الثلاثاء, أغسطس 2, 2022
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برعاية أمير المؤمنين محمد السادس.. إسرائيل تعلن عن بناء سفارتها بالمغرب (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
سفارة إسرائيل في المغرب watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
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وطن – في خطوة فجرت موجة غضب على مواقع التواصل، كُشف عن تطور جديد في تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بالإعلان عن بناء سفارة دائمة لتل أبيب في الرباط.

وفي هذا السياق قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب “دافيد غوفرين“، الثلاثاء، إنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط. وذلك بعد أن كان التواجد الإسرائيلي في المغرب يقتصر على مكتب اتصال في العاصمة المغربية.

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر غرد “غوفرين”: “إنني سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي”.

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي، أن “‏توقيع العقد تم مع مهندسين وشركة بناء مغربية”.

رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب “دافيد غوفرين”

وأردف غوفرين: “بهذا سنبدأ بإذن الله عهداً جديداً، نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب”.

“أرض مملوكة لإسرائيل”

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ، فإن السفارة ستكلف مبلغ 14 مليون شيكل (حوالي 4150 ألف دولار).

وسيتم بناؤها على قطعة أرض مملوكة لإسرائيل في شارع “بن بركة” في بالعاصمة المغربية الرباط في حي “السويسي” الراقي.

شارع “بن بركة” في العاصمة المغربية الرباط الذي سيتم بناء السفارة الاسرائيلية فيه

وستكون في ذات المنطقة التي كان يوجد فيها التمثيل الإسرائيلي المؤقت في المغرب حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2000 بعد أحداث انتفاضة الأقصى.

المغرب بعد الإمارات

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السفارة في الرباط تمثل من وجهة نظر إسرائيل خطوة أخرى في تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادقت لجنة المناقصات بوزارة الخارجية الإسرائيلية، على عقد مع شركة إماراتية، لأعمال البناء وتجهيز القنصلية العامة لإسرائيل في دبي. وذلك تمهيداً لتحويلها إلى مقر دبلوماسي ينجز العديد من المهام السياسية والدبلوماسية.

“يعقوب شبتاي” رئيس شرطة إسرائيل في المغرب

ويأتي ذلك بعد يوم من زيارة قام بها المفوّض العام للشرطة إسرائيلية يعقوب شبتاي، إلى المغرب، بدأت الاثنين وتستمر 5 أيام، تناقش تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي بين شرطة البلدين.

يعقوب شبتاي في المغرب

وكان المغرب أنشأ مكتب اتصال في تل أبيب في فبراير 2021، عندما افتتحت إسرائيل مكتبها في العاصمة المغربية، في أغسطس من العام نفسه، في حي الرياض، وهو حي سكني وتجاري في الرباط.

“أمر دبر بليل”

ولاقى خبر افتتاح سفارة الكيان الإسرائيلي ردود أفعال متباينة بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. فمنهم من هلل ومنهم اعتبرها وصمة عار في تاريخ المغرب.

وفي هذا السياق علق “أحمد أبو حليم”: هنيئا لنا كمغاربة بهذه المهزلة “.

وأضاف :”لم أكن أتخيل يوما ما أن بعض من أبناء وطني يرحبون بقتلة الأطفال ويدعونهم بالأشقاء. واستدرك:”اتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم تحيا القدس”.

وعبر آخر عن رفضه لأي علاقة مع إسرائيل، مضيفا أن “أحداً لم يستشيرنا في التطبيع بل هو أمر دبر بليل. وسيزول لانكم عابرون في كلام عابر.”

على الجانب الآخر علق “مجاهد ناصر” مهلهلاً للخطوة “سفارة دولة إسرائيل الصديقة على الأبواب بداية عهد جديد في العلاقات المغربية الإسرائيلية”.

واستدرك بنبرة تشف من الجزائر :سنسمع نهيق الدولة الشرقية”. وأردف أن “المملكة المغربية دولة ذات سيادة ولها الحق في ربط علاقات مع أي دولة معترف بها في أروقة الأمم المتحدة .

وتأتي عودة العلاقات بين إسرائيل والمغرب، برعاية العاهل المغربي محمد السادس، الذي يطلق على نفسه لقب “أمير المؤمنين”.

ووافق ملك المغرب على التطبيع مع إسرائيل بتوجيه ودعم إماراتي، مقابل اعتراف الإدارة الأمريكية آنذاك في عهد دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع البوليساريو.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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