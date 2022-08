سيول وفيضانات.. تحذير لعُمان وقطر والإمارات من طقس اليومين المقبلين تحديدا

وطن– يحذر العديد من خبراء الطقس من خطورة المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج حاليا، وتسبب بسيول جارفة، الاثنين، في عدة محافظات بسلطنة عمان نتج عنها أضرارا مادية بالغة.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على الإمارات وقطر وأيضا، تسببت بحدوث سيول جارفة، حيث غرق شارع كونيش الدوحة، كما أعلنت حالة الطوارئ في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، بعدما اجتاحتها السيول.

وكانت هيئة الأرصاد العمانية كشفت أن أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال وجنوب الباطنة، تشهد هطول أمطار متفاوتة الغزارة أدت إلى جريان الأودية.

وتسببت هذه الأمطار الغزيرة بتشكل سحب ركامية على أجزاء من محافظة شمال الشرقية، وأشار بيان الأرصاد إلى استمرار فرص تشكل وتوسع السحب الركامية وهطول الأمطار.

من جانبه حذر خبير الطقس العالمي “Jason Nicholls”، من استمرار العواصف الرعدية المتفرقة على نطاق واسع في سلطنة عُمان والإمارات، وقطر والسعودية واليمن وجنوب إيران خلال اليومين المقبلين، مع حدوث “فيضانات خطيرة”.

Isolated to scattered thunderstorms will continue across southern #Iran, #Qatar, central & southern #SaudiArabia to #UAE, #Oman & #Yemen over the next couple of days. Risk of local flash flooding in any downpours. pic.twitter.com/VV6TjPp3tR

— Jason Nicholls (@jnmet) August 1, 2022