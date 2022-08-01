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فيديو انهيار سد بني خروص في عُمان.. حقيقة مقطع أحدث ضجة بالسلطنة

باسل النجار
كتب باسل النجار
انهيار سد بني خروص في سلطنة عمان watanserb.com
انهيار سد بني خروص في سلطنة عمان
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بفيديو متداول زعم ناشروه أنه يوثق لحظة انهيار سد “بني خروص” في ولاية العوابي، بمحافظة جنوب الباطنة. جراء السيول العارمة التي اجتاحت الولاية والناتجة عن المنخفض المداري الحالي.

حقيقة انهيار سد بني خروص في سلطنة عمان

وانتشر الفيديو المتداول بين العمانيين على تويتر بعنوان “انفجار سد وادي بني خروص”.

وفي تعليق لأحد النشطاء المتداولين للمقطع كتب: “سمعنا عن انهيار في سد وادي بني خروص تسبب في أضرار كبيرة وجرف عدد من المركبات.”

وقال مغرد آخر باسم محمد الراشدي:”انفجار سد وادي بني خروص.. الآن وصلت تعليمات لمركز شرطة العوابي بطوارئ ورفع الحالة للأحمر.”

فيما كثرت الأسئلة بين العمانيين على تويتر بشأن صحة هذه الأنباء المتداولة عن انهيار سد بني خروص، بعد نشر هذا المقطع.

إلا أن صفحة “عمان بلا إشاعات” الشهيرة على تويتر السلطنة، نفت هذه الأنباء المتداولة ووصفتها بالإشاعة.

وكتبت الصفحة موضحة في رسالة على تويتر رصدتها (وطن):”لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انهيار سد وادي بني خروص.”

وأوضحت:” كما ننوه بأن نشر الإشاعات يعرض منشأها للمساءلة القانونية، ويجب أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.”

(وطن) تكشف حقيقة المقطع

وبرصد محرر (وطن) للمقطع المتداول والذي زعم ناشروه أنه لانهيار سد بني خروص، اتضح أن هذا المقطع نشره حساب “الخيمة العمانية” بتويتر، الذي ينشر أخبار الطقس بالسلطنة ويوثق الأمطار وجريان السيول.

وكان المقطع تحت عنوان “قوة جريان وادي بني خروص على طريق العوابي – نخل” دون أي ذكر لانهيار السد.

المنخفض المداري في سلطنة عمان

وشهدت سلطنة عمان جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة في عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

وأصدرت “الأرصاد العمانية” في بيانات لها عدة تحذيرات للمواطنين بشأن السيول، وضرورة الابتعاد عن مجاريها خلال هذه الأيام حتى تنتهي هذه الموجة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق والسيارات ومحاصرة بعض المواطنين.

أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، وثق مشهد مرعب لجريان وادي “بني خروص” وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

هذا وتُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط التكونات المحلية على طول جبال الحجر في سلطنة عمان، يوم الثلاثاء، والتي ستكون مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تجري على إثرها الأودية والشعاب في العديد من المناطق.

وأظهر مقطع فيديو آخر من ولاية ينقل محاصرة السيل الجارف، لعدد من النساء واحتجازهم في الوادي.

مشاهد مرعبة لسيول المنخفض المداري في عُمان.. انهيار طرق ونساء محتجزات (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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