد حدث.

لا يعرفون ولا المجموعات الحقوقية التي تعمل في قضيتها إلى أين تم نقلها، أو ما إذا كانت متهمة بارتكاب أي جريمة.

قال رمزي قيس، المسؤول القانوني والسياسي في منظمة “منا” لحقوق الإنسان: “منذ أبريل / نيسان، لم تكن هناك معلومات بشأن مصيرها ومكان وجودها”.

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في هيئة الأمم المتحدة، ليس لديه أي قدرة على إنفاذ القانون، ولكنه يعمل كقناة بين أولئك الذين يحاولون تحديد مصير الأفراد المختفين والحكومات.

وبمجرد إرسال الشكوى إلى الحكومة السعودية، يكون أمام الرياض ستة أشهر للرد.

في غضون ذلك، قال “قيس” إن هناك مخاوف، بالنظر إلى نمط حالات الاختفاء القسري، من أنه أينما كانت شيماء محتجزة، يمكن أن تقوم السلطات بتعذيبها.

وقال قيس: “في الحالات التي وثقنا فيها اعتقال أو اختطاف أفراد من قبل رئاسة أمن الدولة. عادة ما يتم إخفاؤهم قسريًا لفترات طويلة، تتراوح من أسابيع إلى شهور، وفي بعض الحالات، سنوات”.

واضاف: “عادة في الفترة التي يختفون فيها قسرا. يتعرضون للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات بالإكراه تُستخدم بعد ذلك لتوجيه الاتهام إليهم والحكم عليهم”.

وسأل موقع Middle East Eye وزارة الخارجية السعودية عما إذا كان “برنامج الأمن الاجتماعي” قد أخفى قسراً شيماء ، ومكان احتجازها ، وما إذا كانت قد اتُهمت بارتكاب جريمة. ولم ترد الوزارة.

في انتظار الأخبار

لمدة شهرين بعد اختفاء شيماء البقمي، انتظرت صديقتها أي خبر عن مصيرها.

بمجرد أن غادرت المملكة العربية السعودية ووصلت إلى مكان آمن، بدأت صديقة شيماء في التغريد على هاشتاغ #whereisShaimaa على تويتر لمحاولة الحصول على إجابات.

أخبرت صديقة أخرى لشيماء، التي لم تعد أيضًا في المملكة، موقع “ميدل إيست آي “أن اختفاءها ألقى بها في حالة اكتئاب حاد، والتي تحاول إبعاده، جزئيًا من خلال الدعوة إلى إطلاق سراح شيماء.

وقالت: “إنها صديقة حميمة جدًا لي”.

ولكن حتى أثناء حملتها من أجل شيماء، قالت إنها قلقة بشأن ما سيحدث إذا تم إطلاق سراح صديقتها.

وقالت: “من المحتمل أن يعيدوها إلى عائلتها التي اشتهرت بإساءة معاملتها. ولا أعرف ما هو الأسوأ”.

وختمت: “آمل أن يتم الإفراج عن شيماء بسرعة ودون قيد أو شرط دون الاضطرار إلى الذهاب إلى عائلتها المجرمة التي هربت منها”.