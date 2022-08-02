نبيلة عبيد ترقص على “نمت ننه” وتوجه رسالة إلى روبي!

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وطن– أشادت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، بأحدث أغنيات مواطنتها الفنانة روبي بعنوان “نمت ننة”.

بحبك يا روبي

ونشرت نبيلة عبيد فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترقص في أحد أفلامها، وقد تم تركيب أغنية روبي على المقطع.

وعقبت نبيلة: ” نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنة.. بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننه”.

View this post on Instagram A post shared by Nabila Ebeed – نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial)

واختتمت: “بس لو مكنتش بحبك يا روبي مساكم ورد بلدي”.

وردت روبي على نبيلة: “بحبك يا بلبلة”.

وطرحت روبي “نمت ننة”، الأيام الماضية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

ذكرى رحيل سعيد صالح

هذا وقد أحيت نبيلة عبيد الذكرى الثامنة على رحيل الفنان الكبير سعيد صالح، الذي رحل عن عالمنا يوم 1 أغسطس 2014.

ونشرت “نبيلة” مشهد يجمعها بسعيد صالح من فيلم “توت توت”.

View this post on Instagram A post shared by Nabila Ebeed – نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial)

وكتبت: “في مثل هذا اليوم ترك الصديق والزميل العزيز سعيد صالح دنيتنا وراح لعند خالقه. ساب جوانا حزن كبير على رحيله وكل يوم بنفتقد في غيابه الضحكة والابتسامة والمواقف الحلوة”.

وأضافت: “ده مشهد بيجمعنا من فيلم توت توت واللي عمل فيه سعيد صالح دور كبير رائع. وكان من أسباب نجاح الفيلم، مساكم جميل في ذكرى هذا الرجل الجميل”.

حكايات من مشوار حياتي

وفي سياق آخر، تطل نبيلة على جمهورها قريباً من خلال برنامج إذاعي تروي فيه مسيرتها الفنية الطويلة.

وسبق أن أوضحت نبيلة طبيعة البرنامج قائلة: “عندما وافقت على تسجيل حكايات من مشوار حياتي بصوتي للإذاعة المصرية. كان هدفي في المقام الأول نقل تجربتي كفنانة إلى الجيل الجديد من نجوم التمثيل. بالإضافة إلى نوع من التوثيق الشخصي لتجارب و قصص مررت بها منذ بداياتي، وحتى استحققت أن يسبق اسمي لقب نجمة مصر الأولى”.

وأردفت: “اللقب المحبب لقلبي، والذي لم يأت أبدا من فراغ. بل نتيجة تعب و بحث دائم عن التميز و النجاح مع كل عمل فني جديد قدمته”.

واستطردت الفنانة: “طبعا البعض قد تخيل أن الحكايات سوف تتضمن أسرارا عاطفية. وقصص المغامرات مابين مافيا رجال الأعمال ورجال السياسة أصحاب السلطة. وهذا طبعا كله محض خيال من يؤلفون هذه القصص و العناوين بحثا عن التريند والسبق الإعلامي”.