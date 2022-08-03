التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوى له في 24 عاما

- Advertisement -

وطن- سجل التضخم في تركيا ارتفاعا جديدا في شهر يوليو، لكن كان بمعدل أقل بقليل مما توقعه الخبراء.

وبلغ التضخم في تركيا، أعلى مستوى له في 24 عاما، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والغذاء.

وقال بيان لهيئة الإحصاء التركية “تركستات”، الأربعاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 79.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، ارتفاعا من 78.6% في يونيو.

تسارع التضخم السنوي في #تركيا في يوليو إلى 79.6% (مقابل 78.62%في يونيو) — خالد اسكيف (@khalediskef) August 3, 2022

وكان التقدير المتوسط لآراء 22 محللا استطلعت وكالة “بلومبرغ” للأنباء آراءهم بشأن التضخم هو 80.2%.

وبلغ معدل التضخم الشهري 2.4% ، مقارنة بتوقعات بـ2.6% في استطلاع منفصل.

وارتفعت أسعار المنتجين على أساس سنوي بـ145%.

وارتفعت أسعار الأغذية على أساس سنوي إلى 94.7% مقابل 93.9% في يونيو، فيما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 119.0% على أساس سنوي.

التضخم السنوي في تركيا يسجل أعلى مستوى له في 24 عاما عند 79.6% pic.twitter.com/RbTmJvyokR — Reuters | عربي (@araReuters) August 3, 2022

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير المواد متقلبة الأسعار بما في ذلك الغذاء والطاقة، إلى 61.7% مقابل 57% الشهر الماضي.

كان نمو الأسعار في خانة العشرات تقريبًا دون انقطاع منذ بداية عام 2017. لكنه انطلق بشكل أكبر هذا العام على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأخرى ، والتي أججها جزئيًا الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي إسطنبول ، المركز التجاري لتركيا ، تجاوز تضخم التجزئة 99% في الشهر الماضي.

وأبقى البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي عند 14% خلال الاجتماعات السبعة الماضية مع تزايد ضغوط الأسعار، في ظل ع سياسة نقدية شديدة التساهل منذ أواخر العام الماضي.

#التضخم في #تركيا عند ذروة جديدة 79.6% منذ 24 عام.. وتبقى احتمالات ارتفاعه خلال الشهور القادمة أعلى من تراجعه، تحديدا مع وصول التضخم على المنتجين إلى 145%. الأكل 94%

المواصلات 119.1% تركيا تبقي معدل الفائدة عند 14% وقامت بزيادة الحد الأدنى للأجور كل ستة شهور.. — Mohammed Aburayya محمد أبوريا (@moh_aburaya) August 3, 2022

وبدلاً من ذلك ، تم الرد بإجراءات هامشية ، في محاولة لتهدئة الإقراض وتشجيع استخدام العملة المحلية على نطاق أوسع.

من المقرر أن يبلغ نمو الأسعار السنوي ذروته عند حوالي 85% في سبتمبر وأكتوبر ، وفقًا لمخطط النطاق المتوقع المصاحب لتقرير التضخم الأخير للبنك المركزي. تظهر توقعات البنك الآن أن التضخم سينهي العام عند 60.4% ، وهو تعديل تصاعدي يقارب 18 نقطة مئوية يضع الأسعار فوق الهدف بمقدار 12 مرة.

هذه النظرة لا تزال متفائلة بالنسبة لوجهات النظر في السوق. تتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن يصل التضخم إلى 91% في الربع الثالث وأن يتباطأ فقط إلى 69% في نهاية عام 2022.

ومن المرجح أن يتجاوز التضخم التركي 80% ولم يبلغ ذروته بعد

وعلي صعيد العملة، تم تغيير سعر الليرة قليلاً عند 17.9498 لكل دولار اعتبارًا من الساعة 10:04 صباحًا في اسطنبول لا تزال الليرة هي الأسوأ أداء هذا العام بين نظيراتها في الأسواق الناشئة ، حيث فقدت أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعا لتحديد سعر الفائدة وذلك في 18 أغسطس.