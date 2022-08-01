وسط غموض حول ظروف وفاتهما…تفاصيل جديدة تظهر في قضية الشقيقتين السعوديتين

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وطن- عثرت السلطات الأسترالية على أسرة عبد الله الصهلي (24 عامًا) وأمال عبد الله الصهلي (23 عامًا) مقتولتان داخل شقتهما في منطقة كانتربري، في جنوب غرب سيدني في 7 يونيو.

ولا يزال لغز وفاتهما إلى حد هذه اللحظة يحير السلطات.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه في وقت سابق من هذا العام، أبلغت الشقيقتين السعوديتين – اللواتي هربتا من السعودية في عام 2017 – لأدارة أمن المبنى اللتان تعيشان فيه عن وجود رجل غريب كان يراقب شقتهما.



وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أحد الموظفين، يشتغل في إدارة أمن المبنى قوله إن الفتاتان اتصلتا به في وقت سابق من هذا العام.

وأكدتا له أنهما شاهدتا رجلا يتصرف بغرابة خارج شقتهما، كان يقف بين سيارتين ويتصرف بشكل غريب.



وتابع الموظف بالقول “لكن ذلك المكان، إستنادا إلى فيديو المراقبة، كان شديد الحركة. كان يوجد متجر برغر وسائقي أوبر يأتون ويذهبون طوال الوقت وكان يمكن أن يكون أي شخص.”

وأضاف “لم نتمكن من تحديد سبب وجود الرجل هناك، لكنه لا يبدو أنه كان يفعل أي شيء غير مرغوب فيه.”

وفي أواخر عام 2021، أخبرت الشقيقتين أيضًا إدارة المبنى أين كانتا تسكنان فيه أن شخصا ما يعبث بطلبيات الطعام التي ترِد إليهما.

ومع ذلك، لم تجد كاميرات المراقبة مرة أخرى أي دليل يدعم مخاوفهما.

قالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين لم تظهر عليها علامات إصابة واضحة، كما لم توجد دلائل حول وجود أي اقتحام أو محاولة دخول قسري لشقة الفتاتين.

القضية تدخل منعطف جديد

يأتي آخر تطور في هذه القضية الغامضة في الوقت الذي تراجعت فيه الشرطة عن المزاعم الأولية بأن عائلة الشقيقتين كانت تتعاون مع المحققين.

على مدى أسابيع، طمأنت شرطة نيو ساوث ويلز وسائل الإعلام بأن عائلة الشقيقتين في المملكة العربية السعودية كانت تتعاون وتساعد في التحقيق.

لكن مصادر في الشرطة زعمت مؤخرا أن الأسرة منعت المحققين من نشر صورهما بغرض طلب المساعدة في حل قضية وفاتهما الغامضة.



وأكدت الشرطة لصحيفة ديلي ميل أستراليا أن صور وهويات الفتاتين تم الإفراج عنها بالتشاور مع الطبيب الشرعي وليس عائلة الشقيقتين.

كما ظهرت تناقضات غريبة أخرى أثناء التحقيق.