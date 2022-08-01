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سيول وفيضانات.. تحذير لعُمان وقطر والإمارات من طقس اليومين المقبلين تحديدا

باسل النجار
كتب باسل النجار
المنخفض المداري watanserb.com
المنخفض المداري
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وطن– يحذر العديد من خبراء الطقس من خطورة المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج حاليا، وتسبب بسيول جارفة، الاثنين، في عدة محافظات بسلطنة عمان نتج عنها أضرارا مادية بالغة.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على الإمارات وقطر وأيضا، تسببت بحدوث سيول جارفة، حيث غرق شارع كونيش الدوحة، كما أعلنت حالة الطوارئ في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، بعدما اجتاحتها السيول.

المنخفض المداري يشتد على الخليج الثلاثاء والأربعاء

وكانت هيئة الأرصاد العمانية كشفت أن أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال وجنوب الباطنة، تشهد هطول أمطار متفاوتة الغزارة أدت إلى جريان الأودية.

وتسببت هذه الأمطار الغزيرة بتشكل سحب ركامية على أجزاء من محافظة شمال الشرقية، وأشار بيان الأرصاد إلى استمرار فرص تشكل وتوسع السحب الركامية وهطول الأمطار.

من جانبه حذر خبير الطقس العالمي “Jason Nicholls”، من استمرار العواصف الرعدية المتفرقة على نطاق واسع في سلطنة عُمان والإمارات، وقطر والسعودية واليمن وجنوب إيران خلال اليومين المقبلين، مع حدوث “فيضانات خطيرة”.

وحذرت الأرصاد العمانية المواطنين بأنه أثناء هطول الأمطار الرعدية، يصاحبها رياح هابطة نشطة تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية وتطاير المواد غير الثابتة.

وتابعت في بيان لها:”لذا يجب أخذ أقصى الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية.”

كما أشارت توقعات الأرصاد، إلى نشاط الخلايا الرعدية على المناطق الجبلية من محافظات البريمي وشمال الباطنة والظاهرة. وهطول أمطار متفاوتة الغزارة وتشكل سحب ركامية على أجزاء من محافظات الداخلية وجنوب الباطنة وفرص هطول أمطار.

ويشار إلى أنه شهدت حالة الطقس في بعض دول الخليج خلال الأيام الماضية وحتى اليوم حالة من الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول في الإمارات خلال اليومين الماضيين.

وكذلك تأثر مناطق من المملكة العربية السعودية بعواصف رعدية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

وتأتي هذه الحالة الجوية التي أطلق عليها “المنخفض المداري” في سلطنة عمان، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

حيث تأثرت بعض دول الخليج بحالة استثنائية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة.

وكانت مشاهد جوية انتشرت خلال الأيام الماضية، كشفت عن أضرار بالغة لحقت بإمارة الفجيرة، في الإمارات حيث اجتاحتها السيول ودمرت المنازل والطرق، وظهرت السيارات تغوص في المياه، وسط حالة من الشلل التام في الإمارة.

مشاهد مرعبة لسيول المنخفض المداري في عُمان.. انهيار طرق ونساء محتجزات (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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