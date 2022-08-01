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قيس سعيد يصدر قرارا يخص دخول الجزائريين إلى تونس

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
دخول الجزائريين إلى تونس watanserb.com
قرار بإعفاء الجزائريين من الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا عند دخول تونس
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وطن – أصدرت الرئاسة التونسية، قرارا بإعفاء الجزائريين المغادرين إلى تونس من اختبارات الإصابة بفيروس كورونا( PCR -RT) في كل المعابر الحدودية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن القرار يهدف إلى “تجسيد العلاقة المتميزة بين تونس والجزائر”، بحسب إذاعة “موزاييك” المحلية.

وأعادت السلطات فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر، في 15 يوليو الجاري بعد إغلاق دام نحو عامين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الإعلان عن القرار تم خلال زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الجزائر للمشاركة في احتفالات ذكرى الاستقلال.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح الجزائريين خلال الصيف مليون شخص، وهو ثلث عدد السياح الجزائريين الذين توافدوا على تونس في 2019 قبل الجائحة.

بدوره، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس، مشددا على ان الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس.

وقال خلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، أمس الأحد: “الجزائر تقف مع الشرعية وبما أن قيس سعيد منتخب من قبل الشعب وبصفة شرعية، فلا بد التعامل مع الرئيس بغض النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص”.

ولفت تبون إلى أن لقاء قيس سعيد في الجزائر خلال الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كان فرصة طيبة لاجتماع الطرفين، نافيا أن تكون الجزائر قد شاركت في وساطة بين الجانبين اللذين ليست بينهما أي خلافات.

وفي منتصف يوليو الجاري، ومع دخول قرار إعادة فتح الحدود البرية مع تونس، توافدت أعداد كبيرة من الجزائريين على تونس عبر مختلف المعابر الحدودية بين البلدين، بعد إغلاق الحدود بين البلدين منذ ما يزيد عن السنتين بسبب فيروس كورونا.

وقوبل قرار إعادة فتح الحدود بترحيب كبير من مهنيي القطاع السياحي ومن أصحاب العقارات المعدة للكراء والعديد من الناشطين في القطاع التجاري لما يمثّله دخول أعداد كبيرة من السياح الجزائريين في تنشيط الحركة السياحية والتجارية، خاصة بعد الركود الذي شهده القطاع السياحي جراء أزمة كورونا.

المصدرموزاييك
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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