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ماذا يفعل قائد الشرطة الإسرائيلية في المغرب رفقة رئيس شعبة المخابرات؟

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
قائد الشرطة الإسرائيلية في المغرب watanserb.com
قائد الشرطة الإسرائيلية في المغرب
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وطن– أعلن في المغرب عن زيارة سيقوم بها قائد الشرطة الإسرائيلية، بعد أيام قليلة من زيارة مثيلة لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي.

قائد الشرطة الإسرائيلية يزور المغرب

وفي هذا السياق أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية “كوبي شبتاي” سيتوجه، الاثنين، إلى المغرب، ليكون أول قائد للشرطة الإسرائيلية يقوم بزيارة رسمية لهذا البلد.

واستكمالاً لخطوات التوقيع بين المغرب والكيان الإسرائيلي، تأتي زيارة “شبتاي” بعد أشهر من زيارة قام بها إلى الإمارات لتعزيز مبادرات التعاون الأمني بين البلدين.

ونشر رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب دافيد غوفرين، تدوينة على حسابه الخاص بـ“تويتر”، كتب فيها أن“المفتش العام للشرطة الإسرائيلية سيحل، الإثنين في المغرب”.

مضيفا: “نواصل هذا الأسبوع الزيارات التاريخية، حيث نستقبل اليوم المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، يعقوب شبتاي في أول زيارة رسمية له إلى المغرب”.

وتأتي زيارة “شبتاي” للمغرب في أعقاب سلسلة لقاءات بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين في الرباط الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، يرافق “شبتاي” في زيارته رئيس شعبة المخابرات، ورئيس وحدة العلاقات الخارجية، حيث سيلتقي خلالها المفوض العام للشرطة بكبار المسؤولين في الأمن المغربي.

وزار وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، المغرب قبل أيام لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

تطبيع المغرب مع إسرائيل

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي جمدتها الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الإسرائيلي مع كبار مسؤولي الشرطة والأمن الوطني المغاربة وأن يزور منشآت إنفاذ القانون، حسبما جاء في بيان للشرطة.

وخلال الزيارة التي من المتوقع أن تستمر خمسة أيام، سيضع المفوض العام للشرطة إكليلا من الزهور في المقبرة الملوكية القومية في الرباط وسيزور الجالية اليهودية ومؤسساتها.

غضب واستياء

وأثارت هذه الزيارة موجة من الغضب والاستياء لدى الكثير من المغاربة والعرب الذين وصفوها بـ”زيارة العار”.

وتساءل “عزات جمال” عن تفسير منطقي لهذا التسارع في السقوط والتطبيع من المغرب.

وعلق “اسكندر مرغيد” بنبرة تساؤل :” لا اعلم أين اختفي شرفاء المغرب ولكن الأكيد أنهم موجودون فالويل لكم منهم انتم ومن يرحب بكم”.

وفي السياق ذاته قال “علي عمار”: “نحن نعرف من زمن بعيد أن المروك –اللقب الذي يطلقه الجزائريون على المغرب- مستعمرة يهودية صهيونية”.

وأضاف أن “تحرير ذلك البلد المسلم من دنس بني صهيون قد بدأ ولن تنفعكم أي خطة بوليسية أوعسكرية من منع الشعب المروكي من الثورة وتقرير مصيره بنفسه.

واستدرك: “نحن لكم بالمرصاد.فلسطين ستتحرر من نجس بني صهيون عن قريب”.

وخاطب “مصطفى” الإسرائيليين: “سيأتي يوم ستطردون إن شاء الله فيه من بلاد المغاربة الذين شهد لهم صلاح الدين على غيرتهم على القدس وعلى أراضي المسلمين وقوتهم وأمانتهم”.

وكان قد زار الرباط ” خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 خمسة وزراء “إسرائيليين” إضافة لمسؤولين عسكريين اثنين، وعدد من المسئولين الاقتصاديين.

وتطرقوا خلال مباحثاتهم مع نظرائهم المغاربة إلى سبل تطوير وتقوية العلاقات بين الجانبين، تطبيقا للاتفاق الثلاثي الذي وقّعه المغرب مع “إسرائيل” والولايات المتحدة أواخر سنة 2020.

والمغرب، هو رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل.‎

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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