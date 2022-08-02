شكل قدمك يكشف عن أشياء مدهشة في شخصيتك (مع الصور)

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وطن-سواء أحببنا شكل أقدامنا أو لا، فإنها تخفي معنى معينًا ويكشف حتى عن بعض السمات البارزة لشخصيتنا.

أقدام مصرية أو رومانية أو يونانية أو حتى قدم مربع، كل شكل له سر وراءه، فيما يلي استعرضت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، السمات الشخصية لكل قدم.

في الحقيقة، لمعرفة سمات الشخص الذي أمامك، يكفيك التفطن لرائحة العطر التي يستعملها أوطريقة قيادته لمقود السيارة أو حتى شكل قدميه. وفي الواقع، يكشف كل شكل من أشكال القدم عن سمات شخصية معينة.

القدم المصرية

شكل القدم هذا هو الأكثر شيوعًا في العالم. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50٪ من السكان لديهم قدم مصرية. في هذا الشكل، يكون إصبع القدم الكبير أكبر من الآخرين. هذا النوع من القدم هو النموذج الذي يُصنع على أساسه الأحذية. لذلك، يجب تجنب الأحذية التي يكون شكلها الأمامي مدبب لأنها يمكن أن تضغط على إصبع القدم الكبير.

ووفقا لترجمة “وطن“، فإن أصحاب القدم المصرية حالمون وغامضون. إنهم يحتفظون بخصوصياتهم وحميميتهم وينفرون من أي شخص يتعدى على مساحتهم الشخصية. هؤلاء الأشخاص مثاليون أيضًا ويميلون إلى الهروب من الواقع عندما يعكر صفوهم. موهوبون جدا ويقدرون الفن والإبداع، وبالتالي يرفضون أي شيء تقليدي. غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يمتلكون قدما مصرية متقلّبي المزاج.

القدم الرومانية

أصحاب هذه الأقدام، تكون أصابعهم الثلاثة أو الأربعة الأولى محاذية لبعضها بعضا. يفضل هذا الشكل المورفولوجي الأحذية ذات الأصابع العريضة أو المربعة أو المستديرة، وذلك من أجل ترك مساحة لأصابع القدم.

أصحاب القدم الرومانية مستقلون للغاية ومكتفون ذاتيًا. براغماتيون ومصممون، حازمون في قراراتهم ولا يسمحون لأنفسهم أن يتأثروا بالآخرين.

إنهم منفتحون، فهم يحبون الشروع في تجارب جديدة تثير فضولهم، كما أن السفر بالنسة لهم تجربة تغريهم دائمًا. علاوة على ذلك، فإن القدم الرومانية هي القدم النموذجية للمسافرين والمغامرين.

هذاويتمتع الأشخاص ذوو الأقدام الرومانية بثقة كبيرة بالنفس، إلا أنهم يجب أن يجدوا التوازن الصحيح لتجنب خيبة الأمل.

القدم اليونانية

يكون الإصبع الكبير للأشخاص الذين يمتلكون القدم اليونانية، أصغر من إصبع القدم الثاني. غالبًا ما تكون القدم اليونانية طويلة فتتطلب حجم حذاء أكبر لاستيعاب إصبع القدم الثاني، الذي يكون دائما أطول من باقي أصابع القدم الأخرى. يمكن اعتبار الأحذية المستديرة أو المدببة نموذجية لهذا النوع من القدم.

بحسب المجلة، يعتبر الأشخاص الذين يمتلكون هذا النوع من القدمين، قادة حقيقيون. غالبًا ما يكون حماسهم ودوافعهم معديًا، ويتمكنون من كسب دعم الأشخاص من حولهم.

بالإضافة إلى ذلك، هؤلاء الناس ديناميكيون أيضًا وبالتالي لا يحبون السلبية. إنهم مصممون على أن يعيشوا حياة هنية. لكن، الجانب السلبي الوحيد هو أنهم غالبًا ما يكونون مندفعين ويسمحون لأنفسهم بأن تنجرفهم عواطفهم.

القدم المربع

القدم المربعة هي القدم التي يكون جميع أصابعها لها نفس الطول. بشكل عام شكل القدم هذا نادر وجوده. أصحاب هذا النوع من الأقدام، يحبذون الأحذية المربعة أو المستديرة.

يتمتع الأشخاص الذين لديهم قدم مربع بقدرة كبيرة على التحليل. إنهم ينتبهون لأدق التفاصيل. قبل اتخاذ قرار أو اتخاذ إجراء جديد، فإنهم يأخذون الوقت الكافي للتخطيط والتحليل. هؤلاء الناس هم أيضا براجماتيون ومنطقيون.