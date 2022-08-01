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تقارير

لماذا يُقبل المهاجرون في دول الخليج على المسيحية الإنجيلية!؟

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
المسيحية الإنجيلية watanserb.com
عمال في دول الخليج يغيرون دياناتهم إلى المسيحية الإنجيلية
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وطن – نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريراً، للكاتبة إيل هاردي، تناولت فيه ظاهرة إقبال عمّال أجانب في دول الخليج على المسيحية الإنجيلية.

وقالت الكاتبة، نقلاً عن قساوسة، إن الإقبال على المسيحية الإنجيلية “يزدهر بهدوء وسط مجموعات المهاجرين في الخليج، حيث تقدم الكنائس المساعدة للعمال ذوي الأجور المنخفضة، الذين يواجهون انتهاكات مروعة في أوقات الأزمات”.+

وقالت الكاتبة إنّ صحيفة الغارديان أجرت مقابلات مع قساوسة وأبرشيات كنائس، ووجدت أن المهاجرين في الخليج يقبلون على “الكنيسة الخمسينية”.

وذكرت الغارديان أنّ العديد يرتادون الكنائس الخمسينية لأنها تركز أيضا “على احتياجات الناس في الحاضر – أي الصحة والثروة”.

ونقلت عن القس “جون”، وهو اسم مستعار، قوله إن كنيسته تساعد المهاجرين الذين واجهوا “الاستغلال والمصاعب المالية والعبودية المنزلية والاعتداء الجنسي”.

وقالت إيل هاردي إن الكنيسة الخمسينية، تسعى إلى جذب الأشخاص من المجموعات العرقية والمواطنين، التي تتجنب حكوماتهم معالجة الانتهاكات التي تطالهم في دول الخليج، خوفاً من قطع المساعدات السخيّة أو الاستثمارات التجارية.

وبحسب تقرير الغارديان، فإن الكنائس أصبحت مثل نقابات فعلية للعمّال المهاجرين، ونقطة اتصالهم الأولى عند مواجهتهم أزمة ما.

ونقلت عن القس قوله “إن ذهبت إلى السفارة، سيتحدثون مع ربّ عملك ويقحمون الشرطة المحليّة”.

ولفتت الكاتبة إلى أنه لا يمكن التأكد من العدد الدقيق للمسيحيين في المنطقة، بسبب السرية التي تحيط بالتحوّل إلى ديانة أخرى في الخليج.

لكنها ذكرت أنّ قادة الكنيسة والباحثين يتفقون على أن هناك أعدادًا كبيرة من العمال المهاجرين، الذين غيّروا ديانتهم في دول الخليج.

المصدرالغارديان
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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