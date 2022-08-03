تعرف على أصعب الدول في العالم من حيث التأشيرة (صور)

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وطن- الحصول على تأشيرة للسفر لمختلف دول العالم يشكل عائق كبيرا بالنسبة لمختلف الجنسيات.

وفي هذا السياق، نستعرض إليكم أصعب الدول في العالم للحصول على تأشيرة، حسب مجلة تايمز أوف إينديا.

روسيا

لا تمنح روسيا التأشيرات بسهولة، حيث سيتعين عليك الخضوع لعملية معقدة للحصول عليها.

ما يجعل الحصول على تأشيرة لهذا البلد أمرًا صعبًا هو عدد الأسئلة المطلوبة لملء الإستمارة.

بالإضافة إلى ذلك، للحصول على الموافقة على التأشيرة، يحتاج المرء أيضًا إلى ذكر وتحديد جميع الأماكن التي زارها في السنوات العشر الماضية.

الصين

عملية الحصول على تأشيرة دخول إلى الصين عملية طويلة جدًا.

في حين أن العديد من حاملي جوازات السفر يمكنهم السفر لمدة 72 ساعة إلى الصين بدون تأشيرة، فإن الإقامة الطويلة تتطلب تأشيرة، وقد تكون العملية طويلة ومملة.

إيران

للحصول على تأشيرة لزيارة إيران، ستحتاج غالبا إلى رمز تحقق قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.

كما سيُطلب من وكالة السفر الإيرانية الرسمية التقدم بطلب للحصول على الرمز نيابة عنك، بينما يتم إصدار رمز التفويض من قبل وزارة الشؤون الخارجية في إيران.

تركمانستان

إنها واحدة من أقل الدول زيارة في العالم بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالتأشيرات.

ومع ذلك، سيتعين على جميع الراغبين في زيارة هذه الوجهة ملء ثلاث نسخ من طلب التأشيرة من قبل دائرة الهجرة التركمانية.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتاجون أيضًا إلى الحصول على خطاب دعوة من شركة سياسية في تركمانستان، والذي قد يستغرق حوالي 20 يومًا للحصول عليه.

المملكة العربية السعودية

أحد الأسباب التي تجعل هذا البلد لديه سياسة تأشيرة صارمة مطبقة هو بسبب الحجاج المسلمين الذين يزورون البلاد لإكمال مناسك الحج.

باكستان

للوصول إلى باكستان، يتعين على المسافرين أولاً العثور على كفيل. يمكن أن يكون إما شخصًا يعرفه المسافر في البلد، أو يمكن أن يكون أيضًا شركة سياحية.

سيُطلب من الكفيل تقديم خطاب دعوة رسمي، وجميع التفاصيل المطلوبة حول علاقته بالمسافر، والغرض من السفر.

كوبا

من الصعب بشكل خاص على الأمريكيين الوصول إلى هذا البلد. وإذا فشلوا في الحصول على إذن لدخوله، فسيحصلون أيضًا على بطاقة سياحية وردية اللون، والتي تختلف عن البطاقة السياحية الخضراء، المقدمة للجنسيات الأخرى.

أفغانستان

ليس من السهل دخول أفغانستان بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة. وقد نصحت معظم الحكومات مواطنيها بشدة بعدم محاولة زيارة هذا البلد.

للدخول إلى أفغنستان، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمر لا بد منه. ومع ذلك، سيتم إعفاء المرء من التقدم للحصول على تأشيرة إذا كان لديه جواز سفر دبلوماسي صادر من دول مثل الهند وإندونيسيا وتركيا والصين وإيران وطاجيكستان.

كوريا الشمالية

إنها واحدة من أصعب البلدان للحصول على تأشيرة. سيحتاج المرء إلى التقدم للحصول على التأشيرة من خلال وكالة سياحية توفر جولات معتمدة من الدولة.

أولئك من كوريا الجنوبية أو بجواز سفر أمريكي، غير مؤهلين للحصول على تأشيرة هذا البلد.

وحتى إذا كانت لديك تأشيرة، فلن تتمكن من استكشاف البلد كما تريد، حيث لا يُسمح لك بالتحدث مع السكان المحليين أو التحدث بسوء عن الزعيم الكوري الشمالي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتجول بمفردك، ولا يمكنك مغادرة الفندق بمفردك أيضًا.

تشاد

إن عملية الحصول على التأشيرة للدخول إلى هذا البلد مهمة صعبة.

من المثير للاهتمام أن إستمارة الطلب للحصول على تأشيرة متاحة باللغة الفرنسية فقط، مما يعني أن المتقدمين بحاجة إلى فهم جيد لهذه اللغة.

