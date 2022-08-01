سيول وفيضانات.. تحذير لعُمان وقطر والإمارات من طقس اليومين المقبلين تحديدا

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وطن– يحذر العديد من خبراء الطقس من خطورة المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج حاليا، وتسبب بسيول جارفة، الاثنين، في عدة محافظات بسلطنة عمان نتج عنها أضرارا مادية بالغة.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على الإمارات وقطر وأيضا، تسببت بحدوث سيول جارفة، حيث غرق شارع كونيش الدوحة، كما أعلنت حالة الطوارئ في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، بعدما اجتاحتها السيول.

المنخفض المداري يشتد على الخليج الثلاثاء والأربعاء

وكانت هيئة الأرصاد العمانية كشفت أن أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال وجنوب الباطنة، تشهد هطول أمطار متفاوتة الغزارة أدت إلى جريان الأودية.

تشهد أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال وجنوب الباطنة هطول أمطار متفاوتة الغزارة أدت إلى جريان الأودية..وتشكل سحب ركامية على أجزاء من محافظة شمال الشرقية، تستمر فرص تشكل وتوسع السحب الركامية وهطول الأمطار والله أعلم pic.twitter.com/8ayAli5XMP — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) August 1, 2022

وتسببت هذه الأمطار الغزيرة بتشكل سحب ركامية على أجزاء من محافظة شمال الشرقية، وأشار بيان الأرصاد إلى استمرار فرص تشكل وتوسع السحب الركامية وهطول الأمطار.

من جانبه حذر خبير الطقس العالمي “Jason Nicholls”، من استمرار العواصف الرعدية المتفرقة على نطاق واسع في سلطنة عُمان والإمارات، وقطر والسعودية واليمن وجنوب إيران خلال اليومين المقبلين، مع حدوث “فيضانات خطيرة”.

Isolated to scattered thunderstorms will continue across southern #Iran, #Qatar, central & southern #SaudiArabia to #UAE, #Oman & #Yemen over the next couple of days. Risk of local flash flooding in any downpours. pic.twitter.com/VV6TjPp3tR — Jason Nicholls (@jnmet) August 1, 2022

وحذرت الأرصاد العمانية المواطنين بأنه أثناء هطول الأمطار الرعدية، يصاحبها رياح هابطة نشطة تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية وتطاير المواد غير الثابتة.

وتابعت في بيان لها:”لذا يجب أخذ أقصى الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية.”

❗️⛈️للتنبيه والتذكير أثناء هطول الأمطار الرعدية يصاحبها رياح هابطة نشطة تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية وتطاير المواد غير الثابتة لذا يجب أخذ أقصى الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية pic.twitter.com/U8LnXAAJFX — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) August 1, 2022

كما أشارت توقعات الأرصاد، إلى نشاط الخلايا الرعدية على المناطق الجبلية من محافظات البريمي وشمال الباطنة والظاهرة. وهطول أمطار متفاوتة الغزارة وتشكل سحب ركامية على أجزاء من محافظات الداخلية وجنوب الباطنة وفرص هطول أمطار.

ويشار إلى أنه شهدت حالة الطقس في بعض دول الخليج خلال الأيام الماضية وحتى اليوم حالة من الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول في الإمارات خلال اليومين الماضيين.

وكذلك تأثر مناطق من المملكة العربية السعودية بعواصف رعدية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

وتأتي هذه الحالة الجوية التي أطلق عليها “المنخفض المداري” في سلطنة عمان، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

حيث تأثرت بعض دول الخليج بحالة استثنائية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة.

وكانت مشاهد جوية انتشرت خلال الأيام الماضية، كشفت عن أضرار بالغة لحقت بإمارة الفجيرة، في الإمارات حيث اجتاحتها السيول ودمرت المنازل والطرق، وظهرت السيارات تغوص في المياه، وسط حالة من الشلل التام في الإمارة.