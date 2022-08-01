ماذا يفعل قائد الشرطة الإسرائيلية في المغرب رفقة رئيس شعبة المخابرات؟

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وطن– أعلن في المغرب عن زيارة سيقوم بها قائد الشرطة الإسرائيلية، بعد أيام قليلة من زيارة مثيلة لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي.

قائد الشرطة الإسرائيلية يزور المغرب

وفي هذا السياق أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية “كوبي شبتاي” سيتوجه، الاثنين، إلى المغرب، ليكون أول قائد للشرطة الإسرائيلية يقوم بزيارة رسمية لهذا البلد.

واستكمالاً لخطوات التوقيع بين المغرب والكيان الإسرائيلي، تأتي زيارة “شبتاي” بعد أشهر من زيارة قام بها إلى الإمارات لتعزيز مبادرات التعاون الأمني بين البلدين.

نواصل هذا الاسبوع الزيارات التاريخية،حيث نستقبل اليوم المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، السيد يعقوب شبتاي في أول زيارة رسمية له إلى المغرب الذي سوف يكون مرفوقا برئيس قسم العلاقات الخارجية ورئيس قسم المعلومات.الزيارة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني وتبادل الخبرات. pic.twitter.com/foQHUx41N6 — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) August 1, 2022

ونشر رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب دافيد غوفرين، تدوينة على حسابه الخاص بـ“تويتر”، كتب فيها أن“المفتش العام للشرطة الإسرائيلية سيحل، الإثنين في المغرب”.

مضيفا: “نواصل هذا الأسبوع الزيارات التاريخية، حيث نستقبل اليوم المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، يعقوب شبتاي في أول زيارة رسمية له إلى المغرب”.

وتأتي زيارة “شبتاي” للمغرب في أعقاب سلسلة لقاءات بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين في الرباط الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، يرافق “شبتاي” في زيارته رئيس شعبة المخابرات، ورئيس وحدة العلاقات الخارجية، حيث سيلتقي خلالها المفوض العام للشرطة بكبار المسؤولين في الأمن المغربي.

وزار وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، المغرب قبل أيام لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

🇮🇱🇲🇦

لأول مرة!

مفتش الشرطة العام الجنرال يعقوب شبتاي توجه إلى #المغرب للقيام بأول زيارة لمفتش شرطة إسرائيلي للمملكة ستستمر خمسة أيام. وسيجتمع بكبار ضباط شرطة المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، لبحث أوجه التعاون في المجالات العملياتية والاستخباراتية 🇮🇱🇲🇦@IL_police pic.twitter.com/LZXkPKYgng — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 1, 2022

تطبيع المغرب مع إسرائيل

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي جمدتها الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الإسرائيلي مع كبار مسؤولي الشرطة والأمن الوطني المغاربة وأن يزور منشآت إنفاذ القانون، حسبما جاء في بيان للشرطة.

وخلال الزيارة التي من المتوقع أن تستمر خمسة أيام، سيضع المفوض العام للشرطة إكليلا من الزهور في المقبرة الملوكية القومية في الرباط وسيزور الجالية اليهودية ومؤسساتها.

غضب واستياء

وأثارت هذه الزيارة موجة من الغضب والاستياء لدى الكثير من المغاربة والعرب الذين وصفوها بـ”زيارة العار”.

وتساءل “عزات جمال” عن تفسير منطقي لهذا التسارع في السقوط والتطبيع من المغرب.

هل من تفسير منطقي لهذا التسارع في السقوط والتطبيع من #المغرب ؟! الزيارة الرسمية الأولى: لمفتش عام "شرطة الاحتلال" كوبي شبتاي إلى المغرب وسيلتقي بكبار ضباط الشرطة هناك.#التطبيع_خيانة — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) August 1, 2022

وعلق “اسكندر مرغيد” بنبرة تساؤل :” لا اعلم أين اختفي شرفاء المغرب ولكن الأكيد أنهم موجودون فالويل لكم منهم انتم ومن يرحب بكم”.

وفي السياق ذاته قال “علي عمار”: “نحن نعرف من زمن بعيد أن المروك –اللقب الذي يطلقه الجزائريون على المغرب- مستعمرة يهودية صهيونية”.

وأضاف أن “تحرير ذلك البلد المسلم من دنس بني صهيون قد بدأ ولن تنفعكم أي خطة بوليسية أوعسكرية من منع الشعب المروكي من الثورة وتقرير مصيره بنفسه.

واستدرك: “نحن لكم بالمرصاد.فلسطين ستتحرر من نجس بني صهيون عن قريب”.

نحن نعرف من زمن بعيد أن المروك مستعمرة يهودية صهيونية.إذا فتحرير ذلك البلد المسلم من دنس بني صهيون قد بدأ ولن تنفعكم أي خطة بوليسية أو عسكرية من منع الشغب المروكي من الثورة وتقرير مصيره بنفسه.نحن لكم بالمرصاد.فلسطين ستتحرر من نجس بني صهيون عن قريب… — Ali Amar (@amar21768374) August 1, 2022

وخاطب “مصطفى” الإسرائيليين: “سيأتي يوم ستطردون إن شاء الله فيه من بلاد المغاربة الذين شهد لهم صلاح الدين على غيرتهم على القدس وعلى أراضي المسلمين وقوتهم وأمانتهم”.

لامرحبا بكم

نعم تاريخية وسيأتي تاريخ إن شاء الله تطردون فيه من بلاد المغاربة الذين شهد لهم صلاح الدين على غيرتهم على القدس وعلى اراضي المسلمين وقوتهم وامانتهم — مصطفى (@Mustaph85776657) August 1, 2022

وكان قد زار الرباط ” خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 خمسة وزراء “إسرائيليين” إضافة لمسؤولين عسكريين اثنين، وعدد من المسئولين الاقتصاديين.

وتطرقوا خلال مباحثاتهم مع نظرائهم المغاربة إلى سبل تطوير وتقوية العلاقات بين الجانبين، تطبيقا للاتفاق الثلاثي الذي وقّعه المغرب مع “إسرائيل” والولايات المتحدة أواخر سنة 2020.

والمغرب، هو رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل.‎