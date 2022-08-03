“زجاجات” وجدت بجانب جثتي الشقيقتين السعوديتين تكشف سبب وفاتهما

وطن – توصلت الشرطة الاسترالية أخيرا بعد تحقيقات موسعة وفحص مكان الحادث، لسبب وفاة الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال عبد الله السهلي.

سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين

ويشار إلى أن السلطات الأسترالية كانت قد عثرت على الشقيقتين السعوديتين إسراء (24 عامًا) وآمال (23 عامًا)، مقتولتان داخل شقتهما في منطقة كانتربري، بجنوب غرب سيدني في ظروف غامضة يوم 7 يونيو الماضي.

وأوضحت تحقيقات الشرطة أنه تم العثور على زجاجات مواد كيميائية سامة بجانب الجثتين، ما ينفي وجود شبهة جنائية في مقتلهما وأنهما أقدما على الانتحار معا بتناول المواد السامة.

وبينما لم يعرف إلى الآن سبب إقدامهما على الانتحار، قالت الشرطة بحسب تقرير لموقع “نيوز” الأسترالي، إن تقارير السموم كشفت آثار لمواد سامة في دم الشقيقتين السعوديتين.

كما صرح مصدر بالشرطة الاسترالية لموقع “نيوز” بما نصه: “ليس هناك ما يشير إلى وجود أي شخص آخر في منزلهما”.

وتابع مؤكدا عدم وجود أي شبهة جنائية في مقتل إسراء وآمال عبد الله السهلي: “يبدو أنه انتحار مأساوي حقا”.

لكن السبب الدقيق لوفاة الشقيقتين السعوديتين لم يتحدد بعد، بحسب ذات المصدر.

وظهرت تفاصيل جديدة حول الوضع المعيشي للشقيقتين، مع وثائق تظهر أنهما لم تدفع الإيجار منذ شهور قبل اكتشاف جثتيهما.

وتُظهر وثيقة من المحكمة المدنية والإدارية التابعة للمدينة، اطلع عليها موقع “نيوز”، أن إسراء وآمال تأخرتا في دفع إيجارهما بمقدار 5142.86 دولار اعتبارا من 13 مايو.

وكان لدى الأختين أيضا 26.18 دولارا من رسوم المياه المستحقة.

وسبق أن حضرت الشرطة الوحدة في منتصف مارس بعد مكالمة من مدير المبنى، وبعدها بوقت قصير توقفت الشقيقتان عن دفع الإيجار.

ارتدتا عن الإسلام وأصبحتا ملحدتين

وكانت تقارير متداولة أيضا ذكرت أن الفتاتين السعوديتين ارتدتا عن الإسلام وأصبحتا ملحدتين.

وكانت تغادران شقتهما في كانتربري فقط لمتابعة دروس TAFE.أو للتسوق أو العمل، حسبما كشف لصحيفة الغارديان المالك السابق لعقار استأجرتاه في فيرفيلد.

وزعم صاحب المنزل أن والدتهما زارتهما في سيدني لكن لم تعجبها أستراليا وغادرت بعد زيارة قصيرة.

علاقة آمال وإسراء مع العائلة

وسلطت وسائل إعلام الضوء على الوضع الغامض للشقيقتين. حيث أفادت أنهما هربتا من السعودية وبحوزتهما 5,000 دولار في عام 2017 بسبب علاقة مضطربة مع والديهما.

وقالت المحققة “كلوديا ألكروفت” من شرطة نيو ساوث ويلز، إنه ليس هناك ما يشير إلى أن أسرتهما متورطة في الحادث.

وقال مالك العقار الذي كانتا تقيمان فيه: ”لقد صدمت عندما رأيت صورهما، ليس لدي أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك. كانتا فتاتين لطيفتين وودودتين للغاية، ولم نواجه أي مشاكل معهما”.

وكانت إسراء قد تقدمت في 2019 بطلب حماية من عنف ضد رجل، لكن هذا الطلب سحب في وقت لاحق.

ولا يزال هناك القليل من المعلومات عن حياة إسراء وآمال، بخلاف حقيقة وصولهما إلى أستراليا من المملكة العربية السعودية في عام 2017.

وقال رجل كان صديقا للأسرة إنه لم تتم دعوته أبدا داخل منزل الأختين وقال إنه لا يعرف مكان عملها.

وقال لصحيفة ديلي تلغراف: “لم تخبراني بشيء عن حياتهما هناك.. لم أذهب إلى منزلها، التقيتهما بالخارج، ، ليس في المنزل”.