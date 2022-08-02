برعاية أمير المؤمنين محمد السادس.. إسرائيل تعلن عن بناء سفارتها بالمغرب (شاهد)

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وطن – في خطوة فجرت موجة غضب على مواقع التواصل، كُشف عن تطور جديد في تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بالإعلان عن بناء سفارة دائمة لتل أبيب في الرباط.

وفي هذا السياق قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب “دافيد غوفرين“، الثلاثاء، إنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط. وذلك بعد أن كان التواجد الإسرائيلي في المغرب يقتصر على مكتب اتصال في العاصمة المغربية.

إنني سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع الامس على عقد بناء مقر السفارة الاسرائيلية الدائمة في المغرب مع المهندسين وشركة البناء المغربية. وبهذا سنبدأ باذن الله عهد جديد نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/LRsdwVmlXe — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) August 2, 2022

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر غرد “غوفرين”: “إنني سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي”.

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي، أن “‏توقيع العقد تم مع مهندسين وشركة بناء مغربية”.

وأردف غوفرين: “بهذا سنبدأ بإذن الله عهداً جديداً، نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب”.

“أرض مملوكة لإسرائيل”

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ، فإن السفارة ستكلف مبلغ 14 مليون شيكل (حوالي 4150 ألف دولار).

وسيتم بناؤها على قطعة أرض مملوكة لإسرائيل في شارع “بن بركة” في بالعاصمة المغربية الرباط في حي “السويسي” الراقي.

وستكون في ذات المنطقة التي كان يوجد فيها التمثيل الإسرائيلي المؤقت في المغرب حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2000 بعد أحداث انتفاضة الأقصى.

المغرب بعد الإمارات

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السفارة في الرباط تمثل من وجهة نظر إسرائيل خطوة أخرى في تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادقت لجنة المناقصات بوزارة الخارجية الإسرائيلية، على عقد مع شركة إماراتية، لأعمال البناء وتجهيز القنصلية العامة لإسرائيل في دبي. وذلك تمهيداً لتحويلها إلى مقر دبلوماسي ينجز العديد من المهام السياسية والدبلوماسية.

“يعقوب شبتاي” رئيس شرطة إسرائيل في المغرب

ويأتي ذلك بعد يوم من زيارة قام بها المفوّض العام للشرطة إسرائيلية يعقوب شبتاي، إلى المغرب، بدأت الاثنين وتستمر 5 أيام، تناقش تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي بين شرطة البلدين.

وكان المغرب أنشأ مكتب اتصال في تل أبيب في فبراير 2021، عندما افتتحت إسرائيل مكتبها في العاصمة المغربية، في أغسطس من العام نفسه، في حي الرياض، وهو حي سكني وتجاري في الرباط.

“أمر دبر بليل”

ولاقى خبر افتتاح سفارة الكيان الإسرائيلي ردود أفعال متباينة بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. فمنهم من هلل ومنهم اعتبرها وصمة عار في تاريخ المغرب.

وفي هذا السياق علق “أحمد أبو حليم”: هنيئا لنا كمغاربة بهذه المهزلة “.

وأضاف :”لم أكن أتخيل يوما ما أن بعض من أبناء وطني يرحبون بقتلة الأطفال ويدعونهم بالأشقاء. واستدرك:”اتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم تحيا القدس”.

هنيئا لنا كمغاربة بهذه المهزلة

ولم أكن أتخيل يوما ما أن بعض من أبناء وطني يرحبون بقتلة الأطفال ويدعونهم بالأشقاء

إتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم

فتحيا القدس 🇲🇦❤🇵🇸 — Ahmed Abouhalim (@AbouhalimAhmed) August 2, 2022

وعبر آخر عن رفضه لأي علاقة مع إسرائيل، مضيفا أن “أحداً لم يستشيرنا في التطبيع بل هو أمر دبر بليل. وسيزول لانكم عابرون في كلام عابر.”

على الجانب الآخر علق “مجاهد ناصر” مهلهلاً للخطوة “سفارة دولة إسرائيل الصديقة على الأبواب بداية عهد جديد في العلاقات المغربية الإسرائيلية”.

واستدرك بنبرة تشف من الجزائر :سنسمع نهيق الدولة الشرقية”. وأردف أن “المملكة المغربية دولة ذات سيادة ولها الحق في ربط علاقات مع أي دولة معترف بها في أروقة الأمم المتحدة .

سفارة دولة إسرائيل الصديقة على الأبواب

بداية عهد جديد في العلاقات المغربية الإسرائيلية 🇮🇱🇲🇦

سنسمع نهيق الدولة الشرقية 😂😂

رسالة لهاته الدولة:

المملكة المغربية دولة ذات سيادة و لها الحق في ربط علاقات مع أي دولة معترف بها في أروقة الأمم المتحدة .

و سيرو شربو البحر نتوما او رئيسكم https://t.co/DSbOPIzOXw — MOUJAHID Nasser 🇲🇦🇲🇦 الحساب 3 (@3Moujahid) August 2, 2022

وتأتي عودة العلاقات بين إسرائيل والمغرب، برعاية العاهل المغربي محمد السادس، الذي يطلق على نفسه لقب “أمير المؤمنين”.

ووافق ملك المغرب على التطبيع مع إسرائيل بتوجيه ودعم إماراتي، مقابل اعتراف الإدارة الأمريكية آنذاك في عهد دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع البوليساريو.