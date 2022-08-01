فيديو انهيار سد بني خروص في عُمان.. حقيقة مقطع أحدث ضجة بالسلطنة

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بفيديو متداول زعم ناشروه أنه يوثق لحظة انهيار سد “بني خروص” في ولاية العوابي، بمحافظة جنوب الباطنة. جراء السيول العارمة التي اجتاحت الولاية والناتجة عن المنخفض المداري الحالي.

حقيقة انهيار سد بني خروص في سلطنة عمان

وانتشر الفيديو المتداول بين العمانيين على تويتر بعنوان “انفجار سد وادي بني خروص”.

🔴 عاجل ومتداول

انفجار سد وادي بني خروص‼️#متداول حاليا 👆🏻

حد ممكن يأكدلنا صحة الخبر؟#المنخفض_المداري pic.twitter.com/2ebrHUrAei — يونس العمــــــراني (@omrani6055) August 1, 2022

وفي تعليق لأحد النشطاء المتداولين للمقطع كتب: “سمعنا عن انهيار في سد وادي بني خروص تسبب في أضرار كبيرة وجرف عدد من المركبات.”

وقال مغرد آخر باسم محمد الراشدي:”انفجار سد وادي بني خروص.. الآن وصلت تعليمات لمركز شرطة العوابي بطوارئ ورفع الحالة للأحمر.”

#المنخفض_المداري 🔴

انفجار سد وادي بني خروص الان وصلت تعليمات ل مركز شرطة العوابي بطوارئ ورفع الحالة ل الاحمر. الله اعلم. — محمد الراشدي (@Hammud9674) August 1, 2022

فيما كثرت الأسئلة بين العمانيين على تويتر بشأن صحة هذه الأنباء المتداولة عن انهيار سد بني خروص، بعد نشر هذا المقطع.

إلا أن صفحة “عمان بلا إشاعات” الشهيرة على تويتر السلطنة، نفت هذه الأنباء المتداولة ووصفتها بالإشاعة.

وكتبت الصفحة موضحة في رسالة على تويتر رصدتها (وطن):”لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انهيار سد وادي بني خروص.”

لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انهيار سد وادي بني خروص، كما ننوه بأن نشر الإشاعات يعرض منشأها للمساءلة القانونية، ويجب أخذ المعلومات من المصادر الرسمية. pic.twitter.com/nUAP6Ws9n2 — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) August 1, 2022

وأوضحت:” كما ننوه بأن نشر الإشاعات يعرض منشأها للمساءلة القانونية، ويجب أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.”

(وطن) تكشف حقيقة المقطع

وبرصد محرر (وطن) للمقطع المتداول والذي زعم ناشروه أنه لانهيار سد بني خروص، اتضح أن هذا المقطع نشره حساب “الخيمة العمانية” بتويتر، الذي ينشر أخبار الطقس بالسلطنة ويوثق الأمطار وجريان السيول.

وكان المقطع تحت عنوان “قوة جريان وادي بني خروص على طريق العوابي – نخل” دون أي ذكر لانهيار السد.

المنخفض المداري في سلطنة عمان

وشهدت سلطنة عمان جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة في عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

وأصدرت “الأرصاد العمانية” في بيانات لها عدة تحذيرات للمواطنين بشأن السيول، وضرورة الابتعاد عن مجاريها خلال هذه الأيام حتى تنتهي هذه الموجة.

مشهد مرعب لجريان وادي بني خروص، وهو يجرف السيارات.

يا رب تكون بدون ركاب.

نسأل الله السلامة للجميع.#المنخفض_المداري pic.twitter.com/u4bBmXClUh — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) August 1, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق والسيارات ومحاصرة بعض المواطنين.

أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، وثق مشهد مرعب لجريان وادي “بني خروص” وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

هذا وتُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط التكونات المحلية على طول جبال الحجر في سلطنة عمان، يوم الثلاثاء، والتي ستكون مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تجري على إثرها الأودية والشعاب في العديد من المناطق.

ولاية ينقل نساء محتجزات في الوادي؛ شوف جذع النخله ضرب في الحرمه 😖 لا حول ولا قوة الا بالله. الأثنين – 1-8 -2022 م #مركز_رذاذ #المنخفض_المداري pic.twitter.com/wracrbAWzT — مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) August 1, 2022

وأظهر مقطع فيديو آخر من ولاية ينقل محاصرة السيل الجارف، لعدد من النساء واحتجازهم في الوادي.