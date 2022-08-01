قيس سعيد يصدر قرارا يخص دخول الجزائريين إلى تونس

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وطن – أصدرت الرئاسة التونسية، قرارا بإعفاء الجزائريين المغادرين إلى تونس من اختبارات الإصابة بفيروس كورونا( PCR -RT) في كل المعابر الحدودية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن القرار يهدف إلى “تجسيد العلاقة المتميزة بين تونس والجزائر”، بحسب إذاعة “موزاييك” المحلية.

قرّر رئيس الجمهورية #قيس_سعيد بعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري، عدم إخضاع الأشقاء الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة #كوفيد RT –PCR في كل المعابر الحدودية بداية من 31 جويلية 2022 وذلك تجسيدا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائر. #TnPR pic.twitter.com/iz7idNd0Gs — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 1, 2022

وأعادت السلطات فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر، في 15 يوليو الجاري بعد إغلاق دام نحو عامين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الإعلان عن القرار تم خلال زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الجزائر للمشاركة في احتفالات ذكرى الاستقلال.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح الجزائريين خلال الصيف مليون شخص، وهو ثلث عدد السياح الجزائريين الذين توافدوا على تونس في 2019 قبل الجائحة.

بدوره، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس، مشددا على ان الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس.

#الرئيس_تبون

🔴تونس دولة شقيقة بأتم معنى الكلمة ولم يسبق أن رأينا من الإخوة الا الخير

🔴الظروف التي تمر بها تونس مررنا بها و #الجزائر اولى بالوقوف مع #تونس

🔴وقفنا مع تونس و سنقف دوما دون التدخل في شأنها الداخلي

🔴الرئيس #قيس_سعيد يمثل الشرعية في تونس والجزائر تتعامل مع الشرعية pic.twitter.com/hZmVPIy1m7 — عبد المجيد تبون Abdelmadjid Tebboune fans (@eltebboun) July 31, 2022

وقال خلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، أمس الأحد: “الجزائر تقف مع الشرعية وبما أن قيس سعيد منتخب من قبل الشعب وبصفة شرعية، فلا بد التعامل مع الرئيس بغض النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص”.

ولفت تبون إلى أن لقاء قيس سعيد في الجزائر خلال الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كان فرصة طيبة لاجتماع الطرفين، نافيا أن تكون الجزائر قد شاركت في وساطة بين الجانبين اللذين ليست بينهما أي خلافات.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول إن الرئيس قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس والجزائر تتعامل مع الشرعية. #الجزائر 🇩🇿 — ‏﮼سامي ‏﮼قاسمي sami kasmi (@SamyKasmiSKY) July 31, 2022

وفي منتصف يوليو الجاري، ومع دخول قرار إعادة فتح الحدود البرية مع تونس، توافدت أعداد كبيرة من الجزائريين على تونس عبر مختلف المعابر الحدودية بين البلدين، بعد إغلاق الحدود بين البلدين منذ ما يزيد عن السنتين بسبب فيروس كورونا.

وقوبل قرار إعادة فتح الحدود بترحيب كبير من مهنيي القطاع السياحي ومن أصحاب العقارات المعدة للكراء والعديد من الناشطين في القطاع التجاري لما يمثّله دخول أعداد كبيرة من السياح الجزائريين في تنشيط الحركة السياحية والتجارية، خاصة بعد الركود الذي شهده القطاع السياحي جراء أزمة كورونا.