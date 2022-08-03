ارتفاع طفيف بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان وأحدث سعر لكل العملات

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وطن – شهد سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) بالسودان، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا عن أسعار الأمس، وسط ارتباك الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

سـعر الـدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وتشهد أسعار العملة الخضراء مؤخرا في السوق الموازية بالسودان، ارتباكا كبيرا بين صعود وهبوط يصل لفارق 10 جنيهات أحيانا.

وأفاد متعاملون في هذه السوق لـ(وطن)، بأن سعـر الدولار بها قد وصل ارتفع اليوم إلى 569 جنيها.

فيما بلغ سـعر الدولار أمس داخل السوق السودانية السوداء، 568 جنيها ليأتي ارتفاع اليوم طفيفا بفارق جنيها واحدا.

وكان سعر الدولار قد قفز، الأحد، داخل السوق السوداء بالسودان إلى ما فوق الـ570 جنيها، ليشهد بعد ذلك هبوطا.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وحافظ سعر الدولار اليوم، الأربعاء 3 أغسطس، على سعره عند 566.50 جنيها للشراء، و570.74 جنيها للبيع داخل بنك “أم درمان”.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 151.73 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155.89 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1502.35 جنيها.

وتلفت (وطن) أنظار متابعيها في السودان إلى أن الأسعار المنقولة لا يمكن البناء عليها بشكل عام، حيث يختلف السعر بالنسبة للدولار في السوق السوداء السودانية من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر.

لذا ننصح متابعينا في السودان بالتحقق من الأسعار عبر أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عمليات بيع أو شراء للدولار.